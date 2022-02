Vojna na Ukrajine: Kyjevom otriasli dva silné výbuchy (minúta po minúte)

V prvý deň invázie Ruska na Ukrajinu prišlo o život 137 Ukrajincov.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=acyx3-11b6b46-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Sledujte najnovšie správy o vojne na Ukrajine minútu po minúte:

Článok pokračuje pod video reklamou

5:50 Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že podľa jeho odhadov dosiahli ruské straty za prvý deň invázie na Ukrajinu až 800 vojakov, zničených bolo sedem ruských lietadiel, šesť vrtuľníkov, 130 obrnencov a vyše 30 tankov.

Zároveň uviedlo, že presnú bilanciu upresní neskôr. Z vyhlásenia nebolo jasné, či ide o mŕtvych alebo zranených.

5:00 Ukrajinská armáda zostrelila nad Kyjevom "letiaci objekt", ktorý dopadol na obytnú budovu a zapálil ju. Zranenia utrpeli traja ľudia. Denník Ukrajinska pravda píše o rakete, podľa agentúry Reuters mohlo ísť aj o lietadlo.

4:47 Stanovište ukrajinskej pohraničnej stráže v juhovýchodnej Záporožskej oblasti zasiahla raketa. Na mieste sú mŕtvi a zranení, píše Reuters s odkazom na ukrajinských pohraničníkov.

4:07 Francúzsky prezident Macron uviedol, že jeho štvrtkový telefonát s Putinom bol úprimný a rýchly.

Macron vyzval šéfa Kremľa na zastavenie vojenských operácií na Ukrajine, pretože ho o to požiadal ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorému sa s Putinom nepodarilo spojiť, píše agentúra Reuters.

4:03 Niekoľko novinárov počulo v skorých ranných hodinách v Kyjeve hlasné výbuchy.

Reportérka denníka The Guardian Emma Grahamová Harrisonová potvrdila, že v Kyjeve počula niečo, čo je možné prirovnať k sérii hlasných výbuchov.

"Práve pokračujú útoky raketami s plochou dráhou doletu alebo balistickými raketami. Počul som dva silné výbuchy," napísal na sociálnej sieti Telegram poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.

Podobnú informáciu na svojom účte na Telegrame zverejnil aj bývalý ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku Olexandr Ščerba. Ten uviedol, že počul dva hlasné výbuchy o 4:20 h miestneho času.

3:35 EÚ sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti. Oznámila to predsedníčka EK von der Leyenová.

"Balík silných a cielených sankcií schválených dnes v noci ukazuje ako veľmi je Európska únia zjednotená" uviedla von der Leyenová na Twitteri.

„Pôjdeme po bankách a štátnych podnikoch. Po ľuďoch, ktorí sú súčasťou politického režimu, po bohatých oligarchoch. Sankcie zasiahnu 70 percent ruských bánk, čo skomplikuje Rusom možnosť odkladať si peniaze na zahraničných účtoch. Zakáže sa aj vývoz špeciálnych technológií z EÚ do Ruska, ktoré sú potrebné na modernizáciu rafinérií. Tak, ako Rusko zmenilo život miliónom Ukrajincov, tak musíme aj my zmeniť život Rusom,“ vyhlásil slovenský premiér Eduard Heger. Sankcie by mali platnosť nadobudnúť čo najskôr.

3:10 Deň po začatí ruského útoku na Ukrajinu sa dnes na diaľku spoja prezidenti a premiéri krajín NATO, aby prebrali možnosti ďalšieho posilňovania jednotiek najmä na východnom krídle NATO.

Štáty EÚ by zase mali doladiť podrobnosti a definitívne schváliť doteraz najtvrdší balík sankcií namierených na ruskú ekonomiku.

2:50 Medzinárodná hackerská skupina Anonymous vyhlásila v noci na piatok "kybernetickú vojnu" proti ruskej vláde.

Skupina napadla a znefukčnila oficiálnu webovú stránku ruského kanálu RT News, ktorý skupina Anonymous označila za "propagandistický".

2:24 Na protestoch proti ruskej invázii na Ukrajinu, ktoré sa vo štvrtok uskutočnili vo viacerých ruských mestách, bolo zadržaných vyše 1 700 ľudí. Informoval o tom spravodajský portál Meduza.io s odvolaním sa na nezávislé združenie OVD-Info.

Meduza spresňuje, že k zatknutiu účastníkov týchto protivojnových protestov prišlo celkovo v 53 ruských mestách.

Na protivojnových protestoch v Rusku zadržali vyše 1 700 ľudí. (zdroj: TASR/AP)

1:56 Ukrajine sa podarilo vo štvrtok večer znovu získať kontrolu nad letiskom Hostomeľ neďaleko Kyjeva. Informovala BBC.

O toto strategicky významné letisko, ktoré by sa v prípade obsadenia mohlo stať pre ruskú armádu bránou do Kyjeva, prebiehali boje celý deň. Ukrajina zverejnila okolo 23.00 h miestneho času oficiálne stanovisko, v ktorom uvádza, že sa jej podarilo nad letiskom opäť získať kontrolu po tom, ako ho počas dňa ovládla ruská armáda

1:53 Cieľom ruskej invázie je Kyjev, uviedol vo štvrtok neskoro večer ukrajinský generálny štáb. Hranice podľa neho prekročili už dve tretiny z nazhromaždených ruských vojsk.

Ruské jednotky sa teraz sústreďujú pri východoukrajinských mestách Charkov a Doneck a tiež na juhu krajiny, uviedol podľa agentúry DPA hovorca generálneho štábu. Hlavným cieľom operácie sa podľa neho zdá byť metropola Kyjev.

1:19 Ukrajinská vláda požiadala Radu OSN pre ľudské práva, aby bezodkladne zorganizovala diskusiu o ľudských právach na Ukrajine. Dôvodom je podľa Kyjeva "ruská agresia".

00:30 Zelenskyj v prejave vyhlásil, že Ukrajina zostala v boji proti ruskej armáde sama.

"Kto je pripravený s nami bojovať? Nikoho nevidím. Kto je pripravený poskytnúť Ukrajine záruku členstva v NATO? Všetci sa boja," cituje z prezidentovho prejavu server RBK Ukrajina.

Zelenskyj dodal, že nemá v pláne opustiť Ukrajinu, hoci ho - podľa jeho vlastných slov - aj spolu s rodinou považuje Rusko za prvoradý cieľ.

“ Kto je pripravený s nami bojovať? Nikoho nevidím. Kto je pripravený poskytnúť Ukrajine záruku členstva v NATO? Všetci sa boja. „ Volodymyr Zelenskyj, ukrajinský prezident

Podľa Zelenského slov do Kyjeva vstúpili ruskí diverzanti. "Ničoho sa nebojíme, nebojíme sa Ruska," vyhlásil prezident s tým, že je ochotný rokovať aj o neutrálnom statuse Ukrajiny. Súčasne však vyjadril pochybnosti, že by Ukrajina v takomto prípade dostala bezpečnostné záruky.

23:50 V prvý deň ruskej invázie prišlo o život 137 ukrajinských občanov, boli medzi nimi vojaci aj civilisti. Ďalších 316 Ukrajincov utrpelo zranenia.

V prejave krátko pred polnocou zo štvrtka na piatok to oznámil ukrajinský prezident Zelenskyj s tým, že medzi obeťami je aj desať dôstojníkov.

23:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét vyhlasujúci všeobecnú mobilizáciu, informuje agentúra Interfax-Ukrajina.

Mobilizácia sa podľa Interfaxu "bude realizovať 90 dní počínajúc dňom nadobudnutia účinnosti".