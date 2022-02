Dobré ráno: Prestaňme mať ilúzie. V Európe opäť zažijeme veľké vojenské operácie

Vojna zo strany Ruska je len otázkou času.

Putin prekročil Rubikon. Už opäť. Po uznaní nezávislosti separatistických území Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny vyslal do tejto oblasti svojich vojakov.

Západné štáty sú poburené, intervenciu odsúdili a začali na Rusko ukladať sankcie. Sme krok od vojny? Alebo sa Rusko po reakcii Západu stiahne?

Jana Maťková sa pýtala Matúša Halása, výskumného pracovníka Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.

Zdroje zvukov: CNN Prima News, BBC, Al Jazeera

Krátky prehľad správ

Slovenská akadémia vied vyzvala poslanca Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii. SAV apeluje na to po tom, čo podľa nej Blaha opakovanie a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca a zneužíva slobodu prejavu. Poslanec to považuje za politický útok a tvrdí, že sa z SAV nenechá vyštvať.



Koalícia sa dohodla, že uskutoční sériu stretnutí k zákonom o súdnej mape, ktoré minulý týždeň parlament neschválil a bude hľadať obsahové prieniky. Zatiaľ nie je jasné, či sa odmietnuté zákony dostanú na program rokovania parlamentu a či to bude formou pozmeňujúcich návrhov.



Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan odovzdal špeciálnej prokuratúre výsledky forenzného auditu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jeho cieľom bolo spätne preskúmať, či pri čerpaní dotácií z európskych fondov neprišlo k riadeniu finančných tokov korupčným spôsobom.



Obyvatelia tichomorského súostrovia Tonga v utorok opäť získali prístup na internet. Pripojenie obnovili po piatich týždňoch od erupcie sopky, ktorá poškodila dôležitý podmorský kábel.



Slovenskí hokejisti sa včera vrátili na Slovensko a oslavovali svoj bronzový úspech zo Zimnej olympiáde v bratislavských uliciach. Ak chcete mať aj vy pamiatku z tejto historickej udalosti, kúpte si dnešné tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom plagát hokejistov s medailami na krku.

Odporúčanie

History daily je podcast, ktorý denne prináša zaujímavé historické príbehy viažúce sa na daný deň. V 15-tich minútach objasňuje všetko podstatné, čo potrebujete vedieť napríklad o atentáte na Malcolma X, o poprave Márie Stuartovej zo 16. storočia, či o Lajke, prvom psovi vo vesmíre.

Podcasty denníka SME

