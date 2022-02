Uzná Rusko separatistov? Vojna bude potom nevyhnutná, hovorí Putinov poslanec

Putin sa má rozhodnúť ešte v pondelok.

MOSKVA, BRATISLAVA. Toto je len kremeľská propaganda v čase krízy na Donbase, okomentoval pred týždňom pre web OpenDemocracy ukrajinský politický komentátor Vitalij Portnikov výzvu ruského parlamentu, aby prezident Vladimir Putin uznal dve samozvané republiky na východe Ukrajiny ako nezávislé štáty.

„Ak by Kremeľ chcel naozaj uznať nezávislosť týchto území, urobil by to úplne inak. Navrhol by to Putin alebo aspoň Dmitrij Medvedev,“ povedal vtedy. A v pondelok to Medvedev, bývalý prezident a súčasný podpredseda bezpečnostného výboru navrhol.

„Nevidíme náznaky zlepšenia, jedinou cestou zo súčasnej situácie je uznať právne postavenie týchto území,“ povedal Medvedev. Putin len poznamenal, že rozhodnutie urobí ešte v pondelok. V konflikte o východnú Ukrajinu by to prinieslo zásadný prielom.

Čo by to znamenalo?