Ruská invázia na Ukrajinu by bola podľa Johnsona pohromou

Sankcie v prípade vojenskej agresie začnú podľa Johnsona platiť okamžite.

KYJEV. Britský premiér Boris Johnson v utorok varoval, že prípadná ruská invázia na Ukrajinu by viedla k pohrome a že v prípade vojenskej agresie začnú sankcie voči Rusku platiť okamžite.

TASR o tom informovala na základe informácií od agentúr AFP a Reuters.

"Ruská invázia na Ukrajinu by bola politickou a humanitárnou katastrofou a podľa môjho názoru by to bola pre Rusko aj svet vojenská katastrofa," povedal Johnson na tlačovej konferencii v Kyjeve.

Britský premiér vyzval Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z oblastí pri ukrajinských hraniciach a aby nezhody neriešilo vojenskou cestou.

"Je životne dôležité, aby Rusko ustúpilo a zvolilo si cestu diplomacie. Verím, že je to stále možné," povedal Johnson po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Predstaviteľ Londýna zároveň varoval Moskvu, že v prípade vpádu na územie susednej krajiny Británia zavedie tvrdé sankcie.

"Je dôležité, aby v Moskve pochopili, že spôsob, akým tieto sankcie aplikujeme, bude automatický. V momente, keď dôjde k ďalšiemu vpádu na suverénne ukrajinské územie, začnú tieto sankcie platiť... Predkladáme novú legislatívu, (ktorá) nám umožní veľmi priamym spôsobom zasiahnuť strategické obchodné záujmy Ruska," spresnil Johnson.

Rusko, ktoré v roku 2014 anektovalo Krym a podporuje separatistov na východe Ukrajiny, sústredilo v blízkosti ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov. Západ sa preto obáva, že Moskva by mohla svojho suseda vojensky napadnúť.

Rusko to odmieta a tvrdí, že napätie zvyšujú západné mocnosti rozmiestňovaním vojenských jednotiek vo východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO).