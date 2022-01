Briti obvinili Moskvu, že sa na Ukrajine snaží dosadiť proruského vodcu

Rusi kontaktovali podľa Londýna viacerých bývalých ukrajinských politikov.

LONDÝN. Británia obvinila v sobotu Kremeľ zo snahy dosiahnuť, aby sa na Ukrajine moci ujal proruský líder. Podľa Londýna ruskí spravodajskí dôstojníci tiež kontaktovali viacerých bývalých ukrajinských politikov v rámci plánov na inváziu.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.

Britské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo poskytnúť dôkazy svojich obvinení, ktoré prišli v čase vysokého napätia medzi Ruskom a Západom v súvislosti s hromadením ruských vojakov neďaleko hraníc Ukrajiny.

Britské ministerstvo vo vyhlásení z neskorého večera uviedlo, že má informácie, podľa ktorých ruská vláda uvažuje o bývalom ukrajinskom poslancovi Jevhenijovi Murajevovi ako o možnom kandidátovi do čela proruského vedenia.

Podľa vyhlásenia má Londýn tiež informácie o tom, že ruské spravodajské služby udržiavajú kontakty s "početnými" bývalými ukrajinskými politikmi vrátane predstaviteľov spojených s exprezidentom Viktorom Janukovyčom.

Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová uviedla, že tieto informácie "vrhajú svetlo na rozsah ruských aktivít zameraných na rozvrátenie Ukrajiny a sú pohľadom na uvažovanie Kremľa".

Murajev (45), predseda malej mimoparlamentnej proruskej strany Naši, sa stavia proti integrácii Ukrajiny so Západom. V prieskume z decembra 2021 skončil ako siedmy medzi kandidátmi prezidentských volieb v roku 2024.

"Britské ministerstvo zahraničných vecí sa zdá zmätené," povedal Murajev pre britské noviny Observer. "Nie je to veľmi logické. Mám zákaz vstupu do Ruska. Nielen to, ale skonfiškovali tam aj peniaze z firmy môjho otca," citoval ho Reuters.

Biely dom označil vyjadrenie britskej vlády za "hlboko znepokojujúce" s tým, že USA podporujú demokraticky zvolenú ukrajinskú vládu. "Ukrajinci majú zvrchované právo určiť si vlastnú budúcnosť," uviedla hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť.

Moskva v reakcii na tvrdenia z Londýna vyzvala britský rezort diplomacie, aby "prestal s provokatívnymi aktivitami a šírením nezmyslov".

"Dezinformácie šírené britským ministerstvom zahraničných vecí sú ďalším dôkazom, že práve krajiny NATO... stupňujú napätie okolo Ukrajiny," povedal predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí pre agentúru TASS.