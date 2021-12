Ak Rusko napadne Ukrajinu, bude to mať vážne následky pre plynovod, varuje Nemecko

Nemecko varuje, že Nord Strem 2 nemusí byť uvedený do prevádzky.

BERLÍN. Nemecký spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy Robert Habeck varoval pred "vážnymi následkami" pre plynovod Severný prúd 2 (z Ruska do Nemecka), ak by Moskva napadla susednú Ukrajinu. Habeck to uviedol v rozhovore zverejnenom v sobotu, informuje tlačová agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tento plynovod v Baltskom mori má zdvojnásobiť dodávky lacného zemného plynu z Ruska do Nemecka, čo je podľa Európskej únie potrebné pre prechod z využívania uhlia a jadrovej energie.

“ Z geopolitického uhla pohľadu je tento plynovod omylom. „ Annalena Baerbocková, nemecká ministerka zahraničných vecí

Tento projekt za desať miliárd eur však dlhé roky sužujú odklady, pričom čelí ostrej kritike zo strany východných spojencov Nemecka v rámci Únie, ako je Poľsko, či zo strany Spojených štátov.

Kritici tvrdia, že tento projekt zvýši závislosť Európy od ruského plynu, zatiaľ čo Ukrajina ho označila za "geopolitickú zbraň", píše AFP.

"Žiadna vojenská akcia nemôže zostať bez vážnych následkov," povedal Habeck pre týždenník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odkazom na rozmiestnenie ruských jednotiek na hraniciach s Ukrajinou.

Zároveň upozornil, že ak "dôjde k novému narušeniu územnej celistvosti" Ukrajiny, "nie je možné nič vylúčiť".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ak Západ bude ignorovať požiadavky Ruska, Moskva avizuje nové kroky Čítajte

Nová nemecká vláda pohrozila zablokovaním prevádzky plynovodu Severný prúd 2, ak Rusko napadne Ukrajinu. "V prípade ďalšej eskalácie tento plynovod nemusí byť uvedený do prevádzky," vyhlásila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.

"Z geopolitického uhla pohľadu je tento plynovod omylom. Proti jeho zriadeniu boli všetky krajiny okrem Nemecka a Rakúska. Plynovod je však už vybudovaný. Otázka jeho uvedenia do prevádzky zostáva otvorená a musí sa o ňom rozhodnúť podľa európskeho a nemeckého práva," dodala ministerka.