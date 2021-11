Kde zavádzajú v Európe lockdown a kde je povinné očkovanie?

Taliansko chce covidový pas už aj v metre.

Zhoršujúca sa epidemická situácia v Európe spôsobila, že viaceré krajiny sprísňujú opatrenia. O zavedení obmedzení rozhodovalo vo štvrtok Česko, Taliansko chce zase kontrolovať covid pasy aj v hromadnej doprave.

Pozrite si prehľad pravidiel vo vybraných európskych štátoch.

1. Česko

V Česku v utorok pribudol dosiaľ najvyšší počet nakazených – takmer 26-tisíc. Česká vláda teraz sľubuje sprísnenie opatrení, rozhodnúť by sa o nich malo v piatok.

Končiaca vláda Andreja Babiša preto vo štvrtok rozhodla o zavedení núdzového stavu, nie však o tvrdom lockdowne. Platí od polnoci na piatok na tridsať dní.

Na vstupy do prevádzok, reštaurácií či do kaderníctiev už aktuálne nestačia testy, akceptuje sa len prekonanie covidu alebo očkovanie. PCR testami sa môžu preukázať len mladiství do 18 rokov a ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať.

Niektoré regióny už obmedzili napríklad hromadné akcie. Nosenie respirátorov v interiéroch je povinné.

Vláda zvažuje aj zavedenie povinného očkovania niektorých profesií a seniorov nad 60 rokov, nová vládna koalícia to však odmieta.

2. Rakúsko