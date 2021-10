Poľsko narúša základy Únie. Je reálny polexit? (anketa odborníkov)

Anketa odborníkov na európske témy.

20. okt 2021 o 16:49 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Niektoré európske pravidlá nie sú v súlade s poľskou ústavou, rozhodol poľský ústavný súd. Vyvolal tým diskusie o tom, či za týchto podmienok môže fungovať európsky spoločný trh a či to v konečnom dôsledku nepovedie k poľskému odchodu z Európskej únie.

Práve nadradenosť európskych zákonov a verdiktov Súdneho dvora Európskej únie je totiž základom fungovania Únie. Zaručuje, že štáty si nebudú vyberať len pravidlá, ktoré im vyhovujú, a na spoločnom trhu budú platiť rovnaké pravidlá. K tomuto sa zaväzujú aj štáty pri svojom vstupe.

Európska komisia preto už hovorí o odvetných opatreniach. "Nemôžeme a nedovolíme ohrozenie našich spoločných hodnôt," povedala v utorok v Európskom parlamente predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. "Komisia bude konať. Toto rozhodnutie je priamym ohrozením európskeho právneho poriadku."

V hre je obmedzenie alebo zastavenie financií z plánu obnovy po pandémii či odobratie hlasovacieho práva Poľsku v Rade EÚ. Európska únia nemôže členský štát jednostranne vylúčiť, o odchod môže požiadať len člen.

O týchto možnostiach sa hovorí už dlhšie, keďže Brusel dlhodobo Varšave vyčíta zasahovanie do nezávislosti súdnej moci.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladie otázky na európske témy.

Odborníci tentoraz odpovedali na otázku:

Ako hodnotíte z pohľadu Európskej únie rozhodnutie poľského ústavného súdu, podľa ktorého niektoré články základných zmlúv Európskej únie nie sú v súlade s poľskou ústavou? Hrozí polexit?

Michal Šimečka

europoslanec Obnovme Európu/Progresívne Slovensko

Táto hazardná hra poľskej vlády ohrozuje podstatu EÚ ako celku, kde základné pravidlá platia pre všetkých bez výnimky – a jedným z nich je, že vo vybraných oblastiach má najvyššiu autoritu Súdny dvor Európskej únie.

Ak ho však prestane rešpektovať čo i len jeden členský štát, pôjde o mimoriadne nebezpečný precedens, ktorý nás všetkých uvrhne do obrovskej právnej neistoty. V nej Únia a jej jednotný trh jednoducho nemôžu fungovať.

Netreba si robiť žiadne ilúzie. Tu nejde o právny názor, ale o politický protiútok režimu Jaroslava Kaczyńského, ktorý ústavný súd ovláda. Prichádza v čase, keď EÚ začala dôslednejšie uplatňovať svoje nové právomoci – Poľsko má v rámci fondu obnovy nárok na 60 miliárd eur, kým sa však nezaviaže vrátiť nezávislosť súdnictvu, nemôže ich začať čerpať. A ak sa situácia nezlepší, príde poľská vláda aj o kontrolu nad prerozdeľovaním eurofondov.

Kaczyński a spol. sa preto snažia EÚ vydieraním pristúpiť k ústupkom, aby si mohli ponechať európske miliardy aj moc nad Poľskom a jeho súdmi. Ak nám však záleží na prežití EÚ, nemôžeme mu ustúpiť. Vôbec sa preto Poliakom – ktorí sú podľa prieskumov jasne a dlhodobo za zotrvanie v EÚ – nečudujem, že sa obávajú polexitu.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

Som presvedčená, že polexit dnes nehrozí. Svedčia o tom nielen vyjadrenia poľských vládnych predstaviteľov či jedna z najvýraznejších podpôr členstva v EÚ.

Treba si uvedomiť, že rozhodnutie poľského súdu nie je naprieč členskými štátmi EÚ ojedinelé. V konkrétnych prípadoch rozhodli o nadradenosti domácej ústavy a práva nad európskym aj Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Litva, Česká republika či Dánsko. V aktuálnom prípade Poľska však závažnosť spočíva v tom, že v dôsledku politicky vážne spochybňuje ďalšiu – hlbšiu – integráciu EÚ.

V rozhodnutí poľského ústavného súdu vidím vážny signál pre EÚ nestať sa arbitrom prekračujúcim výlučné kompetencie členských štátov, a to práve prostredníctvom judikatúry Európskeho súdneho dvora.

Som presvedčená, že v tejto situácii je pre nás všetkých najlepším riešením úprimná, otvorená, konštruktívna diskusia o tom, "koľko európskej integrácie je už priveľa". Výbornou príležitosťou na to je i práve prebiehajúca Konferencia o budúcnosti EÚ. Dodržiavanie princípu subsidiarity musí byť v tejto diskusii kľúčovou témou.

Nesmieme zároveň upadnúť do skepsy a už vôbec nie presadzovať ako reakciu krajné riešenia ako napríklad zadržiavanie financií z Plánu obnovy a odolnosti alebo aktiváciu článku 7 Lisabonskej zmluvy, čo by spôsobilo len ďalšie prehlbovanie napätia a nedôvery.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Európske právo je základom Európskej únie, pričom rozhodnutia Súdneho dvora EÚ sú rovnako záväzné pre všetky súdne orgány v jednotlivých členských štátoch.

Rozhodnutie poľského ústavného súdu si musia podrobne naštudovať odborníci, teda ústavní právnici, ktorí sa problematikou zaoberajú, a pokúsiť sa ho vzájomne si vysvetliť s predstaviteľmi Poľska.

Akékoľvek úvahy o odchode nášho severného suseda z Únie v súvislosti s týmto rozhodnutím považujem za zbytočne unáhlené.

Ivan Štefanec

europoslanec za Európsku ľudovú stranu/KDH

Ide o jasné politické rozhodnutie, ktoré súvisí s pokusmi o ovládnutie poľského ústavného súdu. Spoločne dohodnutá nadradenosť rozhodnutí orgánov Európskej únie nad národnými je jedným z pilierov fungovania Európskej únie. Toto rozhodnutie môže vniesť do systému chaos.

Napriek tomu si nemyslím, že hrozí polexit. Vkladám nádej do príchodu a aktivít Donalda Tuska, ktorý v Poľsku zjednocuje nepopulistickú a proeurópsku pravicu.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR

Z pozície štátneho tajomníka rezortu diplomacie by som naozaj nerád komentoval rozhodnutie súdu v susednom štáte. Samozrejme, výrok poľského ústavného súdu som si všimol a beriem ho na vedomie, podobne ako reakciu inštitúcií EÚ.

Rád by som tiež zdôraznil, že spor medzi naším severným susedom a európskymi inštitúciami vnímam so znepokojením, rovnako ako aj hlasy spochybňujúce poľské členstvo v EÚ.

Pevne verím, že akékoľvek otvorené otázky sa čoskoro podarí vyriešiť. Kľúčovým nástrojom v tomto smere je dialóg, v rámci ktorého dokážeme reflektovať jednak požiadavky na zachovanie integrity práva EÚ, ako aj rešpektovania národnej identity členského štátu.

Pokiaľ ide o úvahy o takzvanom polexite, tie v poslednom čase rezonujú najmä ako jedna z tém na domácej politickej scéne v Poľsku. Takéto diskusie sa pritom môžu občas objaviť na politickej scéne aj v ďalších členských štátoch a aj sa to deje. Chcem preto zdôrazniť, že nikto si odchod Poľska z EÚ neželá. Po ťažkej skúsenosti s brexitom by sme s úvahami o vystúpení ďalších členských štátov mali narábať veľmi opatrne.

Poľskí lídri a naši dôležití partneri v EÚ, NATO a regionálnych formátoch, ako sú V4 či Iniciatíva Trojmoria, si podľa mňa veľmi dobre uvedomujú jasné proeurópske nastavenie väčšiny poľskej spoločnosti, ako aj benefity plynúce z členstva v EÚ, a preto príslušnosť svojej krajiny k EÚ nespochybňujú.

To, že máme niekedy odlišné názory na to, ako by EÚ mala fungovať, ešte neznamená, že sa máme alebo chceme rozchádzať. Práve tu sa ukáže sila dialógu a schopnosti navzájom sa počúvať, k čomu by nám mohla pomôcť aj prebiehajúca Konferencia o budúcnosti Európy.

Som presvedčený, že Poľsko, podobne ako Slovensko, pozná zmysel a historickú hodnotu členstva v EÚ. Spoločne sme do Únie pred 17 rokmi vstupovali a mnohé oblasti našej širokej spolupráce napredujú aj vďaka nášmu spoločnému členstvu v EÚ.

Vzájomné porozumenie a príbuzné záujmy v mnohých témach dlhodobo sprevádzajú naše vzťahy, ktoré chceme rozvíjať aj ďalej. S Poľskom ako blízkym susedom a partnerom v EÚ.

Peter Kmec

poslanec NR SR, člen Hlas-SD, bývalý veľvyslanec v USA

Rozhodnutie poľského ústavného súdu považujem za právne kontroverzné a politicky nebezpečné. Poľsko, ako aj ostatné členské štáty EÚ sa zaviazali, že budú rešpektovať spoločné pravidlá vrátane zásady nadradenosti práva EÚ.

Aj v tomto prípade platí, že rozhodnutia súdov sa nekomentujú, ale rešpektujú. Ak Súdny dvor EÚ určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, dotknutý členský štát je povinný bezodkladne vykonať rozsudok. Dajú sa hľadať cesty, akým spôsobom sa naplní vykonateľnosť rozhodnutí Súdneho dvora, ale spochybňovanie samotnej jeho jurisdikcie je prekračovaním pomyselnej "červenej línie", čo môže viesť k oslabeniu až rozpadu spoločného európskeho projektu.

V súčasnosti považujem polexit za nerealistický, pretože prevažná väčšina občanov Poľska je za zotrvanie v EÚ. Akákoľvek politická strana, ktorá by s polexitom ako politickým programom prišla, by utrpela vo voľbách porážku. Podľa môjho názoru by to aj pre vládnucu PiS bola politická samovražda.

Vladislava Gubalová

analytička Globsec Policy Institute

Nanešťastie, toto rozhodnutie nie je izolovaným incidentom ani prešľapom. Poľská vláda je v spore s európskymi inštitúciami a základnými hodnotami Európskej únie už nejaký čas.

Otázkou je, čo bude nasledovať. Procedúra podľa článku 7 proti Poľsku beží už nejaký čas, to znamená, že ak by sa Európska rada zhodla jednomyseľne, mohla by Poľsku odobrať niektoré práva. Samozrejme, v tejto oblasti k veľkému posunu nedochádza.

Ďalšou možnosťou je, že Európska komisia využije svoj mandát strážcu európskych dohôd, aby zaručila, že rozhodnutia podobné tomu z poľského ústavného súdu budú mať následky. V tomto prípade by mohla využiť nadviazanie čerpania dotácií na dodržiavanie pravidiel právneho štátu, čo sa dohodlo pri rokovaniach o ďalšom rozpočtovom cykle.

Komisia už niektoré kroky urobila vrátane zmrazenia fondov pre poľské mestá, ktoré sa označili za zóny bez LGBTI, a nedávno posunula schválenie fondu obnovy pre Poľsko. Európsky parlament je takisto čoraz netrpezlivejší a vyhráža sa, že sa s tým obráti na Súdny dvor Európskej únie.

Môže toto viesť k polexitu? Už len táto možnosť vyvoláva otrasy v celom našom regióne. Donedávna bolo nepredstaviteľné, že by sa tu o niečom podobnom čo i len uvažovalo. Tak veľmi sme sa snažili byť súčasťou Únie, aby sme zvýšili našu stabilitu a prosperitu.

Nezabúdajme, že poľskí občania podporujú Európsku úniu. V poslednom barometri videlo budúcnosť Únie pozitívne 79 percent Poliakov, čo je vysoko nad priemerom, 55 percent dôveruje Únii (znovu nad priemerom) a zdrvujúcich 81 percent Poliakov sa považuje za občanov Európskej únie.

Takisto okamžite po verdikte ústavného súdu vyšli do ulíc mnohých miest desaťtisíce Poliakov, aby ukázali svoj proeurópsky postoj. Len vo Varšave sa zhromaždilo asi stotisíc ľudí.

Aj keď nevidíme veľa priestoru na posun k polexitu, je to veľmi nebezpečný a nešťastný vývoj pre strednú Európu. Imidž regiónu je znovu poškodený a mnohí z nás majú pocit, že znovu a znovu musíme brániť konštruktívne hlasy zo Slovenska a strednej Európy.

Slovensko pracovalo na budovaní nových partnerstiev v regióne, napríklad na posilnení vzťahov s Českom a Rakúskom. Pre európskych partnerov je však ťažšie veriť nám a veriť v nás. Skrátka, úvahy o polexite sú v akejkoľvek podobe nebezpečné.

Tomáš Strážay

analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Reformy v oblasti súdnictva realizované poľskými vládami po roku 2015 sú nielen dôsledne monitorované inštitúciami EÚ, ale aj kontinuálne kritizované. Spochybňovaná nie je myšlienka reforiem ako taká, ale spôsob, akými sú implementované, či už ide o ovplyvňovanie nezávislosti súdov politickými aktérmi (napríklad prostredníctvom vytvárania inštitúcií, akou je Disciplinárna komisia), či súvisiacu otázku nominácií sudcov.

Týka sa to aj ústavného súdu ako najvyššej súdnej inštancie. V tomto kontexte môžeme jeho rozhodnutie vnímať ako politicky motivované, keďže aj podnet vzišiel priamo od premiéra Mateusza Morawieckeho. Možno ho považovať aj za symbolický akt legitimizácie postupu domácich politických aktérov v oblasti ovplyvňovania súdnej moci.

V kontexte členstva Poľska v Európskej únii ústavný súd spochybnil nadradenosť európskeho práva právu poľskému, a teda aj samotné princípy európskej integrácie. Poľsko vstupovalo do EÚ dobrovoľne a takisto dobrovoľne odovzdávalo časť svojej suverenity európskym inštitúciám.

Spochybňovanie princípov, ku ktorým sa samo prihlásilo, spôsobí ďalšie napätie medzi ním a EÚ, pričom treba zdôrazniť, že riešenie problému je jednoznačne na poľskej strane.

O takzvanom polexite je však nateraz predčasné hovoriť – o vystúpenie z EÚ by musela požiadať vláda a tá - prinajmenšom nateraz – takýto krok odmieta. Aj keď zámerom ústavného súdu nebolo zrejme spochybniť samotné členstvo Poľska v EÚ, v konečnom dôsledku môže jeho rozhodnutie vyvolať ďalšie kroky, ktoré by mohli vyústiť až do odchodu z Únie.

Koniec koncov, ani referendum, ktoré inicioval bývalý britský premiér David Cameron, nemalo pôvodne vyústiť do brexitu. Pomyselný džin už bol vypustený z fľaše a dostať ho naspäť nebude úplne jednoduché.

Martin Ehl

analytik denníka Hospodářské noviny

Začal by som od konca. Polexit nehrozí. Poliaci patria tradične k najväčším stúpencom členstva v EÚ a politici sa na tom zhodnú. Čo však hrozí, je dlhodobé podkopávanie pravidiel, na ktorých fungovaní je založená Európska únia. A to je práve rozhodnutie poľského ústavného súdu, ktorého samotné súčasné zloženie a vymenovanie sudcov je právne sporné, čím sú sporné a právne napadnuteľné aj jeho rozhodnutia.

Ono rozhodnutie o nesúlade niektorých článkov základných zmlúv EÚ a poľskej ústavy je potom ťažké posudzovať vecne, ak vieme, že bolo urobené na politickú objednávku vládnej strany sudcami, o ktorých vymenovaní panujú pochybnosti.

Vecne sa totiž o hranici medzi ústavami členských štátov a zmluvami EÚ vedie v Únii dlhá debata v mnohých krajinách a tak sa k problému stavia aj poľská vláda. Rozhodnutie ústavného súdu však viac prehlbuje právnu neistotu súvisiacu s postavením Poľska v EÚ, než by pomáhalo situáciu objasniť.