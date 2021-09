Pápež hovoril počas návratu do Ríma o očkovaní aj interrupciách

Pápež František sa po návšteve Slovenska vrátil do Ríma.

15. sep 2021 o 17:55 (aktualizované 15. sep 2021 o 18:48) TASR

VATIKÁN. Pápež František sa v stredu popoludní po návšteve Budapešti a Slovenska vrátil späť do Ríma. Počas letu v súlade so zvykom pozdravil prezidentov prelietaných krajín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Okrem rozlúčkového telegramu slovenskej hlave štátu zaslal telegramy prezidentom Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny a Talianska.

Pripojil aj poďakovanie Slovákom, informuje spravodajský portál Vatican News.

"Vzdávam vďaky Bohu za to, že mi dovolil uskutočniť túto apoštolskú cestu. Som vďačný všetkým, ktorí rozličnými spôsobmi spolupracovali, osobitne prostredníctvom modlitby. Všetkých si vás nesiem v srdci," uviedol pápež na sociálnej sieti.

Postoj neznamená odsudzovanie

Počas letu z Bratislavy do Ríma tiež novinárom na palube svojho lietadla potvrdil odmietavý postoj katolíckej cirkvi voči manželstvám osôb rovnakého pohlavia i interrupciám, informujú agentúry AP, AFP a DPA.

V súvislosti s výzvami na uznávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia pápež zdôraznil, že "manželstvo je sviatosť a cirkev nemá právomoc meniť sviatosti, ako ich ustanovil Pán", citoval ho portál Vatican News.

Podľa Františka tento postoj neznamená odsudzovanie ľudí odlišnej sexuálnej orientácie, ktorým je dôležité pomáhať, na čo existujú v rôznych štátoch príslušné zákony napríklad o občianskych zväzkoch. Treba to však robiť bez toho, aby sa cirkvi vnucovalo "popieranie jej pravdy".

Cirkev podľa pápeža nemôže zmeniť ani svoj postoj v prípade interrupcií. "Je to viac ako len problém, je to vražda," vyhlásil František. "Vezmite si knihu o embryológii pre študentov medicíny. Tretí týždeň po počatí sú tam už všetky orgány, aj DNA... je to ľudský život, na ktorý musíme brať ohľad, tento princíp je taký jasný," doplnil.

Nechápe, prečo sa ľudia odmietajú zaočkovať

Pápež v súvislosti s očkovaním povedal, že "ľudstvo má históriu priateľstva s vakcínami" a na pomoc ľuďom, ktorí odmietajú tú proticovidovú, je podľa neho potrebná pokojná diskusia. Poukázal na to, že vakcíny už desaťročia chránia deti pred osýpkami či obrnou.

Vakcínu odmietajú aj niektorí členovia kolégia kardinálov, priblížil pápež s tým, že jedného z nich, "chudáka", hospitalizovali po nákaze koronavírusom. Hoci ho nemenoval, zjavne tým narážal na konzervatívneho amerického kardinála Raymonda Burka, jedného z najotvorenejších kritikov Františka v radoch cirkvi.

Pápež po otázke o skeptikoch a odporcoch očkovania proti covidu vyjadril predpoklad, že táto "virulentnosť neistoty" je dôsledkom rôznych vakcín, ich rýchleho schválenia a množstva "tvrdení, ktoré podnecujú tieto spory" a strach. Doplnil, že vo Vatikáne sú zaočkovaní všetci s výminkou "malej skupiny".

Po prílete na rímske letisko Ciampino sa pápež tradične zastavil v mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore v centre Ríma, kde sa v krátkej modlitbe pred obrazom Presvätej Bohorodičky "Salus populi romani" poďakoval Panne Márii za ochranu počas apoštolskej cesty. Následne sa vrátil do Vatikánu, oznámilo tlačové stredisko Svätej stolice.

Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku sa skončila v stredu popoludní po štyroch dňoch, počas ktorých absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity. V priebehu svojej cesty do SR navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.

Pápež na Slovensku 2021