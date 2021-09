Deň, ktorý zmenil dejiny, od pádu dvojičiek uplynulo 20 rokov

Útoky zosnovala teroristická organizácia al-Káida.

11. sep 2021

NEW YORK. Od najkrvavejších a najtragickejších teroristických útokov v dejinách Spojených štátov uplynulo 20 rokov.

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagonu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia.

Pri teroristických útokoch zahynulo takmer tritisíc ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne šesťtisíc ľudí.

Teroristi nevybrali ciele náhodne. Svetové obchodné centrum sa stalo obeťou svojho ikonického postavenia na panoráme Manhattanu, ktorá reprezentuje ekonomicky vyspelé USA, a Pentagón si vybrali preto, lebo v ňom sídli americké ministerstvo obrany a hlavné veliteľstvo ozbrojených síl.

Mesiac po útokoch spustili USA so spojencami operáciu Trvala sloboda a vpadli do Afganistanu a začali vojnu proti terorizmu.