Zabíjať mohol zrazu ktokoľvek. Ako al-Káida pred 20 rokmi zasiala strach

BRATISLAVA. Kde ste boli, keď lietadlá vrazili do dvojičiek? Nielen v Spojených štátoch je toto bežná otázka a každý na ňu má svoju odpoveď. Ten moment pred dvadsiatimi rokmi znamenal epochálnu zmenu jednej generácie.

Nádejou naplnené 90. roky, keď sa síce v našom susedstve odohrávala občianska vojna, ale vo svete sa skončil strach z možného konfliktu dvoch mocenských blokov, sa totiž v skutočnosti neskončili 1. januára 2000 ani o rok neskôr.

Skončili sa 11. septembra 2001, keď úľavu po konci studenej a vieru v definitívne víťazstvo liberálnej demokracie vystriedali obavy z terorizmu. Neviditeľného nepriateľa, ktorý mohol byť v podstate všade, ale aj nikde.

Spojené štáty, najmocnejší štát sveta, boli napadnuté na vlastnom území. Teroristom sa podarilo zasiať do západnej spoločnosti strach, tá sa začala meniť sama a dobrovoľne. Teroristom sa podarilo zmeniť západný svet, v tomto uspeli. Preto boli mesiace a roky po 11. septembri také desivé.

Jedenásteho septembra útočila al-Káida, teroristická organizácia, ktorú v 80. rokoch na pozadí boja proti Sovietom v Afganistane zakladal Usáma bin Ládin a ktorá si v roku 2001 po útokoch na americké ambasády v Afrike a loď v Jemene trúfla aj na útok na americkom území. Zabila takmer tritisíc ľudí a tento teroristický útok dovtedy ani odvtedy počtom obetí nikto neprekonal.

"Naša vojna s terorizmom sa začína s al-Káidou, ale tam sa nekončí. Neskončí sa, kým neodhalíme každú teroristickú skupinu s globálnym rozsahom, nezastavíme ju a neporazíme," rečnil v Kongrese krátko po útokoch vtedajší prezident George W. Bush.

K moci sa dostal viac-menej vďaka tomu, že bol nasledovníkom politickej dynastie. No zo dňa na deň sa stal vojnovým prezidentom, ktorý sa pustil do svojej svätej vojny proti teroristom. "Američania sa nás pýtajú, prečo nás nenávidia. Nenávidia nás práve preto, čo vidia v tejto miestnosti – demokraticky zvolenú vládu."

Vojna proti terorizmu, ktorú začal, sa aspoň zdanlivo skončila pred niekoľkými týždňami. Určite nie tak, ako si to predstavoval

Spravodajské kanály v druhej polovici augusta tohto roka opakovali zábery z kábulského letiska. Americkí vojaci v poslednej chvíli evakuovali viac ako stotisíc ľudí, ďalšie masy sa tlačili na letisku a snažili sa dostať z Afganistanu, ktorý práve ovládlo militantné hnutie Taliban.

V posledných dňoch tohto chaosu sa priamo na letisku odohral teroristický útok s takmer dvesto obeťami, medzi nimi boli aj trinásti americkí vojaci.

Súčasný prezident Joe Biden dúfal, že ukončenie dvadsať rokov trvajúcej vojny mu dodá politické body, namiesto toho afganský chaos a zjavná nepripravenosť Američanov na rýchly postup Talibanu dodali muníciu jeho kritikom.

V tejto situácii predstúpil 30. augusta pred kamery. Z Kábulu už vtedy odletel aj posledný americký vojak a krajina ostala napospas militantom.

"Spustili sme protiteroristickú misiu v Afganistane, prinútili sme teroristov zastaviť útoky, potom sme bojovali proti povstalcom, budovali krajinu a snažili sa vytvoriť demokratický a jednotný Afganistan," povedal v prejave.

"Toto sa nepodarilo počas stáročí afganských dejín. Posun od tohto myslenia a takéhoto masívneho nasadenia jednotiek nás urobí silnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou krajinou," vyhlásil a symbolicky ukončil jednu éru americkej zahraničnej politiky.

Éru, ktorá sa začala pred dvadsiatimi rokmi – 11. septembra 2001. Mimochodom, kde ste boli? Autor tohto článku mal šestnásť rokov, pre chorobu v ten deň nebol v škole a sledoval to na CNN.

Kde ste boli?

Američania sa v ten deň zobudili do rána, na ktoré nielen oni nezabudnú. Na Slovensku bolo 14.45, keď do 110-poschodovej budovy Svetového obchodného centra v New Yorku narazilo prvé lietadlo.