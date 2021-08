Životopis pápeža Jána Pavla II. (Karol Wojtyla)

Karol Wojtyla sa stal pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1978 a bol ním až do svojej smrti v roku 2005. Prečítajte si jeho životopis.

Významné míľniky v živote Jána Pavla II.

Kňazom sa stal v roku 1946.

V rokoch 1962 až 1965 sa aktívne zúčastňoval na druhom vatikánskom koncile, podieľal sa na tvorbe viacerých dokumentov a vyslúžil si pozornosť v cirkevných kruhoch.

Ako kardinál, ktorým bol od roku 1967, pokračoval v odpore proti komunistickým autoritám v Poľsku.

V roku 1978 zvolili Karola Wojtylu za pápeža, prijal meno Ján Pavol II. Stal sa prvým netalianskym pápežom od roku 1522 a najmladším od roku 1846.

BRATISLAVA. Preslávil sa svojimi cestami po svete, hovoril ôsmimi jazykmi, navštívil až 129 krajín a mnohí mu pripisujú významnú rolu v páde komunizmu za železnou oponou.

Vlastným menom Karol Józef Wojtyła bol po 455 rokoch prvým pápežom, ktorý nepochádzal z Talianska. Na poste bol až 26 rokov, až do svojej smrti v roku 2005, a stal sa tak tretím najdlhšie vládnucim pápežom v histórii.

Známy je okrem svojich ciest aj svojím bezprecedentným zameriavaním sa na ľudské práva a podporu slobody a demokracie po celom svete. Okrem komunizmu kritizoval aj latinskoamerických diktátorov, ozýval sa proti vojnám v Iraku či apartheidu v Južnej Afrike.

Katolíckej cirkvi však pápež Ján Pavol II. predsedal v náročných časoch. Počas jeho pôsobenia si cirkev hľadala miesto v modernom svete a napriek svojim aktivitám na podporu slobody a demokracie je bývalý pápež dodnes kritizovaný za konzervatívny prístup ku kultúrnym otázkam.

Počet kňazov a iných služobníkov cirkvi za jeho pôsobenia naďalej klesal a kritikov si nájde aj jeho autoritárske vedenie cirkvi či neschopnosť efektívne sa vyrovnať so škandálmi sexuálneho obťažovania.

Kvôli nacistom študoval potajme

Narodil sa v malom poľskom mestečku Wadowice asi 50 kilometrov od Krakova. Ako mladý miloval šport a divadlo, veľa času však trávil aj pomáhaním v kostole neďaleko od bytu jeho rodiny.

O rodinu prišiel vo veľmi mladom veku, matka mu zomrela, keď mal len osem rokov, starší brat Edmund o štyri roky neskôr.

S otcom sa presťahovali do Krakova, kde začal štúdium na Jagelovskej univerzite. To však musel po roku prerušiť, keď mu plány zmarila nacistická invázia do Poľska, a zamestnal sa najprv v lome a neskôr v chemickej továrni, aby sa vyhol deportácii.

V štúdiu v tajnosti pokračoval a navštevoval aj rapsodické divadlo. Po smrti otca v roku 1941 sa prihlásil aj na nelegálne seminárne hodiny krakovského arcibiskupa.

Kňazom sa stal v roku 1946 po tom, ako nemeckých okupantov vystriedali sovietske vojská. Doktorát si dokončil v Ríme a oddaná práca mladého kňaza, ktorá často išla proti nariadeniam vtedajšieho režimu, Wojtyłovi získala post pomocného arcibiskupa v Krakove o dvanásť rokov neskôr.

Ján Pavol II. Narodil sa v roku 1920, zomrel v roku 2005.

Pápežom sa stal v roku 1978.

Bol prvým pápežom, ktorý nepochádzal z Talianska od roku 1522. Najmladším od roku 1846.

Budúci pápež sa potom aktívne zúčastňoval na druhom vatikánskom koncile, zhromaždení, ktoré malo za úlohu prispôsobiť a modernizovať cirkevné dogmy po takmer sto rokoch.

Wojtyła sa počas koncilu, ktorý sa odohrával medzi rokmi 1962 a 1965, aktívne podieľal na tvorbe viacerých dokumentov. Svojou prácou si vyslúžil nemalú pozornosť v cirkevných kruhoch a pápež Pavol VI. ho v roku 1963 vymenoval za arcibiskupa Krakova.

V roku 1967 sa stal kardinálom a vtedajšiemu pápežovi výrazne pomáhal pri tvorbe encykliky, ktorá vyšla o rok neskôr a stavala sa proti potratom či antikoncepcii.

Wojtyła ako kardinál pokračoval v odpore proti komunistickým autoritám v Poľsku, slúžil omše na vonkajších priestranstvách, čo bolo v tom čase zakázané, a aktívne chodil medzi ľudí vo svojej arcidiecéze.

Nečakaná voľba

Napriek tomu, že Wojtyła bol medzi Poliakmi veľmi populárny a získal si rešpekt aj vo vysokých cirkevných kruhoch, jeho zvolenie za pápeža v roku 1978 bolo pre mnohých prekvapením.

Na svoj post bol zvolený až po tom, ako predchádzajúci pápež Ján Pavol I. zomrel na infarkt len o niečo viac ako mesiac od zvolenia do funkcie.

Relatívne mladý Wojtyła, vo svojich päťdesiatich ôsmich rokoch najmladší pápež za posledných 132 rokov, bol vnímaný ako dobrý kompromis sociálne konzervatívneho predstaviteľa otvoreného reformám z nedávneho koncilu.

Pomohol pádu komunizmu v Poľsku

Už od začiatku svojho mandátu Ján Pavol II. cestoval viac ako ktorýkoľvek pápež pred ním a na svoje návštevy lákal miliónové davy. Otvorene hlásal podporu ľudským právam a hnutiam za nezávislosť.

V domácom Poľsku, ktoré navštívil hneď v prvý rok svojho pôsobenia, zhromaždeným povedal, že ich viera hovorí, že majú právo byť slobodní. Mnohí Poliaci neskôr tvrdili, že to boli práve obrovské, no pokojné davy, ktoré vítali svojho pápeža, čo im ukázali, akú veľkú moc môžu mať ich zhromaždenia.

Ján Pavol II. v nasledujúcich rokoch opakovane zdôrazňoval, že poľské hnutie Solidarita by sa malo vyhýbať násilnostiam a v súkromí sa stretával s predstaviteľmi tak poľskej, ako aj sovietskej vlády.

Aj vďaka jeho vplyvu a úsiliu Poliaci vo voľbách v roku 1989 zvrhli komunistický režim. Dianie v Poľsku navyše pomohlo inšpirovať vznik obdobných hnutí aj v okolitých krajinách vrátane Československa.

V roku 1981 sa Ján Pavol II. stal terčom prvého z dvoch pokusov o vraždu. Na Námestí svätého Petra vo Vatikáne ho štyrikrát postrelil útočník tureckého pôvodu.

Hoci jeho motív nie je dodnes jasný, po atentáte sa objavilo množstvo teórií, ktoré atentátnika spájali so sovietskou tajnou službou. Aj keď sa tieto teórie nikdy nepotvrdili, pomohli zvýšiť nespokojnosť verejnosti s vtedajšími garnitúrami vo východnej Európe.

Pápež neskôr po vyzdravení navštívil svojho atentátnika vo väzení a verejne mu odpustil. Vo svojej humanitárnej misii pokračoval aj po tomto nevydarenom atentáte. Nezastavil ho ani útok o rok neskôr, keď na pápeža v portugalskej Fatime zaútočil nožom ultrakonzervatívny španielsky kňaz.

Pokrokový konzervatívec

Takisto sa usiloval o dialóg s ostatnými vierami, bol prvým pápežom, ktorý vstúpil do synagógy a mešity, dokopy sa s moslimskými lídrami stretol takmer 50-krát.

Súčasťou jeho misie boli aj verejné ospravedlnenia za historické hriechy katolíkov proti iným vieram vrátane križiackych výprav. Antisemitizmus pápež označil za hriech, no kritizoval aj katolíckych teroristov v Severnom Írsku. V roku 1993 pod jeho vedením Vatikán oficiálne uznal Izrael.

Okrem toho bol aj prvým pápežom, ktorý odsúdil deštrukciu životného prostredia v kontexte kresťanskej viery a označil to za smrteľný hriech. Tak ako súčasný pápež František aj Ján Pavol II. kritizoval kapitalizmus a nerovnosti, ktoré v spoločnosti vytvoril.

Napriek svojmu boju za slobodu a ľudské práva bol však pápež Ján Pavol II. stále konzervatívcom, čo sa prejavilo aj v jeho odmietavom postoji k potratom, antikoncepcii či k zväzkom párov rovnakého pohlavia. V súvislosti s eutanáziou a potratmi pápež hovoril o "kultúre smrti", ktorej Západ podľa neho podliehal.

Jednou z hlavných kontroverzií, ktoré zasiahli jeho obdobie v pápežskej stolici boli práve škandály sexuálneho obťažovania v cirkvi. Tie sa podľa kritikov zametali pod koberec a vtedajšie vedenie cirkvi nedokázalo previnilcov potrestať.

Samotný pápež sa rozhodol prehliadať obvinenia proti Theodorovi McCarrickovi, ktorého vymenoval za arcibiskupa vo Washingtone, blízky si bol aj s iným násilníkom, reverendom Marcialom Degolladom z Mexika.

"Aj svätí robia chybné hodnotenia a toto bolo jasnou chybou. McCarrick bol patologický klamár a tí vedia oklamať aj svätcov," vyjadril sa na pápežovu obranu jeho životopisec.

Ján Pavol II. zomrel v apríli 2005 vo veku 84 rokov, po dlhých zdravotných komplikáciách a boji s Parkinsonovou chorobou. Krátko po jeho smrti jeho nasledovník pápež Benedikt XVI. obišiel štandardnú päťročnú čakaciu lehotu a inicioval jeho vyhlásenie za svätého. To prišlo v roku 2014.

