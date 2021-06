Ako má Únia reagovať na Orbánov zákon proti LGBTI? (anketa)

Odpovedajú Šimečka, Beňová či Klus.

30. jún 2021 o 14:41 Matúš Krčmárik

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Žiadna propagácia homosexuality pre mladistvých do osemnásť rokov, čo znamená, že by sa nemali vysielať ani filmy či seriály, ktoré sa témou zaoberajú. Objavujú sa hlasy, že na obrazovkách by sa počas nočných hodín nesmel vysielať ani seriál Priatelia.

Sporné opatrenia sa dostali do maďarského zákona, ktorý sa zaoberá najmä bojom proti pedofilným trestným činom a zvyšuje tresty za ne. Podľa aktivistov tak stiera hranicu medzi deviantmi, ktorí sexuálne obťažujú deti, a sexuálnymi menšinami.

Proti zákonu sa ohradilo sedemnásť štátov Európskej únie (Slovensko sa nepridalo ), maďarský premiér Viktor Orbán si zaň vypočul kritiku aj v Európskej rade vrátane výzvy, aby krajina rovno vystúpila z Európskej únie, ak nechce dodržiavať európske hodnoty tolerancie a nediskriminácie.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladie otázky na európske témy.

Odborníci tentoraz odpovedali na otázku:

Maďarsko prijalo zákon proti LGBTI. Ako by podľa vás mala reagovať Európska únia?

Michal Šimečka, europoslanec

Obnovme Európu/Progresívne Slovensko

Reakcia EÚ je v poriadku, oveľa viac ma trápi to, že mlčí Slovensko. Už sedemnásť premiérok a premiérov členských krajín Európskej únie podpísalo deklaráciu, ktorou jasne a rázne odmietli útok maďarskej vlády na menšiny, Orbán si vypočul tvrdé odsúdenie kolegami aj na osobnom stretnutí.

Do dnešného dňa však chýba podpis či reakcia slovenského premiéra Eduarda Hegera. Naša vláda mohla konkrétnym krokom podporiť rovnoprávnosť všetkých ľudí vrátane LGBTI komunity. Nespravila tak, hoci ministerstvo diplomacie vedie nominálne "liberálna" strana SaS. Slovenské mlčanie je nepochopiteľné a pre mňa osobne je veľkým sklamaním.

Ako spravodajca Európskeho parlamentu pre právny štát citlivo vnímam, že situácia v Maďarsku sa neustále zhoršuje. A v Progresívnom Slovensku to hovoríme stále znovu - práva LGBTI ľudí nie sú ničím špeciálne, sú to základné ľudské práva a ich diskriminácia nemôže byť v rámci EÚ akceptovaná.

Ivan Štefanec, europoslanec

Európska ľudová strana/KDH

Stále musí platiť, že rodinná a vzdelávacia politika zostávajú vo výlučnej kompetencii členských štátov. Iná vec je však zásah do práv skupiny ľudí na základe ich sexuálnej orientácie.

Osobne som presvedčený, že Viktor Orbán aj takýmto spôsobom odvádza pozornosť od autoritatívnych spôsobov vládnutia na úkor menšín. Dnes je to LGBTI, zajtra to môžu byť zas národnostné či iné menšiny.

Akceptovanie, či dokonca vítanie takejto politiky je cestou k možným veľkým problémom aj v medzinárodnom meradle.

Monika Beňová, europoslankyňa

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/ Smer-SD

Predmetnú legislatívu je, žiaľ, nevyhnutné vnímať aj v kontexte nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa v Maďarsku uskutočnia v apríli budúceho roka. Maďarský premiér a jeho vládna strana si podobne ako v minulosti úmyselne vytvárajú nepriateľa, na ktorého budú môcť v kampani ukazovať prstom a odkláňať tak pozornosť od tém, ktoré by občanov u našich južných susedov mohli zaujímať.

Považujem za dôležité, aby sme v tom maďarským vládnym politikom našou prílišnou hystériou priveľmi nepomáhali. Čo sa týka Európskej únie, tá už prostredníctvom Európskej komisie a jej predsedníčky zareagovala. Vyhlásením ju na to nakoniec vyzvala viac ako polovica členských krajín.

Ursula von der Leyenová tiež stihla označiť maďarský zákon za hanebný a oznámila, že Komisia sa v tejto súvislosti pokúsi podniknúť konkrétne kroky.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí

Nie je tajomstvom, že sa stotožňujem s postojom mojej domovskej strany Sloboda a solidarita, ktorá ma aj nominovala do funkcie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Vyznávam liberálne hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudskej dôstojnosti.

Myslím si, že šírenie homofóbie, diskriminácie osôb na základe ich sexuálnej orientácie, ako aj politické či nepolitické útoky na predstaviteľov LGBTI komunity a ich vytláčanie na okraj spoločnosti, čo z nich robí akoby "druhotriednych občanov“, to všetko je niečo neprípustné a neakceptovateľné, čo by v 21. storočí nemalo mať miesto nikde a už vôbec nie v Európskej únii. Teda v spoločenstve krajín, ktoré majú spájať hodnoty právneho štátu a liberálnej demokracie, ktorých základom je rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd.

Nám v strane SaS inakosť neprekáža, rôznorodosť považujeme za devízu a inklúziu za dôležitý prvok spoločnosti. Slobodnú a otvorenú spoločnosť, kde sa každý občan či občianka má cítiť bezpečne, šťastne, milujúco a rovnoprávne k ostatným, by podľa mňa nemali tvoriť politické ani štátne zákazy, obmedzenia či, nebodaj, inštitucionálne "posvätená“ nenávisť proti časti spoločnosti. To sú moje osobné postoje, ktorými sa riadim.

Zároveň však plne rešpektujem politickú realitu a v zmysle koaličnej dohody ako predstavitelia vlády proaktívne neotvárame tieto témy, či už doma, alebo aj v zahraničí.

A súčasne sa v tomto zmysle nevyjadrujeme ani ku krokom našich zahraničných partnerov.

Želám si však, aby vývoj situácie v EÚ a spoločenská atmosféra v jednotlivých krajinách smerovala skôr k väčšiemu scitliveniu spoločnosti a väčšiemu pochopeniu pre inakosť než k ďalším zásahom do slobody, osobnej integrity či života občanov.

Tomáš Valášek, poslanec Národnej rady

člen Progresívneho Slovenska, bývalý šéf Carnegie Europe

Na toto je veľmi ľahká odpoveď: to, čo urobila maďarská vláda, je primitívny útok na práva zraniteľnej menšiny. Väčšina krajín Európskej únie tento zákon odsúdila v spoločnom vyhlásení, lebo ho považuje za ohrozenie hodnôt, na ktorých Únia stojí.

Aj my ako krajina by sme to mali jasne odsúdiť. Je hanbou tejto koalície, že sa na takej jednoduchej veci nevie zhodnúť.

Viktor Orbán novým zákonom hodil do jedného vreca LGBTI komunitu – legitímnu a často trápenú menšinu – s pedofilným správaním, ktoré je kriminálne. Bez akejkoľvek logiky a súvisu, jednoducho preto, lebo budúcoročné voľby chce vyhrať s platformou nenávisti proti menšinám. A je mu úplne jedno, že státisícom občanov vlastnej krajiny spôsobí traumu.

Ako krajina, ktorá sa hlási k hodnotám roku 1989, by sme mali mať jasno v tom, že práva menšín sú testom demokracie. Koalícia tento princíp hodila cez plece, lebo sa chcela vyhnúť vnútorným rozbrojom. Ale ono nestačí len schvaľovať zákony o zločinoch komunizmu, akokoľvek sú dobré. Chce to aj odvahu postaviť sa novodobým skrivodlivostiam, ktorú vláda v tomto prípade nenašla.

Vladislava Gubalovová

analytička think-tanku Globsec Policy Institute

Počas minulotýždňovej Európskej rady niekoľko hláv štátov verejne odsúdilo nový zákon. Aj keď sa kritika dostala do médií, nemali by sme zabúdať, že zástupcovia niektorých krajín mlčali, čím ukázali, že samotná Rada nie je správnou úniovou inštitúciou na konkrétne kroky v tejto oblasti.

Napriek tomu má Únia aj iné nástroje. Logickým krokom by bolo napadnúť zákon na Európskom súdnom dvore. Toto je tradičný mechanizmus Únie a očakávam, že aj v tomto prípade sa využije. Poskytuje objektivitu a legitimitu, dôležitú kombináciu v prípade, keď sa spochybňujú zákony krajín.

Nahlas zákon odsúdila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a sľúbila, že Komisia bude dohliadať na dodržiavanie úniových hodnôt a prijme primerané kroky. Už minulý rok sme videli, ako poľské mestá, ktoré sa označili za zóny bez LGBTI, nemohli poberať priame dotácie od Komisie.

Tento precedens na začiatku nového rozpočtového cyklu ukázal, že Komisia bude mať ochranu úniových hodnôt medzi prioritami tak, ako sa to píše v zakladajúcich zmluvách. Očakávala by som podobné kroky aj pri Maďarsku, a teda pozastavenie priamych fondov.

Európsky parlament je jedinou priamo volenou európskou inštitúciou a zastupuje občanov. Očakávam, že prebehne diskusia vo výboroch aj na plenárnom zasadnutí a bude nasledovať oficiálna deklarácia.

Tomáš Strážay

analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Schválená právna norma je kontroverzná aj vzhľadom na fakt, že v záujme ochrany jednej, obzvlášť zraniteľnej skupiny obyvateľstva, teda detí, diskriminuje v rámci tejto skupiny tú, ktorá je ešte zraniteľnejšia – sexuálne menšiny. Uvedomovanie si vlastnej sexuálnej orientácie nemožno ohraničiť dátumom osemnástych narodenín, otázku sexuálnej identity riešia mladí ľudia zväčša oveľa skôr.

V súvislosti so schváleným zákonom v Maďarsku boli zverejnené vyjadrenia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej vypovedajúcej o nezlučiteľnosti zákona s hodnotami Európskej únie, či predsedu vlády Holandska Marka Rutteho, ktorý sa dokonca vyjadril, že pre Maďarsko už nevidí miesto v rámci EÚ, odmietavo saproti norme vymedzila i nemecká kancelárke Angela Merkelová.

Na návrh konkrétnych krokov Európskej komisie si však budeme musieť počkať, pričom ich implementácia, obzvlášť ak by išlo o zavedenie nejakých sankčných mechanizmov, je otázna. Je to tak aj vzhľadom na fakt, že EÚ momentálne nedisponuje efektívnymi nástrojmi, ako Maďarsko primať schválenú právnu normu zmeniť, prinajmenšom nie v termíne do tamojších jarných parlamentných volieb.

Schválený zákon možno považovať za súčasť predvolebnej kampane v Maďarsku, s cieľom mobilizovať konzervatívnych voličov. Vzhľadom na reakcie EÚ môže Viktor Orbán navyše argumentovať pokračujúcim zasahovaním Únie do vnútorných záležitostí Maďarska.

Dôvodom na skepticizmus sú tiež pochybnosti o jednotnom postupe Únie - o tom, že nie sú neopodstatnené, svedčí i fakt, že Európsku komisiu vyzvalo na konkrétne kroky proti Maďarsku „iba“ sedemnásť členských štátov. Slovensko tak neučinilo z vnútropolitických dôvodov.

Tu sa však už dotýkame kolízie medzi zvrchovanosťou členských štátov v kultúrnych a etických otázkach, čím argumentuje aj Maďarsko, a univerzálnosťou ľudských práv, ktorých dodržiavanie by malo byť záväzné pre všetky členské štáty EÚ.

Martin Ehl

analytik denníka Hospodárské noviny

Európska únia by sa mala správať zhruba tak, ako sa správa, len jednotnejšie. Dať maďarskej vládnucej strane najavo, že toto je porušenie základných hodnôt EÚ.

Viktor Orbán si však získal vnútri Únie spojencov, akým je aj český premiér Andrej Babiš, ktorí sa k jednotnému postoju nepripájajú, a teda tlak na Budapešť nemôže byť taký silný a Orbán sa môže tváriť, že nejde o názor všetkých, ale len časti členských štátov Únie.