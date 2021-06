Snaží sa Brusel zvrhnúť Čechom premiéra? Anketa o európskych témach

Odpovedajú Vondra, Beňová aj Šabata.

17. jún 2021 o 14:49 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Začiatkom júna európski poslanci odhlasovali rezolúciu, v ktorej odsúdili konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša.

Ten totiž podľa Európskej komisie naďalej zarába na svojom Agroferte - najväčšom poberateľovi dotácií v Česku, o ktorých zas rozhoduje aj Babišova vláda.

Babiša pred obvinením neochránilo ani presunutie akcií Agrofertu do zvereneckého fondu. Podľa európskych úradov má na fungovanie firmy vplyv cez svoju rodinu a ďalšie blízke osoby.

Za bolo 505 poslancov vrátane členov liberálnej frakcie Obnovme Európu, kam patrí aj Babišovo ANO, proti tridsiati a 155 zákonodarcov sa zdržalo. Babiš v reakcii na to zaútočil - europoslancov obvinil, že sa snažia zasahovať do vnútornej politiky.

O konflikte záujmov českého premiéra však Európska komisia hovorí dlhodobo, jeho podnikanie začína vyšetrovať aj novovzniknutá európska prokuratúra. Česku tak hrozí, že bude musieť vrátiť dotácie odoslané Agrofertu.

Doma zas Babiša vyšetrujú pre údajný podvod pri čerpaní európskych dotácií pri výstavbe jeho komplexu Čapí hnízdo.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladie otázky na európske témy.

Odborníci tentoraz odpovedali na otázku:

Európsky parlament prijal uznesenie o konflikte záujmov českého premiéra Andreja Babiša, ten reagoval tým, že europoslanci sa snažia Českej republike diktovať, kto by mal byť jej premiérom. Mali by sa podobnými záležitosťami zaoberať aj európski politici alebo by to mali nechať na domáce, či európske vyšetrovacie orgány?

Alexandr Vondra

europoslanec Európski konzervatívci a reformisti/ODS

Osobne nie som veľkým priaznivcom toho, aby české problémy riešil europarlament. V prípade Poľska a Maďarska tamojšie vlády Európsky parlament nonstop ostreľuje šesť, respektíve dvanásť rokov a nezdá sa, že by to fungovalo. Možno je efekt aj opačný, vládam tieto útoky zvonka pomáhajú.

Ľudia vnímajú, že opozícia, ktorá s nimi nezvláda bojovať doma, uteká "žalovať" na európsku pôdu, a považujú za urážku, keď ich povýšeneckí emisári z iných krajín hodnotia, zvyčajne so značným ideologickým podfarbením. Špinavá bielizeň sa má prať doma.

Na druhej strane je obrovský konflikt záujmov českého premiéra nesporný a, bohužiaľ, u nás neriešený. Sám to zdôrazňujem roky. A Európska únia má, samozrejme, právo prijať opatrenia, ak sú v hre jej peniaze. Rezolúcia preto nie je prekvapujúca. Hlasoval som za ňu, aj keď musím povedať, že so škrípaním zubov. Do jej finálnej podoby sa totiž premietol práve vyššie zmienený trend.

Je pre mňa ešte prijateľné, keď pri tomto trende ide o obranu finančných záujmov Únie proti dotačným podvodníkom aj z radov politikov a ich príbuzných. Bohužiaľ, pri tom to obvykle nezostáva, existujú snahy expandovať aj do ďalších oblastí.

V prípade českej rezolúcie "pirátski" aktivisti v gesčnom výbore do rezolúcie presadili vetu, ktorá spochybňuje český justičný systém. Našej frakcii sa napriek všetkým snahám nepodarilo túto vetu vyhodiť.

Michal Šimečka

europoslanec Obnovme Európu/Progresívne Slovensko

Určite áno. Veď ide o naše spoločné európske peniaze. Je správne, že Európska komisia začala na podnet českej pobočky organizácie Transparency International audit. Problematické by skôr bolo, ak by sa podnetom Komisia nezaoberala. Faktom je, že audit tieto podozrenia potvrdil.

Ja osobne vnímam konflikt záujmov Andreja Babiša ako problém, ktorým sa má zaoberať aj Európsky parlament. Vôbec nejde o to, že by chcel zasahovať do vnútorného politického boja v Česku.

Úlohou nás europoslancov je strážiť, aby sa peniaze z európskeho rozpočtu míňali spôsobom, na ktorý sú určené. A musíme byť v tejto úlohe konzistentní a objektívni bez ohľadu na to, o akú vládu alebo politickú rodinu ide. Aj preto som svojím hlasom podporil uznesenie, ktoré závery auditu podporilo.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

Uznesenie Európskeho parlamentu nediktuje Českej republike, kto má byť premiérom, ale vyzýva Andreja Babiša, aby sa vzdal ekonomických záujmov v Agroferte. Ak to neurobí, mala by spoločnosť Agrofert prísť o právo uchádzať sa o peniaze z úniového rozpočtu a český premiér právo o rozpočte rozhodovať.

Myslím si, že ak sa ukáže, že boli poskytnuté peniaze pre Agrofert počas vykonávania funkcie predsedu vlády Andrejom Babišom, mala by ich Európska únia vymáhať späť.

Avšak oveľa dôležitejšie ako súdenie Andreja Babiša, je hľadanie mechanizmov v rámci Únie, aby k takýmto konfliktom záujmov už nedochádzalo. Aj preto som spolu s kolegami v máji iniciovala list pre Komisiu. Žiadame v ňom, aby boli rámce spoločnej poľnohospodárskej politiky nastavené primárne na podporu malých a stredných farmárov a nie veľkých agrobarónov.

Ivan Štefanec

europoslanec za Európsku ľudovú stranu/KDH

Európsky parlament nemôže ani teoreticky diktovať žiadnemu štátu, kto má či nemá byť na jeho čele. Zároveň však je našou povinnosťou dohliadať na spravodlivé využívanie európskych finančných prostriedkov.

Andrej Babiš je v zjavnom konflikte záujmov, keď ako politik profituje zo zisku svojich firiem, ktoré čerpajú európske fondy. Aj takéto prípady by mali byť predmetom vyšetrovania vznikajúcej európskej prokuratúry.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Uznesenie nadväzovalo na závery auditu Európskej komisie, ktorý potvrdil závažné nedostatky v nastavení a fungovaní systému zamedzujúcemu vzniku konfliktu záujmov. Európsky parlament na túto hrozbu upozorňoval v uplynulých rokoch opakovane a český premiér a jeho vláda mali dostatok času a možností, ako situáciu riešiť.

Mohli zabezpečiť, aby on ani členovia jeho rodiny reálne nemali ekonomické záujmy v Agroferte, spoločnosť mohla byť vylúčená z prijímania európskych zdrojov alebo sa český predseda vlády, ako aj jej členovia mohli vzdať rozhodovania o dotáciách na európskej úrovni. Tých, ktoré sa nejakým spôsobom týkali záujmov a oblastí pôsobenia Agrofertu.

Nič z toho sa však neudialo. Európsky parlament má pritom ako priamo a demokraticky volený orgán povinnosť podieľať sa na vykonávaní dohľadu nad využívaním rozpočtových prostriedkov Európskej únie, ktoré pochádzajú od európskych daňových poplatníkov.

Tomáš Valášek

poslanec NR SR, bývalý šéf Carnegie Europe

Ak premiér členskej krajiny EÚ zneužije eurofondy banálnym až prvoplánovým spôsobom, musí očakávať prinajmenšom politickú reakciu, ak nie priamo telefonát od audítorov a prokurátorov.

Čiže, ak otázka znie, či sa Európsky parlament zachoval k Andrejovi Babišovi neférovo, či ho zbytočne "nekádruje", tak odpoveď je, že na to mal český premiér myslieť ešte predtým, než si tento majiteľ megakoncernu s 34-tisíc zamestnancami zažiadal o dotáciu určenú pre malé a stredné podniky.



Ak je otázka, či nezasahuje Európsky parlament do záležitostí vyhradených pre členské štáty, odpoveď je nie, v dvoch rovinách. Rezolúcia parlamentu je odporúčacia a vlastne len sčasti venovaná Babišovi. Ide do relatívneho detailu v otázke, ako by mala Česká republika predchádzať konfliktu záujmov, no parlament sa v nej nehrá na sudcu či policajta, to explicitne ponecháva na české inštitúcie a Európsku komisiu.

Po druhé, rezolúcia je iba sčasti o kauze Čapí hnízdo. Jej rovnako dôležitou pointou je zhrnúť ponaučenia z kauzy a odporučiť Európskej komisii kroky, ako v budúcnosti konať v scenároch, keď je šéf vlády priamo implikovaný v korupcii, kdekoľvek sa stanú. V tomto je Česko trochu unikátnym prípadom, aj preto sa mu dostáva osobitnej pozornosti.



Potom je tu ešte jedna citlivá otázka – či by sa Európsky parlament rovnako venoval zneužitiu eurofondov, keby sa to stalo v inej ako v jednej z novších členských krajín EÚ. Odpovedal som už čiastočne vyššie – český prípad je dosť unikátny – ale treba dodať ešte niečo.

Keďže som sa téme vzťahov našej časti Európy s tou západnou dlho aj výskumne venoval, budem prvý, ktorý povie, že najmä zakladajúci členovia Európskej únie majú tendenciu správať sa k tým neskôr prichádzajúcim blahosklonne, občas arogantne.

Na to však niet lepšej odpovede, ako im nenahrávať: nekradnúť a nepodvádzať. To by malo byť predovšetkým v našom národnom záujme, ale pomohlo by nám to aj vo vzťahu k zvyšku Únie.

Peter Stach

nezávislý konzultant a autor podcastu Modra vlna

Európsky parlament vôbec neriešil otázku, kto by mal byť českým premiérom ani kto by mal riadiť spoločnosť Agrofert – trvá však na tom, že premiér Babiš je ako predseda českej vlády a zároveň konečný užívateľ výhod z vlastníctva koncernu Agrofert v konflikte záujmov, ktorý vyvoláva podozrenia z klientelizmu, korupcie a vzbudzuje pochybnosti o fungovaní právneho štátu.

České inštitúcie vrátane Najvyššieho kontrolného úradu dnes nedokážu efektívne kontrolovať, či dotácie, ktoré Agrofert získal z európskeho rozpočtu, boli pridelené a využité v súlade s platnými zákonmi.

Schvaľovanie a kontrola rozpočtu je najsilnejšou kompetenciou Európskeho parlamentu, preto je úplne prirodzené a správne, keď prešetruje podobné podozrenia, zistené nedostatky zverejňuje a žiada nápravu.

Martin Ehl

analytik denníka Hospodářské noviny

Skúsenosť s Maďarskom a Poľskom ukazuje, že ak má domáca demokratická politika problémy a ak politici s autoritárskymi sklonmi obmedzujú domáce politické ihrisko svojim kritikom, tak je tlak európskych politikov potrebný a nevyhnutný.

Mnohí v EÚ sú dnes nešťastní z toho, že si nechali prerásť cez hlavu Viktora Orbána, ktorý saje európske fondy a pritom robí protieurópsku politiku. Aj tým sa dá vysvetliť pomerne ostrý postoj k Andrejovi Babišovi, ktorého by mali vyšetrovať české aj európske inštitúcie.

Problém s tými českými je, že sú pod obrovským tlakom premiéra a jeho ľudí. Ďalší problém v súčasnej kauze je, že Babiš môže tlak z Únie veľmi dobre využiť v prebiehajúcej predvolebnej kampani, lebo Česko patrí k euroskeptickejším členským krajinám a "zlý Brusel" môže premiérovi dobre poslúžiť ako mobilizačný nástroj.

Zhrnuté, európski politici by sa podobnými záležitosťami zaoberať skôr mali, ale mali by sa tiež viac zaujímať o celkovú situáciu v členskej krajine, ktorú majú v hľadáčiku. Nezáujem západu Únie o dianie na východe EÚ je nepochybne jednou z príčin, prečo je mnoho západných politikov tak zaskočených Orbánom a nechápe spory, ktoré s Úniou vedú Poliaci.

Petr Šabata

šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Ťažko upierať poslancom Európskeho parlamentu právo reagovať rezolúciou, aj keď, samozrejme, hlavné hodnotenie, či ide, alebo nejde o konflikt záujmov, by malo byť na európskych a českých vyšetrovacích orgánoch a súdoch.

Ide však o premiéra členskej krajiny a on sám to celé od počiatku označuje za politickú kauzu, kampaň proti nemu, útok na zvrchovanosť Českej republiky. Je to teda vrcholne politický prípad. Aj pre politikov, hoci výsledok, dúfajme, nijako neovplyvnia.