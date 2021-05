Europoslankyňa: Maďarsko by zrejme dnes do Únie neprijali

Orbán má na EÚ najradšej peniaze, vraví KATALIN CSEH.

13. máj 2021 o 17:21 Lukáš Onderčanin

Maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová o vás povedala, že pracujete v Bruseli proti maďarským záujmom. Ako to vnímate?

Ak niekto pracuje proti maďarským záujmom, je to ten, kto je súčasťou systému, ktorý zneužíva miliardy eur z eurofondov určené pre zaostávajúcu časť krajiny.

Títo ľudia si nehanebne napchávajú svoje vlastné vrecká a vrecká svojich príbuzných peniazmi, ktoré mali ísť na školstvo, vidiek a zvýšenie platov. Tento boj, ktorý vedie maďarská vláda proti princípom právneho štátu a každému, kto chce dodržiavanie nejakých hodnôt, je úprimne smiešny.

Prečo je také dôležité, aby boli nielen európske peniaze naviazané na dodržiavanie princípov právneho štátu?

V posledných rokoch vidíme v Únii dramatický úpadok demokracie. Ak by sa dnes Maďarsko, a možno aj Poľsko uchádzali o členstvo v EÚ, je dosť možné, že by nás neprijali.

Netýka sa to len týchto krajín, deje sa to aj v Bulharsku či v Slovinsku. Ak budú mať krajiny pocit, že môžu dostať peniaze z eurofondov bez toho, aby sa na nich viazali nejaké podmienky, tým viac lídrov sa môže vybrať autoritárskou cestou. Toto je veľká hrozba pre integritu celej Únie.

Keď sme sa pridali k EÚ, vedeli sme, na čo sa zaväzujeme. Článok 2 jasne uvádza všetky podmienky právneho štátu, ktoré musíme dodržiavať. A napriek tomu to vláda vedome porušuje – ničí nezávislosť médií, slobodu justície a obmedzuje práva, kým si napcháva peniaze eurofondmi.

Ak to tak necháme, vyvolávame euroskeptické nálady aj v krajinách, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu. Keď vidia, ako sa ich zarobené peniaze zneužívajú, že si napríklad Orbán postaví štadión vedľa svojho rodného domu.

Dánski a fínski daňoví poplatníci sa preto oprávnene pýtajú, prečo by mali platiť hobby maďarských oligarchov. Je to v záujme EÚ a maďarských či poľských občanov, aby tu právny štát a boj proti korupcii fungoval.

Keď ste podporili mechanizmus právneho štátu, čelili ste veľkej kritike doma?

Za poslednú dekádu sa celkové politické prostredie posunulo veľmi zlým smerom.

Ako poslankyňa a žena čelím vyhrážkam a obťažovaniu od začiatku svojej politickej kariéry.

Dostávam vyhrážky smrťou v podstate každý druhý deň, ľudia mi v správach píšu, že by mali moju mamu znásilniť. Niekedy je to ťažké pochopiť, no hovorím si, že bojujem za dobrú vec.

Nebola reakcia EÚ pomalá?

Trvalo to viac ako dekádu. Problém je, že EÚ nemala veľmi systematické nástroje, ako riešiť porušovanie právneho štátu. Lenže ani tie existujúce nástroje dostatočne nevyužívala.

Rozhodnutie o tom, že vyhnanie Stredoeurópskej univerzity z Budapešti bolo nezákonné, prišlo dva roky po tom, ako sa vedenie školy presunulo do Viedne. Prípad nezákonného financovania provládnych médií sa rieši už päť rokov a zatiaľ veľa kritických médií zaniklo alebo skrachovalo.

Nebojíte sa, že tieto nástroje môžu byť vnímané ako trest pre Maďarsko a môžu tak ešte viac naštrbiť názor ľudí na Úniu?

Obyčajní ľudia by nemali byť trestaní za zločiny vlády. Preto chceme, aby boli samotní prijímatelia eurofondov, ktorí chceli napríklad rozvíjať vidiek či svoju obec, chránení.

Na druhej strane cítime, že veľa aj proeurópskych voličov stráca dôveru v EÚ, pretože pri Orbánovi nič nerobí.

Očakávajú, že aspoň niekto bude dávať pozor, aby nedochádzalo k bezbrehému rozkrádaniu a korupcii. Maďarsko nie je bohatá krajina a bez európskych peňazí by sme nikdy taký rast nedosiahli. Doteraz však Únia skôr len rozprávala a nekonala. Ak budú mať ľudia pocit, že ani Únia nedokáže chrániť ich práva, budú sklamaní, a to bude tragédia.

Je celý mechanizmus právneho štátu férový? Neobávate sa, že môže byť spolitizovaný a neobjektívny?

Každoročná správa o dodržiavaní princípov právneho štátu je dobrým začiatkom, pretože sa robí v každej krajine.

Toto nie je len problém Maďarska a Poľska, úpadku právneho štátu a demokracie sa musíme venovať v každej európskej krajine, ak k nemu dochádza. Nikto z toho nemôže byť vyňatý a musí byť zachovaná vysoká úroveň objektivity. Keď sme o tomto nástroji rokovali v parlamente, snažili sme sa byť čo najobjektívnejší.

Ste spokojná s kompromisom, ktorý sa podarilo dosiahnuť? V skutočnosti mechanizmus stále nefunguje a Poľsko a Maďarsko sa obrátili na súd, aby preskúmal jeho zákonnosť.

Pravidlá sú nastavené jasne a mali by platiť od 1. januára tohto roka, no ich účinnosť sa začne až vtedy, keď rozhodne Súdny dvor EÚ.

Ide o rozhodnutie Európskej rady, ktoré je veľmi neštandardné a je neakceptovateľné, že Komisia ešte účinnosť tohto mechanizmu nezaviedla. Podľa nás ide dokonca o porušenie európskych zmlúv. Právo musia dodržiavať aj európske inštitúcie. Nemôžeme bojovať za právny štát a porušovať pri tom od začiatku zákony.

Môže vôbec takýto mechanizmus fungovať? Je to niečo, čoho sa politici ako Orbán, Kaczynski či Janša obávajú?

Zakladatelia Únie nemysleli na to, že niekto sa môže tak zásadne odkloniť od pôvodných myšlienok. Mnohí naozaj uprednostňujú dialóg a ak niečo nie je v poriadku, sú ochotní sporné zákony upraviť. To však často nestačí. Jediná vec, ktorú má Viktor Orbán rád na Európskej únii, sú európske peniaze. Bez nich by totiž jeho vláda bola ohrozená.

Okolo eurofondov nepostavil len veľmi prepracovaný systém, do ktorého sú zapojení jeho rodinní príslušníci, ale závisí od nich asi 90 percent veľkých stavebných projektov v Maďarsku. Dostávame naozaj veľa finančných prostriedkov.

Možno ak by vedel, že jeho konanie môže mať finančné dôsledky, prehodnotil by to. Ak by pred budúcoročnými voľbami prišiel o veľkú sumu peňazí, ohrozí ho to. Eurofondy potrebujeme, je však správne kontrolovať, či sú využité správne a efektívne.

Maďarská vládna strana Fidesz odišla z Európskej ľudovej strany, dlho sa hovorilo o jej vylúčení. Stratil tým Orbán podľa vás časť vplyvu v EÚ alebo môže, naopak, vytvoriť silnejšiu nacionalistickú frakciu?

Aspoň na nejaký čas sa Orbán v európskej politike odsunul na druhú koľaj, aj keď si stále vie buchnúť do stola a zablokovať nejakú rezolúciu, napríklad ako pri rezolúcii o čínskom porušovaní ľudských práv.

Orbán má bližšie ku krajnej pravici a extrémistom a teraz už za sebou nemá ani nemeckú podporu. Uvidíme, či sa mu podarí vytvoriť krajne pravicovú koalíciu. Osobne si však myslím, že aktuálne Fidesz nedokáže v Bruseli reprezentovať najlepšie záujmy maďarských občanov.

Je teda Orbán skôr výrazný ako vplyvný politik?

Vie vydierať, búchať o stôl a vetovať. Lenže vetovanie je znakom slabej diplomacie, ukážkou sily. Pozrite sa na plán obnovy, ktorý sme do Bruselu poslali. Orbán odignoroval skoršiu spätnú väzbu od Európskej komisie a garancie boja proti korupcii do plánu nezahrnul.

Minulý týždeň dostal varovanie, že takto plán nemôže vyzerať. Je preto veľmi otázne, či plán obnovy vôbec prejde, pretože aktuálna verzia nie je dostatočne v záujme Maďarov.

Môže Orbán ísť ďalej a obmedzovať slobodu médií či justície, alebo existuje červená čiara, ktorú už neprekročí?

Závisí to od toho, ako sa vyjadria na budúci rok maďarskí voliči. Rozklad právneho štátu stále pokračuje. Voliči pôjdu v apríli k volebným urnám a možno si vyberú inú, európsku alternatívu. Aktuálne sú to len dve voľby. Ak Orbánovu vládu voliči zastavia, potom máme šancu našu krajinu prebudovať. Ak nie, ktovie, kam rozklad právneho štátu môže zájsť. Možno sa raz ocitneme aj mimo Európskej únie, neviem.