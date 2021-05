Dzurinda pre SME: Únia sa často zaoberá nepodstatnými vecami, nahráva tým populistom

Rozhovor s Mikulášom Dzurindom.

13. máj 2021 o 17:37 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

Európska únia je na rázcestí, ak sa vydá správnou cestou, môže byť do desiatich rokov globálnym hráčom, hovorí pre SME slovenský expremiér MIKULÁŠ DZURINDA, ktorý v súčasnosti vedie Centrum európskych štúdií Wilfrieda Martensa, oficiálny think-tank európskych ľudovcov.

Upozorňuje, že ak sa tak nestane, Únia bude na svetovej scéne čoraz menej významnou, čo vidno aj teraz na konaní ruských či tureckých predstaviteľov voči zástupcom európskych inštitúcií.

V rozhovore tiež vysvetľuje, prečo ľudovcom trvalo tak dlho, kým sa zbavili Fideszu, alebo to, čo by s Úniou spravilo, ak by sa na čelo Francúzska a Talianska dostali populisti.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom grantu Európskeho parlamentu. Tento článok odráža výlučne názory autorov a Európsky parlament nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií.

V akom stave je Európska únia rok od vypuknutia pandémie?

Klišé hovorí, že sa môžeme pozerať na rovnaký pohár a jeden povie, že je poloplný, druhému sa zas bude zdať ako poloprázdny.

Takýto mám pocit. Na jednej strane veci nejdú tak, ako by mali alebo mohli. Na druhej strane cítim stále energiu a veľký potenciál európskeho zjednotenia.

V súvislosti s pandémiou vidím tri významné posuny v európskej politike. Prvým bol takzvaný program SURE, bezprecedentne sme sa dohodli na naliatí peňazí do ekonomík, aby sme chránili ľudí, rodiny, pracovné miesta.

Potom prišlo spoločné obstarávanie vakcín. Možno s chybami, nervozitou a emóciami, ale dnes vidíme, že vakcinácia beží. Vyzerá to tak, že v lete bude mať kontinent kolektívnu imunitu.

Treťou vecou je absolútne bezprecedentné rozhodnutie spoločne si ako Európska únia požičať peniaze, vytvárať spoločné príjmy a vydať európske dlhopisy. Tomuto kroku som spočiatku nevedel ani uveriť, keďže poznám prísnu ekonomickú politiku Nemecka, Holandska a ďalších štátov.

Na príklade pandémie je vidno, že Únia sa stále vie zmobilizovať, aj keď sa dlho hádame, prekrikujeme či uprednostňujeme národné záujmy. V konečnom dôsledku mi z toho stále vychádza, že európsky projekt má zmysel a Európa bude globálnym hráčom, ktorý je schopný obrániť svoje záujmy.

Pri spoločnej pôžičke sa veľa diskutovalo o tom, že na podobnom základe vznikli aj Spojené štáty americké. Priblížili sme sa k Spojeným štátom európskym?

To je ešte predčasné povedať. Ešte sme sa naplno nepustili do Fondu obnovy a už sa začína hovoriť, že tento nástroj by mal fungovať natrvalo. V tomto by som veľmi silno zatiahol brzdu.

Najhoršie, čo by sme si z európskych dlhopisov mohli zobrať, je podpora nezodpovedného rozpočtového hospodárenia niektorých krajín, kde si miestni politici povedia, že zodpovední a bohatí členovia raz ich účet zaplatia.

Súvisiaci článok Má sa Únia viac spájať? (anketa odborníkov na európske témy) Čítajte

Čoraz viac som však fanúšikom autentickej európskej federácie.

Federalizmus si nepredstavujem ako míňanie spoločných peňazí, ale ako spájanie sa v politikách, ktoré nevedia zabezpečiť národné štáty lepšie. Nie som si istý, že práve fiškálne transfery a spoločne sa podieľať na dlhoch je oblasť, ktorou by sme mali začínať.

Ktorou oblasťou by sme mali začať?

Jednoznačne zahraničnou politikou, od nej je odvodené takmer všetko, a to najmä obrana a bezpečnosť.

Treba na to ísť nie revolučne, ale evolučne. Prvým krokom by malo byť, aby sme v zahraničnej politike prešli od jednomyseľného rozhodovania na rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou. Napríklad Maďarsko zablokovalo rezolúciu o porušovaní ľudských práv v Číne, podobným situáciám by sme sa mali vyhýbať.

Mala by mať integrácia Európskej únie konkrétny cieľ, ktorý dosiahneme a skončíme, alebo je to nekončiaci sa proces?

Nemôžeme sa pomýliť, ak sa pri tomto uvažovaní budeme držať princípu subsidiarity.

Študentom to niekedy zjednodušene vysvetľujem tak, že aj keď sa na chalupe viem postarať o mnohé veci, odvoz komunálneho odpadu sám nezvládnem. Preto túto právomoc posúvam na komunálnu úroveň. Takto by sme si zdola nahor mohli povedať, kedy potrebujeme regionálnu politiku, kedy národnú a kedy európsku.

Môže sa dnes Slovensko v globálnom svete samo brániť? Môže sa samo brániť Nemecko? Ak si budeme poctivo klásť takéto otázky, nakoniec sa nám ukážu správne riešenia. Nemôžeme si určiť cieľový obrázok, ale riešme politiky zdola nahor. Spájajme sa tam, kde vieme spoločne robiť veci efektívnejšie.

Napríklad pri obstarávaní vakcín. Nikto ma nepresvedčí, že ako Slovensko by sme si vedeli efektívnejšie a rýchlejšie zabezpečiť vakcíny pre naše potreby. Pevne verím, že v oblastiach ako zahraničná politika, obrana, zvládanie imigrácie, spoločná mena a spoločný obchod sú kľúčové európske kompetencie.

Ešte pred pár rokmi bolo veľkou témou takzvané európske jadro, teda že niektoré krajiny by sa integrovali viac ako iné. Je to ešte aktuálne?

Mikuláš Dzurinda (66) V rokoch 1998 až 2006 bol premiérom Slovenskej republiky.

V rokoch 2010 až 2012 bol ministrom zahraničných vecí.

Od roku 2013 vedie Centrum európskych štúdií Wilfrieda Martensa, oficiálny think-tank Európskej ľudovej strany.

To prichádza do úvahy až vtedy, keď sa ukáže, že nie sme schopní toho, o čom sme sa doteraz rozprávali, teda nájsť spoločnú cestu vpred. Sme šialene rozdelení pri imigrácii, v názore na vzťahy s Čínou alebo s Ruskom. Rozchádzame sa pri otázke financovania kohézie.

Neviem dnes povedať, či dokážeme tieto rozdiely preklenúť. Aj preto sa v nedeľu začala konferencia o budúcnosti Európskej únie, nejde len o povinné cvičenie európskych politikov, ale o snahu nájsť riešenia.

Uvediem to na príklade. Štrnásť krajín sa minulý týždeň rozhodlo oživiť myšlienku jednotiek rýchleho vojenského nasadenia. Prvé, čo mi napadlo, bolo, prečo len štrnásť a nie všetkých 27.

Deliacich čiar je priveľa na to, aby sme teraz mohli povedať, že nebudú nutné rozhovory o novom usporiadaní vzťahov v Únii, aby nám to do budúcnosti fungovalo. Ak to fungovať nebude, Európska únia sa stane irelevantnou a pomaly sa už takou aj stáva.

Ako to myslíte?

Vidíme, ako sa minister zahraničných vecí Ruska správal k šéfovi európskej diplomacie.

Ako sa turecký prezident Recep Tayyip Erdogan správal voči predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Vnímajú nás ako bohatých, ale slabých, rozhádaných, irelevantných. Je najvyšší čas, aby si európski lídri položili otázku, či to chcú spolu ťahať, či minimálne zrovnoprávnia európsku s národnou myšlienkou, či budú ochotní potlačiť národný egoizmus.

Vedeli by európske inštitúcie prežiť aj v prípade, že by sa o rok stala francúzskou prezidentkou Marine Le Penová a talianskym premiérom Matteo Salvini?

Otázku treba otočiť. Žiadna európska inštitúcia nevie priamo zabrániť tomu, aby v niektorej krajine zvolili konkrétneho politika.

Od európskych inštitúcií sa však očakáva, že budú presadzovať reformy, že budú riešiť problémy ľudí a nie nepodstatné veci, ktorými naháňajú hlasy populistom. Ako je možné, že sa v takýchto kultúrnych krajinách takto darí populistom? Aj preto, že sa neraz v európskych inštitúciách zaoberáme menej dôležitými vecami. Vyvolávame nereálne očakávania, snažíme sa regulovať všetko možné aj nemožné.

Prežila by Únia v súčasnej podobe takýchto lídrov štátov?

Súvisiaci článok Europoslankyňa: Ficova bažina sa môže vrátiť, ale Slovensko má ľudí, ktorí to myslia dobre Čítajte

Na toto nikto neodpovie. Ako človek s politickou praxou môžem povedať len toľko, že neraz krajina vyzerá z koňa inak ako, keď ste pod koňom. Keď dostanete moc, dostanete aj obrovskú zodpovednosť a zrazu pod jej tlakom niektoré postoje korigujete.

Ak by sa stala prezidentkou Le Penová a premiérom Salvini, mohli by buď pokračovať v deštrukcii, alebo si uvedomiť, že Európska únia má pre nich hodnotu a môže im pomôcť aj v domácej politike.

Ako v Bruseli vnímajú V4?

Vnímajú nás ako normálne konzultačné fórum, ako keď sa stretnú pobaltské štáty alebo predstavitelia Beneluxu. Podobných fór je v Európe pomerne veľa. Samozrejme, predseda Európskej rady alebo Komisie dobre vie, že Európska rada je zložená z hláv štátov alebo predsedov vlád, nie z takýchto fór. V4 sa často mystifikuje, čítam, ako ju treba rozpustiť, ako diktuje, ako je zárodkom alternatívy voči nemecko-francúzskemu tandemu.

Takto to nikdy nebolo a ani nebude. V4 slúži na to, aby sa lídri stretávali a lepšie sa spoznávali. Stredoeurópsky priestor je kultúrne veľmi bohatý, naše priateľstvá treba udržiavať a rozvíjať. Stavať však takéto fóra do protikladu Európskej únie je smiešne a nereálne.

Nepoškodzuje Slovensko, že sa spája s Poľskom a Maďarskom, ktoré majú spory s Komisiou o stav právneho štátu či slobody médií?

O tomto naše konzultácie nie sú, odohrávajú sa pred konaním Európskej rady, nie pri téme právneho štátu.

Kde by Európska komisia mala zasahovať, ak je podozrenie z porušenia právneho štátu?

V položenej otázke je aj odpoveď. Komisia zasiahla tam, kde cítila svoje kompetencie. V Európskej únii nejde len o obchodnú spoluprácu a keď analýza Komisie ukázala, že v Poľsku a v Maďarsku je ohrozený právny štát, začala konať.

Vediete think-tank európskych ľudovcov, kam donedávna patril aj Fidesz. Ako vnímate kritiku, že máte medzi sebou stranu, ktorá v Maďarsku porušuje pravidlá právneho štátu?

Kto odmeria to, kedy už ide o porušenie právneho štátu? Takéto otázky sa kladú neobyčajne ľahko, ale ja sa na to pozriem z druhej strany. Je zlé, že nakoniec nás to nerozbilo tak, aby vznikla ešte širšia brázda, a že Viktor Orbán so sebou nestrhol aj niekoho iného? Ako utrpel európsky projekt a o čo prišla Európska ľudová strana?

Najväčšia frakcia Európskeho parlamentu mala medzi sebou stranu, ktorá doma buduje autoritatívny systém. To nie je problém?

Fidesz bol pred dvoma rokmi suspendovaný, Orbán bol odstavený mimo rozhodovania. Politický postoj sme zaujali jasne, samotné vystúpenie Fideszu z frakcie je pre mňa už len technickou otázkou a myslím si, že nakoniec to nedopadlo zle. Suspendácia je de facto vylúčenie, nemali žiadne práva, nechodili na kongresy, nemohli nikoho nominovať.

K suspendácii prišlo pred dvoma rokmi, Orbán týmto spôsobom vládne viac ako desaťročie.

Hovoríte ľahkým tónom, ale politika je obrovská zodpovednosť. O desať rokov sa aj vy na to možno budete pozerať inou optikou a poviete si, ako elegantne to Európska ľudová strana zvládla.

“ Musíme sa pozerať dopredu a presadiť zmeny, ktoré z Európy urobia globálneho hráča. Verím tomu, že za desať rokov sa Európska únia do tejto pozície dostať môže. „

Ako zmenil odchod Veľkej Británie Európsku úniu? Odborníci naznačujú, že najmä štáty presadzujúce šetrenie stratili silného spojenca a aj vďaka brexitu štáty schválili spoločnú pôžičku.

S tým nesúhlasím, otázka je oveľa zložitejšia. Je pravda, že aj labourista Tony Blair patril k zástancom reforiem a nie rozhadzovania. V tomto sa dá povedať, že tlak na šetrnosť a preferovanie oblastí ako školstvo či technológie utrpel.

Odchod Britov nás oslabil, nikdy nie je dobré, keď sa rodina scvrkáva. To, že sme sa napokon odhodlali pre spoločné zdieľanie dlhopisov, bolo však výsledkom ohromného a do istej miery oprávneného tlaku juhu. Sám som sa s tým trápil, s Ivanom Miklošom som sa rozprával o tom, ako by sme sa k tejto téme postavili my.

Nakoniec som sa priklonil k názoru, že je to taká výnimočná a bezprecedentná kríza, že v tom nemôžeme Talianov, Španielov či Grékov nechať samých. Trápili sa s tým aj Nemci, ale v mene európskej jednoty si povedali, že výnimočne tak urobia.

Myslím si, že aj keby boli Briti ešte medzi nami, nebol by taký veľký problém získať ich pre túto myšlienku, keďže následky pandémie pociťujú aj oni. Viac mi je ľúto, že s Britániou sme boli ako Únia silnejší. Nielen ekonomicky, ale aj vojensky. Teraz je potrebné, aby sme čím skôr prekonali súčasné prechodné obdobie a opäť sa jeden k druhému približovali.

Má zmysel budovať spoločnú európsku obranu, keď väčšina členských štátov je už teraz spoločne v NATO?

Ak si zodpovedne odpovieme na otázku, kto bude riešiť zmrazené konflikty v Európe, problém rozdeleného Cypru, kto bude mať za úlohu odstrašiť prípadného útočníka v našom susedstve, kto bude zodpovedať za ohrozenia na východnom krídle NATO, odpoveďou bude, že to má nielen význam, ale je to aj nevyhnutné.

Svet sa vyvíja, Čína je nielen ekonomická veľmoc, ale investuje aj do armády. Vidíme, ako sa správa Rusko. Spojené štáty budú čoraz viac zaneprázdnené Tichomorím, Američania už neutiahnu našu obranu. Európska obrana nie je namierená proti NATO, ale jej cieľom je, aby sme sami vedeli riešiť miestne výzvy a predchádzať ďalším.

Ak sa Vladimir Putin znovu rozhodne poslať 120-tisíc ruských vojakov v hraniciam Ukrajiny, čí je to problém, ak nie európsky? Kto sa tým má zaoberať?

Ako bude podľa vás vyzerať Únia o desať rokov?

Súvisiaci článok Podpredseda Komisie Šefčovič: Na hodnotenie právneho štátu máme legitimitu, začneme hneď Čítajte

Prichádzame na rázcestie. Niektorí hovoria, aby sme sa správali pragmaticky a aby sme chránili to, čo máme. To však podľa mňa nestačí. Musíme k tomu pridať nové politické líderstvo, odvahu zavádzať reformy.

Napríklad prejsť od jednomyseľného rozhodovania v zahraničnej politike k rozhodovaniu kvalifikovanou väčšinou.

Musíme zavádzať reformy v systéme obrany a bezpečnosti, v eurozóne, dokončiť bankovú úniu. Musíme sa pozerať dopredu a presadiť zmeny, ktoré z Európy urobia globálneho hráča. Verím tomu, že za desať rokov sa Európska únia do tejto pozície dostať môže.

Nerozháda Európu posun k väčšinovému hlasovaniu, ako to bolo pri utečeneckých kvótach?

Kvóty do tejto oblasti nepatria. Právo udeliť občianstvo musí ostať na národných štátoch.

V oblasti imigrácie by sa mala európska kompetencia zamerať na ochranu hraníc, na dohadovanie medzinárodných zmlúv vrátane vracania osôb, ktoré nedostali azyl alebo pracovné povolenie. Právo rozhodnúť, kto sa stane občanom Slovenskej republiky, musí ostať v kompetencii členského štátu.

Môžeme si však položiť otázku, či by mali európski lídri rozhodnúť o deklarácii odsudzujúcej porušovanie ľudských práv v Číne. Ja hovorím áno. Mali by štáty väčšinou rozhodnúť o uvalení sankcií voči Číne alebo voči Rusku, ak je na to dôvod? Ja hovorím áno.