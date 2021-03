Podmieniť cestovanie vakcínou? Anketa odborníkov na európske témy

Odpovedá Šefčovič, Šimečka, Beňová, Valášek, Klus či Stach.

10. mar 2021 o 12:07 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Budúci týždeň by Európska komisia mala predstaviť návrh takzvaného zeleného pasu, ktorý by mal umožniť voľnejšie cestovať po pandémii.

To si vyžaduje spoločné pravidlá vo všetkých členských krajinách a napríklad aj zhodu na tom, či bude stačiť test na koronavírus, alebo sa bude vyžadovať očkovanie.

Otázkou ostáva aj to, či očkovanie bude počítať aj v prípade, že to bude vakcínou, ktorá nebola schválená Európskou lekárskou agentúrou (EMA) a aké pravidlá uplatňovať voči občanom krajín, kde sa očkuje čínskou alebo ruskou vakcínou.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a z nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladieme otázky na európske témy. Prvú anketu nájdete na tomto odkaze.

Tentoraz odpovedali na otázku:

Malo by sa v budúcnosti cestovanie po Európe podmieňovať očkovaním vakcínou certifikovanou Európskou liekovou agentúrou, alebo by to bola diskriminácia ľudí, ktorí sa očkovať odmietnu?

Maroš Šefčovič,

podpredseda Európskej komisie podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad

Európska komisia momentálne pracuje na návrhu, ktorý detailne zodpovie takéto i podobné otázky. Predstaviť by sme ho chceli 17. marca. Už teraz však môžem podčiarknuť hlavnú premisu – voľný pohyb osôb patrí medzi štyri základné slobody EÚ a očkovací certifikát ju nesmie podmieňovať.

Zmyslom certifikátu bude uľahčiť voľný pohyb v rámci únie. Ľudia, ktorí z rôznych príčin nebudú zaočkovaní, by preto nemali stratiť právo na voľný pohyb, ale v prípade nutnosti by sa od nich mohlo požadovať napríklad testovanie či karanténa.

Michal Šimečka

europoslanec Obnovme Európu/Progresívne Slovensko

V Európskom parlamente sa zasadzujem za to, aby sme v správnom čase koordinovane odblokovali voľný pohyb osôb v rámci jednotného trhu. Neprehľadný stav, v ktorom každý členský štát koná po svojom, nám všetkým ekonomicky škodí.

Potrebujeme dohodu na jednotných európskych pravidlách. Očkovacie preukazy sú dobrou pomôckou, musíme však myslieť aj na tých, ktorí sa napríklad k vakcíne dostanú medzi poslednými, alebo im zdravie neumožní dať sa zaočkovať.

Preto by som uvítal, aby bol presun cez hranice naprieč Európou umožnený aj ľuďom s aktuálnym PCR testom, alebo s testom na protilátky v kombinácii s potvrdením o prekonaní covidu.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Spoločný prístup týkajúci sa vytvorenia akéhosi jednotného očkovacieho „pasu“ by nepochybne zjednodušil prehľad o očkovaní v rámci celej Európskej únie. Treba si však uvedomiť, že vôbec nejde o jednoduchý krok, ktorý si bude vyžadovať harmonizáciu súčasných národných systémov všetkých členských štátov.

Očkovacie „pasy“ zároveň otvárajú viacero otázok týkajúcich sa akejsi kategorizácie obyvateľstva. Na to, aby k nej nedochádzalo, bude pravdepodobne potrebné aj v budúcnosti zohľadňovať aj iné formy „prevencie,“ napríklad vrátane PCR testovania.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

Spoločne, ako EÚ i členské štáty jednotlivo, musíme urobiť všetko pre to, aby sme zastavili nekontrolované šírenie pandémie. Som presvedčená, že efektívny manažment a správna komunikácia významu očkovania sú kľúčovými faktormi pri vytváraní silnej európskej imunity a schopnosti čeliť vírusu i jeho mutáciám.

Áno, len vakcíny certifikované EMA sú zárukou dostatočnej dôveryhodnosti, ktorou sme poverili tých najkompetentnejších vyhodnotiť ich bezpečnosť i účinnosť. Som si istá, že do ich rozhodnutia nebude vnášaná politika, ani vtedy ak pôjde o vakcínu Sputnik V.

Podmieniť cestovanie po Európe certifikovanou vakcináciou je však podľa mňa v súčasnosti predčasné aj v kontexte celkovej komunikačnej stratégie voči občanom. Možnosť slobodne sa rozhodnúť pre očkovanie sa nesmie stať rukojemníkom možnosti cestovať.

Alternatívou k vakcíne certifikovanej EMA by mal v prípade cestovania ostať aktualizovaný PCR test, čo zohľadňuje aj cestujúcich z tretích krajín. Vo svetle neustále vyvíjajúcej sa pandemickej situácie a nových poznatkov je samozrejmé potrebné priebežné prehodnocovanie tohto stanoviska.

Alexandr Vondra

europoslanec frakcie Európski konzervatívci a reformisti/ODS

Vo všeobecnosti je mi bližší návrat k nomálu aj s praktickými zmenami (zavedenie covid pasov) než zásada absolútnej nediskriminácie.

Pas by však mal vojsť do platnosti až po tom, ako bude preočkovaných viac ľudí, respektíve až budú mať k vakcinácii prístup všetky vekové skupiny alebo aspoň väčšina ľudí. Keby sa nezaviedli na európskej úrovni, členské štáty by ich zavádzali aj tak.

Do lockdownu aj do vakcinácie investovali obrovské množstvo peňazí a nechcú, aby prišli nazmar. Na európskej úrovni sa potom nevyhneme otázke certifikácie od Európskej liekovej agentúry.

Veľká časť sveta sa napríklad masívne očkuje čínskou vakcínou, nemôžeme navždy zamedziť vstup Brazílčanom alebo ľuďom zo Spojených arabských emirátov, nehovoriac o štátoch ako Maďarsko alebo Slovensko.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR, SaS

Rozhodne som proti akejkoľvek diskriminácii a vytváraniu dvoch „kategórii“ občanov. Ani v súvislosti s plánmi na zavedenie takzvaného Covid-19 certifikátu či digitálneho „zeleného pasu“, ktorý má obnoviť voľný pohyb osôb v EÚ a oživiť cestovanie, nesmieme zabúdať na to, že očkovanie je dobrovoľné. A to hovorím ako obhajca tejto nádeje proti Covid-19.

Považujem za dôležité pripomenúť, že musíme myslieť aj na nezaočkovaných občanov, respektíve na tých, ktorí sa nechajú z rôznych dôvodov zaočkovať vakcínou, ktorá (ešte) nie je certifikovaná Európskou liekovou agentúrou. Preto treba nastaviť pravidlá tak, aby sa v nich našiel každý.

Na druhú stranu to však neznamená, že by to občania zaočkovaní vakcínou odobrenou EMA nemohli mať v budúcnosti pri cestovaní v rámci EÚ ľahšie alebo pohodlnejšie. Členstvo v EÚ a dodržiavanie spoločných pravidiel musí prinášať aj výhody. Čo tým chcem povedať?

Ako jeden z „otcov“ myšlienky covid pasov alebo po novom „cestovateľských“ certifikátov, respektíve zelených pasov v Európe, môžem potvrdiť, že Slovensko medzi prvými začalo nahlas hovoriť o tom, aby sa zaviedol spoločný digitálny preukaz. Ten by platil vo všetkých krajinách EÚ a ďalších zmluvných krajinách, a až do utíchnutia pandémie by výrazne uľahčil cestovania.

Od začiatku vyzývame na to, aby to nebol len akýsi očkovací preukaz, ale aby v ňom boli zaznamenané aj informácie o negativite po absolvovaní testu, ako aj potvrdenie o prípadnom prekonaní ochorenia covid-19, čím predídeme diskriminácii.

Netreba však zabúdať ani na samotnú úlohu členských štátov v tomto procese. Krajiny sa musia samé pripraviť a vytvoriť tak takpovediac „pôdu“ pre celoeurópske riešenie, k čomu ich už vyzýva aj Európska komisia. Úspech a najmä podoba spoločných covid certifikátov tak bude do veľkej miery závisieť od členských štátov a ich nastavenia.

Prvé technické parametre takzvaných digitálnych certifikátov budeme poznať už 17. marca 2021, keď podrobnosti predstaví Európska komisia. Dovtedy sa ešte treba pripraviť na intenzívne diskusie, pretože z rozhovorov, v ktorých Slovensko zastupujem, nateraz vyplýva, že niektoré členské krajiny EÚ môžu mať vážny problém s akceptáciou neregistrovaných vakcín.

Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že v snahe prepojiť európsku aplikáciu s celosvetovou vakcinačnou kampaňou sa postupne môžu pridať aj ďalšie vakcíny. Kedy a za akých okolností to bude dnes ťažko predpovedať.

Veľkým víťazstvom nás všetkých by bolo, keby sme akékoľvek certifikáty potrebovali vďaka skorej kolektívnej imunite čo najkratšie a zároveň, keby akýkoľvek výrobca vakcín z ktorejkoľvek krajiny pristupoval k európskej registrácii a certifikácii EMA proaktívne a usiloval sa o schválenie. To by sme mali po mnohých problémoch.

Raz sme sa zhodli, že v EÚ platia tie isté pravidlá pre všetkých a to by sme mali rešpektovať.

Peter Kmec

poslanec NR SR za Hlas-SD, bývalý veľvyslanec v Spojených štátoch

Preferujem dohodu na európskej úrovni. Očkovanie je najefektívnejší spôsob, ako poraziť koronavírus. Vydávanie koronapasov je najúčinnejší spôsob postupného uvoľňovania pohybu osôb.

Sú však aj ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu, alebo nechcú očkovať. S cieľom zabrániť diskriminácii pri slobode ich pohybu je potrebné ponechať možnosť predkladať negatívne PCR testy.

Tomáš Valášek

nezávislý poslanec NR SR, bývalý šéf Carnegie Europe

Za normálnych okolností by to bola diskriminácia. Toto však nie sú normálne okolnosti. Cestovanie cez hranice sa pre covid prakticky zastavilo.

Európsky certifikát nás môže vrátiť bližšie k európskemu ideálu slobodného pohybu cez hranice. Preto som za jeho zavedenie: za podmienky, že je to dočasné riešenie pre obdobie pandémie.

Daniel Milo

analytik Globsec Policy Institute

Počas uplynulého roka sme opakovane zažili, ako bol voľný pohyb osôb v rámci Schengenu obmedzený alebo podmienený výsledkom testovania. Používanie potvrdenia o očkovaní vakcínou registrovanou EMA je teda len logickým pokračovaním súčasných opatrení.

Riziko očkovania vakcínami neregistrovanými v EU musia znášať tí, ktorí sa rozhodnú takéto očkovanie podstúpiť. Vzhľadom na dobrovoľnosť očkovania by však podľa môjho názoru bolo vhodné umožniť takýto voľný pohyb aj tým, ktorí sa preukážu negatívnym PCR testom.

Tomáš Stražay

analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Snaha nájsť spoločné európske riešenie pre obnovu pohybu v EÚ je pochopiteľná, na druhej strane, sloboda pohybu je jednou z najhmatateľnejších výhod nášho členstva v EÚ a jej systémové obmedzenie vo forme nových pasov, môže negatívne ovplyvniť už beztak klesajúcu podporu obyvateľstva pre európsky projekt.

Pokiaľ budeme systém uplatňovať dôsledne, bude to vyžadovať obnovu systému hraničných kontrol a de facto pochovanie schengenského systému. Zároveň sa z nezaočkovaných obyvateľov stanú občania druhej kategórie, ktorí nebudú môcť cestovať za prácou, dovolenkou či rodinou.

Nie malá časť ľudí sa dnes očkovaniu vyhýba z dôvodu úprimnej obavy o svoje zdravie. Nebolo by správne ich za tento postoj trestať, aj keď sú ich obavy vedecky neobhájiteľné. Nerobili sme to doposiaľ ani pri iných ochoreniach.

Dezinformačná doba v ktorej žijeme je čoraz zložitejšia a EÚ spolu s členskými štátmi by mali namiesto obmedzovania obyvateľov predovšetkým pokračovať v pozitívnej informačnej a presviedčacej kampani.

Napokon, realita je dnes presne opačná. Dopyt po očkovaní výrazne prevyšuje ponuku a má stúpajúcu tendenciu. Je možné, že požadovanú zaočkovanosť dosiahneme skôr, než systém elektronických pasov vôbec začne fungovať a táto diskusia bude úplne irelevantná.

Skôr, než prijmeme dlhodobé opatrenia, ktoré môžu negatívne ovplyvniť budúcnosť Únie, položil by som si niekoľko otázok: Je dobrý nápad občanov nútiť do očkovania „diktátom" európskej legislatívy? Budeme schopní nové pravidlá efektívne vykonávať a dodržiavať? Prevyšujú očakávané pozitívne efekty regulácie nad rizikami?

Andrea Michalcová

analytička Bezpečnostného centra Evropské hodnoty

Európska únia by mala prísť s detailným plánom na zavedenie takzvaného covid pasu, ktorý by mal jasne vymedzovať pravidlá na cestovanie v rámci EÚ. Európska lieková agentúra vyzvala členské štáty, aby používali len registrované vakcíny a neudeľovali národné výnimky vakcínam, ktoré nie su registrované a nedodržiavajú pravidlá ako je aj prípad ruskej vakcíny Sputnik V.

Podľa tejto politiky, by teda mali uznávať očkovanie len certifikovanou vakcínou. Ľudia, ktorí sa očkovať nechcú, alebo budú očkovaní necertifikovanou vakcínou, by mali spĺňať podmienky na vstup stanovené každým členským štátom EÚ (napríklad PCR test, karanténa).

Peter Stach

nezávislý konzultant a autor podcastu Modra vlna

Vakcinácia je v EÚ dobrovoľná a sloboda cestovať je jedným zo základných práv každého občana EÚ. Navyše, kvôli nedostatkom vo výrobe a distribúcii vakcín sa napríklad mladí ľudia dostanú k vakcínam omnoho neskôr než starší.

Certifikát potvrdzujúci vakcináciu preto môže byť dokladom, ktorý napríklad umožní vyhnúť sa testovaniu na letisku alebo karanténe po príchode. Zároveň však musí zostať zachovaná možnosť cestovať aj pre tých, ktorí zatiaľ vakcínu nedostali alebo ju odmietli zo zdravotných či iných dôvodov. O to skôr, že zatiaľ nie je potvrdené, že vakcinácia proti covid-19 bráni prenášaniu vírusu.

Zaujímavá je otázka, či by EÚ mala uznávať len vakcíny certifikované domácou liekovou agentúrou. Táto podmienka sa môže javiť logická z pohľadu mobility európskych občanov, ale mohla by mať za následok výrazné obmedzenie počtu turistov napríklad z Číny, Južnej Ameriky či Ruska.

Napríklad len v roku 2018 navštívilo ubytovacie zariadenia v EÚ viac ako štrnásť miliónov hostí z Číny. Za úvahu stojí aj riziko recipročných obmedzení pre európskych turistov v iných štátoch sveta.