Ako sa má Únia postaviť k Sputniku? Odpovedajú Beňová, Duleba či Klus

Anketa odborníkov na európske témy.

24. feb 2021 o 17:00 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Rusko síce nepožiadalo o registráciu svojej vakcíny proti covidu-19 Sputnik V v Európskej únii, ale už ňou začali očkovať v Maďarsku a politickou témou sa jej nasadenie stalo aj na Slovensku.

Na úrovni Európskej únie (EÚ) má schvaľovanie liekov na starosti Európska lieková agentúra (EMA), vakcíny iných značiek zas hromadne nakupuje Európska komisia.

Denník SME zostavil tím odborníkov z európskej a domácej politiky a z nezávislých analytikov, ktorým pravidelne kladieme otázky na európske témy. Tentoraz odpovedali na otázku:

Aký postoj by mala zaujať k ruskej vakcíne Sputnik V Európska únia v situácii, keď jej využitie zvažujú členské štáty a Maďarsko s tým už začalo?

Katarína Mathernová

zástupkyňa generálneho riaditeľa odboru Európskej komisie pre vzťahy so susednými štátmi

Postoj, aký by mala zaujať Európska únia k ruskej vakcíne Sputnik V, je úplne jednoznačný: ruský výrobca má požiadať EMA o schválenie a registráciu vakcíny v EÚ. Súčasťou tohto kroku je poskytnutie všetkých informácií k tomu, aby EMA mohla nezávisle ohodnotiť spoľahlivosť a účinnosť vakcíny.

K tomuto kroku zatiaľ nedošlo, ruskí výrobcovia o schálenie a registráciu nepožiadali. Touto nečinnosťou, samozrejme, len podporujú legitímny pocit, že namiesto registrácie (a následnej distribúcie) vakcíny v EÚ im viac záleží na využívaní Sputnika V ako nástroja na propagandu a rozsievanie rozbrojov a nesváru medzi krajinami EÚ.

Michal Šimečka

europoslanec Obnovme Európu/Progresívne Slovensko

Vďaka EÚ máme dnes na Slovensku státisíce vakcín Pfizer, Moderna aj AstraZeneca. Ďalšie státisíce sú už v najbližších týždňoch na ceste. A vďaka posúdeniu EMA vieme, že sú účinné a bezpečné.

Únia by mala úplne rovnako postupovať aj v súvislosti so Sputnikom V - dôkladne posúdiť jeho vlastnosti a ak bude účinný a bezpečný, schváliť ho na používanie. Lenže tento proces nestojí na EÚ, ale na Rusku.

Práve ono doteraz nepožiadalo o proces registrácie a namiesto toho rozohráva geopolitické hry rozbíjajúce súdržnosť EÚ. Je smutné, že okrem Viktora Orbána na to Rusom skočil už aj Igor Matovič.

Monika Beňová

europoslankyňa Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente/Smer-SD

Postoj Európskej únie k vakcíne Sputnik V musí byť v zmysle platných štandardov rovnaký ako v prípade iných vakcín proti ochoreniu covid-19. To znamená, že ak výrobca vakcíny požiada o jej registráciu, vakcínu musí vedecky posúdiť EMA, na základe čoho vydá Európska komisia registračné rozhodnutie.

Tento postup môžu členské štáty v mimoriadnych situáciách obísť a dočasne povoliť aj použitie neregistrovanej vakcíny alebo lieku, podobne ako sa to stalo práve v Maďarsku.

Miriam Lexmann

europoslankyňa za Európsku ľudovú stranu/KDH

Pre vakcíny, ktoré nakupuje EÚ, a teda sú súčasťou celoplošného plánu ochrany zdravia občanov EÚ, sa požaduje ich posúdenie a schválenie EMA. Ruský výrobca vakcíny neposkytol pre EMA zatiaľ ani priebežné dáta, ako to počas vývoja vakcín urobili iné farmaceutické spoločnosti, čím urýchlili ich schválenie.

Keďže aj napriek pozitívnym správam z prestížneho medicínskeho časopisu Lancet ruský výrobca doposiaľ nepodal ani žiadosť o medicínske schválenie vakcíny Sputnik V, nie je dôvod myslieť si, že ich snaha o jej použitie v celej EÚ v rámci stanovených pravidiel je úprimná.

Na Slovensku by sme sa namiesto hádok nad zatiaľ nepreverenou vakcínou mali zamerať na efektívne využitie pridelených a schválených vakcín a tlak na EÚ, aby urýchlila prisľúbené dodávky, ale aj na Rusko, ktoré ak chce pomôcť, má na to skvelú príležitosť – stačí dať vakcínu schváliť EMA.

Alexandr Vondra

europoslanec frakcie Európski konzervatívci a reformisti/ODS

Neposudzoval by som vakcínu geopoliticky. Má sa posudzovať odborne na základe dát. Takže je otázkou, či výrobca Sputnika požiada Európsku liekovú agentúru o registráciu a či ju agentúra udelí.

Výrobcovia zvyčajne o registráciu žiadajú až vtedy, keď majú slušnú mieru istoty, že ju dostanú. Tak, ako sa sa to stalo v Maďarsku, ktorého rozhodnutie bolo konformné s pravidlami hry v Európskej únii.

Martin Klus

štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR, SaS

V situácii, keď členské štáty EÚ čelia stále nevyriešeným problémom s meškajúcimi či nedostačujúcimi dodávkami (a výrobou) už schválených a v podstate aj zaplatených vakcín, by mal byť postoj Únie k ďalším potenciálne využiteľným vakcínam pozitívny a ja dodávam, že podľa možnosti aj proaktívny.

Ak hovoríme konkrétne o vakcíne Sputnik V, ideálnym scenárom pre všetkých naďalej zostáva preskúmanie jej účinnosti či bezpečnosti a následná certifikácia EMA. Tým by sme sa vyhli nekoordinovaným individuálnym krokom členských štátov.

Problém je samozrejme okrem iného v tom, že ruský výrobca vakcín Sputnik V ešte z neznámych dôvodov nepožiadal EMA o schválenie. Aby sa však predišlo akejkoľvek zbytočnej politizácii a dohadom, nemali by sme sa brániť ani proaktívnejšiemu prístupu samotnej EMA či Európskej komisie, napríklad požiadaním o potrebné dokumenty či usmernením ruskej strany, ako presne má o schválenie požiadať.

Samozrejme, na oplátku bude musieť ruský výrobca dať EMA všetky potrebné informácie a povoliť vstup európskym inšpektorom do svojich laboratórií a výrobných báz. Je mi jasné, že na dohodu treba dvoch a ak sa proces v ktorejkoľvek z týchto fáz zastaví, aspoň bude európskej verejnosti zrejmé, kde vôľa nie je.

Každopádne, najmä pre zložitosť schvaľovacej procedúry, pre možnosti národných autorít v tomto smere a s tým súvisiacimi zdravotnými rizikami naďalej vnímam zotrvanie na spoločnom európskom postupe ako najrozumnejšiu možnú cestu.

Peter Kmec

poslanec NR SR za Hlas-SD, bývalý veľvyslanec v Spojených štátoch

V prípade, ak výrobca vakcíny Sputnik V požiada o certifikáciu, mala by EMA postupovať rovnako ako v prípade iných žiadateľov, to znamená promptne a výslovne odborne.

Podľa doterajších vedeckých štúdií (predovšetkým renomovaný časopis Lancet) je účinnosť vakcíny Sputnik V veľmi vysoká (nad 90 percent), preto neočakávam, že by mali byť s jej schvaľovaním v EÚ problémy.

Teraz je na výrobcovi, aby urýchlene zodpovedal dve otázky: kedy požiada o certifikáciu a aké množstvá vakcín je schopný do EÚ dodať. Existuje však aj skratka: ak má časť obyvateľstva záujem o očkovanie vakcínou Sputnik V, treba ju objednať, ale jasne upozorniť ľudí, že ide o experimentálny neregistrovaný liek. A ak má človek napriek tomu záujem o podanie tohto lieku, treba mu to umožniť.

Tomáš Valášek

poslanec NR SR Za ľudí, bývalý šéf Carnegie Europe

Treba tlačiť celou diplomatickou váhou na Rusko, aby zaregistrovalo Sputnik V v celej Európskej únii cez Európsku liekovú agentúru tak, ako to spravili ostatní výrobcovia vakcín.

Vakcín je málo a každá bezpečná vakcína navyše pomôže. V momente, keď Sputnik V splní kritériá a dostane autorizáciu, aj Moskve odpadá možnosť nútiť krajiny vybrať si medzi Ruskom a EÚ.

Pavol Demeš

analytik a bývalý minister medzinárodných vzťahov SR

Únia má pretrvávajúci problém s nachádzaním účinných postupov v boji s pandémiou covid-19, a tak sa po roku od jej vypuknutia trápia obyvatelia členských štátov s obrovskou premorenosťou. Nepoučili sme sa od ázijských krajín a Austrálie pri zvládaní a manažovaní nového koronavírusu a nevytvorili sme si doposiaľ jednotné protiepidemiologické postupy. Neustále poukazujeme na fakt, že zdravotníctvo je národná, nie úniová kompetencia. A vírus sa šíri.

Snaha lídrov ochrániť vystresované obyvateľstvo je obrovská, a nie vždy čitateľná. Je jasné, že vakcinácia je kľúčovou súčasťou boja s pandémiou a počiatočné nádeje na jej rychlý nástup v EÚ sa z kapacitných dôvodov realizujú pomalšie, ako sa očakávalo. Do tejto situácie vstúpilo Rusko, ktoré má v súčasnosti napäté vzťahy s krajinami Západu. Dobre pozná naše slabiny a vie, ako podkopávať jednotu a dôveru.

EÚ by si mala stanoviť jasné postupy pri vakcinačných programoch a najmä ich lepšie komunikovať svojim občanom. Je navyše zarážajúce, že Únia s obrovskými vedecko-výskumným a technologickými kapacitami nezačala vyrábať dostatok vlastných vakcín a sporíme sa tu o ruský Sputnik.

EÚ by mala krajinám, ako je Slovensko, ktoré je momentálne najviac zasiahnuté, flexibilne pomôcť so zvýšením prídelu vakcín a nenechať nás tu doťahovať sa s neregistrovanými liečivami. Som rád, že rezort diplomacie a skupina našich europoslancov sa už obrátili s takouto žiadosťou na Brusel.

Daniel Milo

analytik Globsec Policy Institute

Očividné snahy Ruska o obchádzanie štandardných postupov, ktorými museli prejsť všetci ostatní výrobcovia vakcín proti covidu-19, svedčia o tom, že skutočnou snahou Ruska nie je pomoc, ale zneužitie tejto situácie na vlastné propagandistické účely.

Najlepšou odpoveďou EÚ, okrem jasného pomenovania takýchto snáh, čo nedávno spravila aj Ursula von der Leyenová, je využitie všetkých prostriedkov a pák, ktoré má EÚ k dispozícii, na zabezpečenie dostatočného množstva riadne registrovaných vakcín pre všetky členské štáty EU.

Celý postup Ruskej federácie v tejto kauze vyvoláva veľa otáznikov, a preto by aj prípadná výroba vakcíny Sputnik V v niektorom z členských štátov EU a jej prípadné využitie v ostatných členských krajinách malo podliehať schváleniu Európskou liekovou agentúrou.

Alexander Duleba

analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

EÚ by mala reagovať rovnako, ako reaguje na všetky iné vakcíny. Úlohou EMA je preskúmať kvalitu každej vakcíny a ak spĺňa požiadavky, certifikovať ju na používanie v členských krajinách EÚ. EMA však nemá ako reagovať na ruskú vakcínu, pretože od jej výrobcu nedostala žiadosť o certifikáciu. Otázka je preto bezpredmetná, EÚ nemá na čo reagovať.

Na vakcínu reagujú niektoré členské štáty vrátane Slovenska, nie EÚ. Ak sa členské štáty EÚ rozhodnú používať ruskú vakcínu, môžu tak urobiť i bez certifikátu EMA, avšak iba na vlastnom území a na zodpovednosť vlastných vlád i národných liekových agentúr.

Minister priemyslu a obchodu Ruska Denis Manturov v decembri 2020 vyhlásil, že Rusko je schopné počas prvého polroka 2021 (do júna) vyrobiť 30 miliónov dóz vakcíny Sputnik. Občanov Ruska, ktorých treba zaočkovať je zhruba 140 miliónov. Ak chcú Rusi najprv zaočkovať vlastných občanov, a platí, že Rusko iba v minimálnej miere nakupuje vakcíny od iných výrobcov, najbližšie roky budú mať čo robiť.

Podľa ruského výrobcu vakcíny Sputnik V k začiatku februára evidovali objednávky zo zhruba 50 krajín o dodávky v objeme 1,5 miliardy dóz. Ak sa najprv v Rusku sústredia na zaočkovanie vlastných občanov a potom budú zahraničné objednávky vybavovať priebežne, a teoreticky pripusťme, že by sa výroba vakcíny v Rusku zdvojnásobila na 120 miliónov dóz za rok, koľko rokov bude treba na to, aby sa prvá dóza dostala na Slovensko?

Rusko dohodlo so Srbskom i s Maďarskom dodávky dvoch miliónov vakcín. Srbsko dostalo z Ruska v decembri 2400 dóz dávok vakcíny, ale najmä preto, aby si ju mohli začať sami doma vyrábať. Maďarsko malo z Ruska dostať vo februári 300-tisíc dávok, v marci 500-tisíc a v apríli 200-tisíc. Namiesto dohodnutých 300-tisíc Rusi do Maďarska v prvej dávke dodali 40-tisíc dóz.

Kto na Slovensku blúzni o dvoch miliónoch ruských vakcín dodaných do júna 2021? Ruskú vakcínu môžeme mať v relevantnom objeme vtedy, keď si ju začneme vyrábať sami tak, ako sa to rozhodli robiť Srbi, pretože Rusi nemajú potrebné výrobné kapacity.

Ak ruskú vakcínu aj, teoreticky, začneme vyrábať, v akom časovom horizonte môže výroba u nás nabehnúť na objemy, ktoré by nám umožnili zaočkovať významnejší počet obyvateľov? Vyrobíme si sami do júna dva milióny dóz ruskej vakcíny?

Ale, stále zostáva nezodpovedaná otázka: prečo by sme mali investovať do výroby necertifikovanej vakcíny, keď v najbližších mesiacoch k nám prídu relevantné objemy vakcín od iných výrobcov, ktoré dohodla Európska komisia? Nestála nás už pandémia dosť peňazí?

Andrea Michalcová

analytička think-tanku Evropské hodnoty

EÚ by mala vyzvať výrobcov vakcíny Sputnik V na riadnu registráciu, aby jej kvalitu mohla posúdiť EMA. Keďže pri západných vakcínach bolo požadované plné schválenie EMA, v prípade upustenia od serióznej certifikácie ruskej vakcíny by sa členské státy EÚ dopustili pokusného testovania na vlastných obyvateľoch, pretože Sputnik V podlieha do mája skúšobnej fáze testovania.

Rusko v súčasnosti dodáva svoju vakcínu primárne do štátov, ktoré naň majú klientelistickú väzbu, ako sú Maďarsko a Srbsko. Ostatné štáty EÚ by nemali príklad týchto krajín nasledovať, a to nielen pre pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti ruskej vakcíny, ale tiež vzhľadom na pravdepodobnú nestabilitu ich dodávok a robustnú dezinformačnú kampaň, ktorú ruské štátne médiá rozpútali už pred niekoľkými týždňami.

Peter Stach

nezávislý konzultant a autor podcastu Modra vlna

Taký, aký zaujala. Európska lieková agentúra uplatňuje rovnaký prístup ku všetkým výrobcom liekov vrátane vakcín. V súčasnosti vedie dialóg s viac ako 50 výrobcami vakcín z celého sveta vrátane ruského výrobcu vakcíny Sputnik.

Jej úlohou je preveriť nielen dokumentáciu výrobcu, ale aj výrobu vakcíny priamo vo výrobnej hale. Každá vakcína, ktorá sa začne používať v celej EÚ, musí totiž spĺňať európske požiadavky na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu.

Ak sa niektoré štáty rozhodnú pre mimoriadne okolnosti dočasne umožniť na svojom území používanie vakcín, ktoré neprešli schvaľovacím procesom na úrovni EÚ, európske pravidlá to umožňujú.

Je však na týchto štátoch, aby zvážili, či ich úrady dokážu svojim občanom garantovať rovnakú úroveň bezpečnosti, účinnosti a kvality vakcín ako špičkové európske vedecké pracovisko.

Milan Nič

analytik Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy

Tak ako s ostatnými výrobcami: rokovať o zazmluvnení dodávok na základe poskytnutia všetkých potrebných dát na schvaľovací proces pre celú EÚ.

Maďarská vynimka je politikum, cez odvolanie na mimoriadny stav platí šesť mesiacov.