Minúta po minúte: Bidena čaká inaugurácia, Trump odletel z Bieleho domu

Donald Trump ako prvý prezident USA za viac ako sto rokov nebude na inaugurácii svojho nástupcu.

20. jan 2021 o 14:15 (aktualizované 20. jan 2021 o 15:26) Lukáš Onderčanin

Joe Biden zloží prísahu vo Washingtone pred budovou Kapitolu.

Inaugurácia bude väčšinou bez divákov, prídu však členovia Kongresu, viceprezidenti či bývalí prezidenti.

Inauguráciu Joe Bidena sledujeme minútu po minúte:

15.21 Inaugurácia bude tento rok iná ako v minulosti - takmer bez divákov. Pre pandémiu a aj pre obavy z násilných protestov sú parky pred Kapitolom prázdne, ľudí nahradili vlajočky jednotlivých amerických štátov. Celé centrum Washingtonu D.C. stráži po útoku na Kapitol spred dvoch týždňov až 25-tisíc vojakov.

Na ceremónii bude prítomných asi tisíc hostí, väčšinou ide o členov Kongresu. Inaugurácie sa zúčastní aj viceprezident Mike Pence a traja bývalí prezidenti s výnimkou Trumpa.

15:00 Donald Trump odletel z vojenskej základne vo Washingtone do svojho rezortu na Floride. Pri odchode ho sprevádzala pieseň My Way od Franka Sinatru.

14:45 Donald Trump mal na vojenskej základni Andrews prejav. "To, čo sme dokázali, bolo podľa všetkých štandardov úžasné," povedal. Hovoril o svojich úspechoch, no aj o tom, ako ťažko zasiahla Spojené štáty pandémia. Kým doteraz sa k Bidenovi nevyjadroval, v prejave zaželal novej administratíve "veľký úspech". Napokon dodal, že "v nejakej forme sa vrátime".

14:15 Donald Trump odchádza z Bieleho domu. O ôsmej ráno sa rozlúčil s personálom a nasadol do prezidentského vrtuľníka, ktorý ho odviezol na vojenskú základňu Andrews na okraji Washingtonu D.C. Tam by mal mať formálnu rozlúčku s armádou. Z vojenskej základne sa Donald a Melania Trumpovci presunú do ich rekreačného komplexu Mar-a-Lago na Floride. Trump sa ako prvý prezident za viac ako sto rokov nezúčastní inaugurácie svojho nástupcu.

14:00 Do úradu dnes nastupuje v poradí 46. americký prezident. Samotná ceremónia na priečelí budovy Kapitolu sa začína o 17:00 stredoeurópskeho času, prezidentský sľub by Joe Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová mali zložiť pred šiestou večer nášho času.

Následne sa presunú na Arlingtonský národný cintorín, kde spolu s bývalými prezidentskými pármi - Obamovcami, Bushovcami a Clintonovcami položia veniec k Hrobu neznámeho vojaka.

Následne sa nový prezidentský pár presunie do Bieleho domu, súčasťou bude tentokrát len virtuálny sprievod. Vo večerných hodinách (u nás až o pol tretej v noci) začne zábavný program moderovaný hercom Tomom Hanksom, kde vystúpia spevácke hviezdy ako Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Foo Fighters či Bruce Springsteen.