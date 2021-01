Minúta po minúte: Trumpovi prívrženci vtrhli do Kapitolu, v budove sa strieľa

Obe komory amerického Kongresu prerušili rokovania.

6. jan 2021 o 20:37 (aktualizované 6. jan 2021 o 21:52) ČTK, Lukáš Onderčanin

Vstup do rokovacej sály zabarikádovali.

Trumpovi prívrženci násilím vtrhli do sídla amerického Kongresu vo Washingtone.

Senát aj Snemovňa prerušili rokovania o potvrdení nového prezidenta.

Pred budovou sa konali masové demonštrácie na podporu Donalda Trumpa, prezident na nich aj vystúpil s prejavom.

Dianie vo Washingtone sledujeme online (minúta po minúte):

21:51

21:45 Z časti Kapitolu, kde je Senát, už polícia výtržníkov vyhnala. Niektorí boli ozbrojení.

21:38 V hlavnom meste bude zasahovať Národná garda, uvádza Washington Post. Budovu Kapitolu by malo ísť ochrániť asi 1100 členov gardy.

21:31 "Tí, čo obsadili Kapitol, musia okamžite prestať. Ústava ochraňuje pokojné protesty, no násilie - od ľavice či pravice - je vždy zlé," reaguje na dianie aj republikánsky senátor Ted Cruz, ktorý dnes odmietal vymenovanie Bidena za prezidenta.

"Násilie musí okamžite skončiť," vyzýva aj končiaci viceprezident Mike Pence.

21:30 Demonštranti obsadili aj niektoré kancelárie poslancov, do budovy sa dostali aj cez rozbité okná. Muž v maskáčoch napríklad fajčil marihuanu v jednej z kancelárií, v inej muž v koženej bunde roztrhal vzácne čínske zvitky alebo si vzal so sebou fotku dalajlámu, uvádza New York Times.

21:23 V budove Kapitolu došlo aj k streľbe, podľa CNN je zranená najmenej jedna žena, je v kritickom stave. Z budovy tiež odnášali zranených policajtov.

21:20 Znepokojenie nad vývojom vo Washingtone vyjadril aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. "Očakávam, že americké inštitúcie zvládnu túto situáciu v duchu právneho štátu. Zodpovednosť je v rukách prezidenta D. Trumpa," napísal na facebooku.

21:18 Takmer hodinu po tom, čo demonštranti vtrhli do budovy Kapitolu, vyzval Donald Trump protestujúcich, aby neboli násilní. "Pamätajte si, my sme strana práva a poriadku!" napísal na facebooku. Predtým demonštrantov vyzýval, aby pochodovali na Kapitol na znak protestu proti výsledkom volieb.

20:11 Poslancom v Snemovni reprezentantov rozdávajú plynové masky, keďže vo vstupnej rotunde bol použitý slzotvorný plyn. Niektorí poslanci sa presunuli z rokovacej sály do šatní. Vstup do rokovacej sály je zabarikádovaný nábytkom.

Zabarikádovaný vstup do sály stráži polícia. (zdroj: TASR/AP)

21:05 "Toto je najbližšie, ako sa naša krajina dostala k snahe o puč," tvrdí pre CNN bývalý šéf washingtonskej polície Charles Ramsey.

"Toto, čo sa dnes deje, spôsobil prezident, túto vzburu," povedal podľa New York Times republikánsky senátor Utahu Mitt Romney.

21:02 Prezident Donald Trump vyzval protestujúcich, aby podporili políciu a bezpečnostné zložky. "Oni sú v skutočnosti na strane našej krajiny. Buďte pokojní!"

21:00 Ministerstvo obrany podľa reportéra denníka Washington Post odmietlo žiadosť washingtonských úradov, aby do ulíc vyslala Národnú gardu.

20:55 Viceprezident Mike Pence bol evakuovaný a je v bezpečí. Pence počas rokovania, ktoré malo potvrdiť Joea Bidena ako ďalšieho prezidenta, povedal, že nebude blokovať proces voľby prezidenta a že to môžu spraviť len senátori.

Donald Trump mal počas rokovania prejav na demonštrácií. Keď Pence odmietal blokovať proces, na Twitteri mu ukázal: "Mike Pence nemal dosť guráže, aby spravil, čo je treba na ochranu našej krajiny a ústavy." Ešte predtým mu odkázal, že ho veľmi sklamal.

20:51 Polícia evakuovala aj rokovaciu sálu Snemovne reprezentantov. Protestujúci údajne podľa CNN búchajú na dvere vedúce do sály, členov Kongresu polícia vyzvala, aby sa skryli pod stoličkami. Politikom podľa polície zatiaľ nič nehrozí, keďže dvere sú zabarikádované.

20:50 Starostka Washingtonu D.C. vyhlásila od šiestej večer (polnoc stredoeurópskeho času) zákaz vychádzania v celom meste.

20:49 Protestujúci prerazili policajné zábrany, niektorí novinári na mieste hovoria, že v budove takmer nevidieť bezpečnostné zložky. „Vidím aspoň pol tucta protestujúcich, ktorí doslovne lezú po stenách Kapitolu, aby sa dostali tam, kde sú už ďalší protestujúci,“ vraví reportér CNN Alex Marquardt. Budovu Kapitolu evakuovali.

20:47 Polícia Kapitolu požiadala federálne úrady o ďalšiu policajnú asistenciu.

Vyzvala tiež senátorov a ľudí v budove, aby sa ukryli: „Z dôvodu internej hrozby vo vnútri budovy sa ukryte do najbližšej kancelárie a zostaňte ticho,“ avizovali podľa CNN.

20:43 Obe komory amerického Kongresu prerušili rokovania na potvrdenie výsledkov prezidentských volieb pre stret prívržencov prezidenta Donalda Trumpa s políciou pred budovou Kapitolu.

Podľa agentúry Reuters niektorí demonštranti prekonali zátarasy a po strete s policajtmi a ochrankármi sa im podarilo dostať do budovy.