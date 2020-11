Biden nechce predpovedať, kto sa stane víťazom volieb

Demokratický prezidentský kandidát odmietol predpovedať, kto sa stane ich víťazom.

4. nov 2020 o 0:36 TASR

WASHINGTON. Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden počas utorkových volieb odmietol predpovedať, kto sa stane ich víťazom. Zdôvodnil to tým, že je "poverčivý", avšak zdôraznil, že dúfa v pozitívny volebný výsledok. Informovala o tom agentúra AP.

Biden povedal novinárom v meste Wilmington v štáte Delaware, že od svojich členov volebného štábu sa dopočul, že v štátoch Georgia a Florida evidujú "ohromnú účasť" medzi mladými ľuďmi, ženami a staršími Afroameričanmi.

"Veci, ktoré sa dejú, sú dobrým znamením pre (voličskú) základňu, ktorá ma podporuje; ale uvidíme," uviedol. Dodal, že to, kto vyhrá, je "neisté", pretože v hre je veľa štátov.

Biden takisto uviedol, že počas volebnej noci nebude komentovať nijaké výsledky, a to ani vtedy, keď by tak učinil Donald Trump. Biden zdôraznil, že sa vyjadrí len vtedy, ak to bude naozaj potrebné.

Ináč je odhodlaný počkať s vyjadrením až do stredy, keď budú zrátané odovzdané hlasy.

Biden svoju volebnú kampaň v utorok zavŕšil v štáte Pennsylvánia vo svojom rodnom meste Scranton a vo Filadelfii.

Volebnú noc strávi so svojou rodinou, menšou skupinou podporovateľov, ako aj s demokratickou kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou vo svojom domovskom štáte Delaware.

Republikán Donald Trump si podľa spravodajskej stanice Sky News z poverčivosti nepripravil vopred svoj prejav - ani pre prípad víťazstva ani pre prípad volebnej porážky. Reč si dopredu nenachystal ani v roku 2016, keď bol zvolený za prezidenta USA.

Trump bude volebné výsledky sledovať z Východného krídla Bieleho domu spolu s členmi svojej rodiny a najbližšími spolupracovníkmi, povedala hovorkyňa Bieleho domu Alyssa Farahová.

Stanica CNN informovala, že Trump si do Bieleho domu pozval 250 hostí, ktorí sa budú musieť podrobiť testu na nový koronavírus.

Američania v utorok rozhodujú o tom, či úradujúci prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Jeho vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu (2009-2017). Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.