Koronavírus vo svete: Británia zaznamenala takmer 20-tisíc nových prípadov

Nemecko sprísňuje obmedzenia v oblastiach s najväčším šírením nákazy.

15. okt 2020 o 6:32 (aktualizované 15. okt 2020 o 6:36) TASR

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Kliknite sem, ak sa vám graf nezobrazuje správne.

Koronavírus vo svete: Celkový počet potvrdených prípadov: 38 746 513

Počet vyliečených: 29 126 752

Počet úmrtí: 1 096 881 Zdroj: worldometers.info/coronavirus

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Článok pokračuje pod video reklamou

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 139 290

139 290 Počet vyliečených: 60 901

60 901 Počet úmrtí: 1 172

V Česku pribudlo v stredu 9544 nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2.

Ide o najvyšší denný prírastok infikovaných od začiatku pandémie. Doterajší rekord z piatka minulého týždňa prekonal o takmer tisíc prípadov. Vtedy testy odhalili 8618 nakazených.

Informuje o tom české ministerstvo zdravotníctva na svojom webe.

Aktívnych prípadov je už 77 217, v nemocniciach je pre nákazu hospitalizovaných 2678 ľudí s koronavírusom. Rastie aj počet vážnych prípadov, keď presiahol 500. K utorku lekári hodnotili ako ťažký stav 518 osôb.

Od začiatku epidémie sa koronavírusom v Česku infikovalo 139 290 ľudí, z toho takmer 70-tisíc od začiatku októbra.

Súvisiaci článok Česko zatvorí školy aj krčmy. Aké opatrenia zavádzajú štáty? Čítajte

Portál iDNES.cz dodal, že u väčšiny nakazených má choroba mierny priebeh alebo sú úplne bez príznakov. Necelá polovica z nakazených sa už uzdravila.

Nákaze podľahlo v stredu ďalších 66 ľudí, čím celkový počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom nového typu stúpol v Česku na 1172.

Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia.

Všetky školy od základných po vysoké prechádzajú na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich.

Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

Koronavírus v Nemecku Celkový počet potvrdených prípadov: 341 742

341 742 Počet vyliečených: 281 900

281 900 Počet úmrtí: 9 771

Nemecko sa rozhodlo sprísniť v oblastiach s vysokým počtom nakazených reštrikcie ohľadom zhromažďovania sa či povinného nosenia rúšok na tvár. Oznámila to v stredu neskoro večer nemecká kancelárka Angela Merkelová po zhruba osemhodinových rokovaniach, ktoré na túto tému absolvovala s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín, informuje agentúra AFP.

Prísnejšie opatrenia budú od teraz platiť v oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100.000 obyvateľov za týždeň. Dosiaľ sa pritom reštrikcie v Nemecku sprísňovali až po prekročení hranice 50 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, pripomína AFP.

"Som presvedčená, že to, čo robíme teraz, v týchto dňoch a týždňoch, bude rozhodujúce v otázke, ako sa dostaneme z tejto pandémie... Vidíme, že úroveň nákazy narastá a že v niektorých regiónoch máme veľmi vysokú mieru infekcie... Musíme preto zabrániť nekontrolovanému či exponenciálnemu rastu," povedala Merkelová.

V oblastiach, ktoré zaznamenajú 35 novonakazených na 100.000 obyvateľov za týždeň, bude podľa jej slov nosenie rúšok povinné na všetkých miestach, kde sú ľudia dlhšiu dobu v blízkom kontakte. Na verejnosti sa tam zároveň bude môcť zhromaždiť nanajvýš 25 ľudí, pričom súkromné stretnutia budú limitované na 15 osôb.

"Číslo 35 sme stanovili, lebo sme zažili viacero prípadov toho, ako rýchlo môže dôjsť k nárastu (nakazených) z 35 na 50," uviedla kancelárka. Dodala pritom, že ak oblasť dosiahne až 50 nových prípadov nákazy za týždeň pripadajúcich na 100.000 obyvateľov, postihnú ju ešte prísnejšie opatrenia ako v predošlom prípade.

V takýchto oblastiach budú súkromné stretávania osôb limitované na desať ľudí, prípadne príslušníkov výlučne dvoch domácností. Reštaurácie tam budú musieť svoje prevádzky zatvárať najneskôr o 23.00 h.

Cieľom stredajších rokovaní bolo dospieť k jednotnejším a zrozumiteľnejším pravidlám v rámci boja proti pandémii COVID-19 vo všetkých nemeckých spolkových krajinách.

Rokovania sa však nevenovali spornému zákazu ubytovania v hoteloch či penziónoch pre ľudí prichádzajúcich z rizikových regiónov Nemecka. V mnohých spolkových krajinách musia totiž v súčasnosti cestujúci z oblastí s vysokým počtom nakazených predložiť pri ubytovaní negatívny test na koronavírus. Prenocovanie u príbuzných či priateľov je pritom povolené.

Premiéri niektorých spolkových krajín sa aktuálne pokúšajú tento zákaz zrušiť, pričom Merkelová uviedla, že rozhovory na túto tému sa uskutočnia najskôr 8. novembra - po jesenných školských prázdninách. S premiérmi spolkových krajín sa nateraz dohodla, že budú občanov nabádať, aby sa vyhýbali vnútroštátnemu cestovaniu "z a do" oblastí, kde pripadá 50 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov a sú tak považované za rizikové.

Koronavírus v Británii Celkový počet potvrdených prípadov: 654 644

654 644 Počet vyliečených: Údaj nie je k dispozícii

Údaj nie je k dispozícii Počet úmrtí: 43 155

Veľká Británia zaznamenala ďalších 19 724 nových prípadov nového koronavírusu a 137 súvisiacich úmrtí. Údaje za predošlých 24 hodín zverejnila v stredu večer britská vláda, informovala spravodajská stanica Sky News.

Británia tak v stredu hlásila o 2 500 prípadov viac ako v utorok. Celkový počet prípadov nákazy, ktoré v tejto krajine už zaznamenali od začiatku pandémie, sa teraz zvýšil na 654 644. V súvislosti s novým koronavírusom tam zároveň dosiaľ zaevidovali 43 155 úmrtí.

Nakazených je tam však v súčasnosti zrejme viac, než uvádzajú oficiálne čísla, píše agentúra DPA s tým, že Británia aktuálne zápasí s nedostatkom testov.

Najnovšie údaje prišli deň po tom, ako líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer vyzval na zavedenie krátkodobého lockdownu na území Anglicka s cieľom dostať vírus pod kontrolu.

Odborníci tvrdia, že krátkodobý lockdown v Británii v období vianočných sviatkov by mohol predísť preťaženiu systému zdravotníctva a znížiť smrtnosť na ochorenie COVID-19. Britský minister financií Rishi Sunak naproti tomu v stredu vyjadril presvedčenie, že lockdown by mal značne negatívny dosah na živobytie Britov.

Najviac postihnuté oblasti pandémiou koronavírusu sú severné Anglicko, Severné Írsko a časť Walesu.