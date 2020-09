Koronavírus vo svete: Česko hlási takmer rovnaký prírastok ako Nemecko

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Indii a ďalších krajinách?

17. sep 2020 o 9:12 (aktualizované 17. sep 2020 o 9:20) TASR, SITA, ČTK, SME.sk

Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 30 042 299

Počet vyliečených: 21 808 409

Počet úmrtí: 945 164 Zdroj: worldometers

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 41 032

Počet vyliečených: 22 931

Počet úmrtí: 482

V Českej republike v stredu pribudlo 2 139 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, laboratóriá otestovali 17 249 vzoriek. Informuje o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva.

Vôbec prvýkrát pribudlo v krajine za deň viac ako 2000 nakazených, píše český spravodajský web idnes.cz. V utorok v susednej krajine zaznamenali necelých 1700 prípadov nákazy.

Doteraz v Česku na Covid-19 otestovali celkovo viac ako 1,1 milióna ľudí, nákaza sa potvrdila u 41 032 z nich. Počet aktívnych prípadov je 17 619.

Z nákazy sa v susednej krajine vyliečilo už takmer 23-tisíc ľudí, 482 osôb jej podľahlo.

V nemocniciach sa aktuálne lieči 388 pacientov s Covid-19.

České ministerstvo zdravotníctva od piatka 18.00 h z dôvodu prudkého nárastu nových prípadov zakazuje akcie na státie vo vnútorných priestoroch pre viac ako desať ľudí s výnimkou výstav, trhov a podobných podujatí.

Koronavírus v Nemecku Celkový počet potvrdených prípadov: 265 857

Počet vyliečených: približne 237 300

Počet úmrtí: 9371

Nemecko oznámilo vo štvrtok ráno 2194 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je druhý najvyšší denný nárast od polovice apríla. S odvolaním sa na údaje Inštitútu Roberta Kocha o tom informovala agentúra DPA.

Nad 2000 stúpol počet pozitívne testovaných osôb naposledy 21. augusta. Vrchol pandémie a najvyššie prírastky nakazených zaznamenalo Nemecko koncom marca a začiatkom apríla, keď ich bolo viac ako 6000. Odvtedy sa ich počet priebežne znižoval, avšak koncom júla začal opäť narastať.

Nemecko celkovo eviduje už 265 857 nakazených a 9371 úmrtí, pričom do štvrtku boli hlásené tri ďalšie obete na životoch. Ochorenie COVID-19 podľa odhadov Inštitútu Roberta Kocha prekonalo už 237 300 ľudí.

Situácia je momentálne vážna najmä v štyroch bavorských regiónoch - ide o mestá Würzburg, Kulmbach, Kaufbeuren a Garmisch-Partenkirchen, píše denník Die Welt.

V posledných mesiacoch sa v Nemecku koronavírusom nakazili predovšetkým mladí ľudia, ktorí sú menej ohrození ťažkým priebehom respiračného ochorenia COVID-19.

Inštitút Roberta Kocha však v utorok upozornil na to, že čoraz viac sa nákaza vyskytuje aj u starších osôb nad 80 rokov. "Od minulého týždňa je viditeľný ľahký nárast prípadov nákazy u starších vekových skupín; tento priebeh je potrebné pozorne sledovať," uviedol inštitút.

Ak by totiž došlo k nakazeniu rizikových skupín obyvateľstva, bude potrebné počítať s vyšším počtom hospitalizovaných, ako aj nárastom úmrtí.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 166 244

Počet vyliečených: 73 913

Počet úmrtí: 3400

Ukrajina hlási rekordný denný počet prípadov nákazy koronavírusom. Za posledných 24 hodín tam zaznamenali 3584 infikovaných. Vo štvrtok o tom informovala agentúra UNIAN s odvolaním sa na informácie tamojšieho ministerstva zdravotníctva.

Za rovnaký čas na komplikácie spojené s ochorením COVID-19 zároveň zomrelo 60 ľudí. Celkovo si vírus na Ukrajine vyžiadal 3400 obetí, informuje agentúra Ukrinform na základe údajov Národnej bezpečnostnej rady.

Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu Ukrajina zaevidovala celkovo 166 244 prípadov nákazy. Doterajší počet všetkých vyliečených pacientov je 73 913, pričom vo štvrtok pribudlo 1589 prípadov uzdravenia.

Koronavírus v Afrike

Koronavírus v JAR Celkový počet potvrdených prípadov: viac než 650-tisíc

Počet vyliečených: -

Počet úmrtí: 15 641

Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphosa v stredu večer oznámil, že jeho krajina od 1. októbra otvorí svoje hranice. Minister zdravotníctva JAR tvrdí, že úmrtnosť na ochorenie v krajine klesá, informovala agentúra AP.

Hranice JAR budú otvorené pre návštevníkov z krajín, ktoré podľa nej nepatria medzi vysoko rizikové oblasti v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu. Cestujúci sa budú na hranici musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, ktorého platnosť nepresahuje 72 hodín od vycestovania.

JAR bola na tom v súvislosti s koronavírusom najhoršie v júli, keď denný počet nových nakazených dosiahol 15-tisíc. V utorok však zaznamenali v krajine len 772 nových prípadov nákazy.

V ostatných dňoch krajina zaznamenala výrazný pokles aj v počte nakazených, ktorých v dôsledku infekcie prijímajú v nemocniciach, ako aj pokles v úmrtiach spôsobených ochorením COVID-19.

Ramaphosa však varuje pred druhou vlnou koronavírusu: "Druhá vlna by bola pre našu krajinu ničivá."

Novým druhom koronavírusu sa v JAR doposiaľ "pravdepodobne" nakazilo 12 miliónov ľudí - tvrdil to minister zdravotníctva JAR Zweli Mkhize. Znamenalo by to, že bolo doposiaľ nakazených viac ako 20 percent z 58 miliónov obyvateľov krajiny. Mkhize sa odvolával na štúdie, ktoré sa venovali rozboru krvných vzoriek miestnych obyvateľov.

Podľa výsledkov iných štúdií by mohlo byť imúnnych voči koronavírusu až 40 percent miestnej populácie, tvrdil Mkhize.

"Južná Afrika zaznamenáva ústup (počtu nových prípadov nákazy), čo nastoľuje otázku úrovne imunity, ktorá v našej spoločnosti už môže existovať," uviedol Mkhize.

V krajine bolo doposiaľ potvrdených viac než 650-tisíc prípadov nákazy koronavírusom, čo je takmer polovica všetkých prípadov na africkom kontinente.

Na následky ochorenia COVID-19 v JAR zahynulo 15 641 z 33-tisíc celkového známeho počtu úmrtí v Afrike, čo je menej než počet úmrtí v Spojenom kráľovstve či Taliansku.

Skutočný počet úmrtí v dôsledku tohto ochorenia však môže byť omnoho vyšší. Od začiatku mája do polovice septembra zaznamenali v JAR o 44-tisíc viac úmrtí, než je historický priemer.

"Myslíme si, že na COVID-19 zomrelo skôr 30-tisíc a nie 15-tisíc ľudí," uviedol Šábír Mádhí, učiteľ vakcinológie na univerzite v Johannesburgu. "Musíme uznať, že došlo k mnohým úmrtiam mimo nemocníc," dodal.

Aj napriek tomu je však úmrtnosť v JAR relatívne nízka. Podľa niektorých odborníkov je možné, že milióny obyvateľov jej chudobných obcí si vybudovali kolektívnu imunitu v dôsledku nákazy inými druhmi koronavírusu, ktoré spôsobujú napríklad prechladnutie alebo chrípku.

"Boli im (vírusom) vystavení a vybudovali si kľúčovú bunečnú imunitu, ktorá im pomáha v boji proti vážnym účinkom ochorenia COVID-19," uviedol Mádhí, ktorý je v JAR vedúcim výskumníkom klinických testov očkovacej látky proti koronavírusu, ktorú vyvíja Oxfordská univerzita v spolupráci v farmaceutickou firmou AstraZeneca.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Indii Celkový počet potvrdených prípadov: viac ako 5,1 milióna

Počet vyliečených: -

Počet úmrtí: 83 198

​V Indii opäť zaznamenali rekordný denný prírastok počtu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Za posledných 24 hodín tam pribudlo 97 894 prípadov, čo je dosiaľ najviac od začiatku pandémie.

Podľa štvrtkových údajov indického ministerstva zdravotníctva tak počet potvrdených prípadov infekcie vzrástol na viac ako 5,1 milióna, informovala agentúra AP.

Za posledný deň okrem nakazených pribudlo aj 1132 súvisiacich úmrtí, čím sa ich celkový počet od začiatku pandémie zvýšil na 83 198.

Vzhľadom na rýchlosť, akou momentálne pribúda počet nakazených, sa očakáva, že India prekoná už v priebehu niekoľkých týždňov v celkovom počte infikovaných Spojené štáty americké.

USA sú v súčasnosti - s vyše 6,6 miliónmi potvrdených prípadov - v počte infikovaných najviac zasiahnutou krajinou na svete, zatiaľ čo India je v tomto smere na druhom mieste.

V súčasnosti v Indii denne otestujú približne milión osôb. Mnohí experti však tvrdia, že to stále nie je dostatočné a infikovaných je v skutočnosti v krajine omnoho viac ako uvádzajú štatistiky. To potvrdili aj viaceré nedávne štúdie, ktoré skúmali protilátky na tento vírus medzi obyvateľmi veľkomiest ako Naí Dillí či Bombaj.

