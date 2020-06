Nemecké bitúnky a české bane. V Európe vznikajú lokálne ohniská, druhá vlna to stále nie je

Ani Peking s novým nárastom infekcií zatiaľ nespĺňa kritériá druhej vlny.

22. jún 2020 o 17:41 Nina Sobotovičová

LIBEREC, BRATISLAVA. V Nemecku sú to bitúnky, v Poľsku a Česku najmä bane, v Singapure zasa preplnené ubytovne pre zahraničných robotníkov.

Všetky tieto zariadenia spájajú podmienky, v ktorých je ťažké, ak nie nemožné, dodržiavať sociálny dištanc či potrebné hygienické opatrenia. Práve preto sa stali novými ohniskami, v ktorých sa rýchlo šíri koronavírus.

Jediný bitúnok a viac než 1300 nakazených

Vo viacerých krajinách, ktoré doteraz pandémia koronavírusu zasiahla skôr mierne, sa objavujú izolované epicentrá nákazy, kde sa šírenie vírusu vymyká kontrole.

Koronavírus v Nemecku 191 575 infikovaných,

174 900 uzdravených,

7 713 aktívnych prípadov.

V Nemecku je jedným z nich bitúnok v meste Rheda-Wiedenbrück v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.

Denník Süddeutsche Zeitung v pondelok informoval, že koronavírus v mäsiarskom podniku firmy Tönnies doteraz potvrdili u viac než 1300 pracovníkov.

Výrobu v bitúnku, kde denne zabijú približne 50-tisíc ošípaných, teraz na dva týždne zastavili. S testovaním a karanténou v prípade 6500 zamestnancov mäsokombinátu úradom vypomáha armáda.

Vojaci tiež pomáhajú so stopovaním kontaktov, teda ľudí, ktorí mohli prísť do styku so zamestnancami bitúnku a sami by sa tak mohli stať prenášačmi nákazy.

Reprodukčné číslo prudko rastie

Vysoká miera nových prípadov medzi pracovníkmi bitúnku sa podpísala pod prudký nárast takzvaného reprodukčného čísla v Nemecku.

Toto čísla udáva, koľko zdravých ľudí sa môže nakaziť od jedného infikovaného.