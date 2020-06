Minúta po minúte: Pokračuje vlna protestov proti policajnému násiliu v USA

Smrť Goergea Floyda

Neozbrojený Afroameričan Goerge Floyd zomrel pred týždňom v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Za priestupok zatknutý 46-ročný Floyd sa pri tom sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Video so zásahom sa rýchlo rozšírilo na internete a spustilo v Minneapolise protesty, ktoré nakoniec vyústili do násilia a rabovania a medzičasom sa rozšírili aj do ďalších amerických miest. Policajt ktorý, kolenom tlačil na Floydov krk, už bol obvinený z vraždy a zabitia.