Zmenil komik Ukrajinu? Padol do Putinovej pasce, korupcia pretrváva

Zelenskému Ukrajinci stále veria.

20. máj 2020 o 16:59 Lukáš Onderčanin

KYJEV, BRATISLAVA. Pred štyrmi rokmi sa Volodymyr Zelenskyj usmieval na Ukrajincov z pozície prezidenta – no len fiktívneho v komediálnom seriáli Sluha národa. Parodoval v ňom ukrajinských politikov a ukazoval aj absurdné situácie pri boji proti korupcii.

Minulý rok mal Zelenskyj šancu vyskúšať si túto rolu naozaj a nielen z pozície herca. Komik ovládol Ukrajinu – najskôr drvivo vyhral aprílové prezidentské voľby a potom jeho strana Sluha národa ovládla aj júlové parlamentné voľby.

Vojna na východe krajiny však stále pokračuje a aj boj proti korupcii je pomalý. Veria ešte Ukrajinci, že to môže prezident zmeniť?

Trumpovo rozptýlenie

"Nikdy som si nemyslel, že byť prezidentom bude ľahké... Môj tím bol plný bystrých, energických, schopných a odhodlaných ľudí, no mnohí boli bez politických skúseností. Mali sme veľké nádeje a odhodlanie zlepšiť našu ťažko skúšanú krajinu... no potom prišiel tento rok," napísal Zelenskyj v stredu na webe denníka New York Times.

K vojnovému konfliktu, ktorého riešenie sa od Zelenského nástupu posunulo len mierne, sa pridali ekonomické problémy a pretrvávajúca korupcia.