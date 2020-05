Ktoré hranice sa otvárajú a kam sa dostanete len s testom?

Do Rakúska stále treba negatívny test.

19. máj 2020 o 15:03 Lukáš Onderčanin

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Aj keď viaceré krajiny uvoľňujú svoje opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, neznamená to, že cez hranice sa dá pohybovať voľne.

Slováci môžu najnovšie vycestovať do ôsmich krajín, z ktorých ak sa vrátia do 24 hodín, nemusia nastúpiť do karantény. Opatrenie slovenskej vlády platí od štvrtka 21. mája.

V praxi sa však dotkne len veľmi úzkej skupiny ľudí - viaceré okolité krajiny majú stále hranice zatvorené alebo požadujú test či zotrvanie v karanténe. Opatrenie tak môže pomôcť najmä ľuďom pracujúcim v pohraničí alebo tým, ktorým výnimky umožnia cestovanie už teraz, no návrat im komplikovala povinná karanténa. Cestu na 24 hodín je možné absolvovať len po vyplnení potvrdenia.

Voľnejšie podmienky by tak mohli nastať až v júni. Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok avizoval, že s Českom a Rakúskom diskutovali o úplnom otvorení hraníc od 15. júna.

"K týmto termínom si musíme vyhodnotiť, či umožníme Rakúsku a Česku reciprocitu, teda za akých podmienok umožníme cestovať Čechom a Rakúšanom na naše územie," povedal Korčok. Aj otvorenie hraníc s menej rizikovými krajinami môže ovplyvniť epidemiologickú situáciu.

Aké sú aktuálne podmienky v okolitých krajinách?

1. Rakúsko

OTVORENIE HRANÍC: od 17. mája 2020 so Slovenskom, s Českom, Maďarskom, so Švajčiarskom, s Nemeckom a Lichtenštajnskom, no s testom a len pre občanov EÚ

Vstup do Rakúska majú povolený len ľudia s najviac štyri dni starým negatívnym testom na Covid-19, inak musia nastúpiť do 14-dňovej karantény na území Rakúska. Na hraniciach sa budú vykonávať náhodné kontroly.