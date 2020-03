Slovenská lekárka v Madride: Systém kolabuje. Musíme rozhodnúť, koho necháme zomrieť

Všetky oddelenia z nemocnice presunuli, teraz prijímajú iba pacientov s koronavírusom.

21. mar 2020 o 18:20 Nina Sobotovičová

Psychiatrička ELEONÓRA BALENTOVÁ žije a pracuje v španielskom Madride. Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu sa nemocnica, v ktorej pracuje, úplne vypratala. Teraz už prijíma iba pacientov s ochorením Covid-19, ktoré vírus spôsobuje.

"Táto situácia je bezprecedentná. Lekár musí niekoľkokrát denne určiť, komu dokáže pomôcť a koho nechá zomrieť," zdôrazňuje v rozhovore pre SME.

Ako dlho pracujete ako lekárka v Španielsku?

V Madride žijem od roku 1999, v zdravotníckom systéme pracujem dvadsať rokov.

Aké je vaša špecializácia?

Som psychiatrička, hoci v tomto momente na špecializácii vlastne až tak nezáleží. Sme takmer ako vo vojne. Madrid je na tom najhoršie. Nechcem šíriť paniku, ale zdravotnícky systém v Španielsku skolaboval.

Slovenka Eleonóra Balentová pracuje ako lekárka v Španielsku 20 rokov. Súčasná situácia je podľa nej bezprecedentná. (zdroj: )

Znamená to, že o pacientov s ochorením Covid-19 sa starajú aj lekári, ktorí nepracujú na infekčnom oddelení?

Presne tak. Asi pred týždňom sa v Madride a spádových oblastiach Madridu všetko preorganizovalo.

Odvtedy už nemocnice nefungujú sami za seba, ale musia sa navzájom rôzne prispôsobovať tejto vyhrotenej situácii. Naši psychiatrickí pacienti sa museli presunúť do iného zariadenia, ktoré by som prirovnala k Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. My s nimi komunikujeme len po telefóne, pritom mnohí pacienti patri k veľmi vážnym psychiatrickým prípadom. Nedokážeme však pre nich teraz urobiť viac.

Nemocnica Universitario del Sureste, v ktorej pracujem, sa úplne vyprázdnila, nielen psychiatria, všetky špecializované oddelenia sa presunuli inam. Celé naše zariadenie je teraz určené výhradne pacientom s ochorením Covid-19. Urgenty kolabujú úplne všade. Na pohotovostiach už pracujú aj endokrinológovia či reumatológovia.

Ako to vo vašej nemocnici vyzerá teraz?

Pacientov máme rozdelených na jednotlivých poschodiach podľa toho, ako sa u nich rozvinula respiračná nedostatočnosť. Zvlášť sú ľudia, u ktorých sa Covid-19 potvrdil. Na našom bývalom psychiatrickom oddelení sú tí, u ktorých sa ochorenie rozvinulo do zápalu pľúc.

Inde sú potom pacienti, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť.

Koľko nových pacientov s koronavírusom vám denne pribúda a aká časť z nich potrebuje intenzívnu starostlivosť?

Rôzni sa to. Len včera k nám prišlo ďalších 140 nakazených, pričom intenzívnu starostlivosť potrebovalo až tridsať z nich, takže tí rovno skončili na JISke (jednotka intenzívnej starostlivosti, pozn.). Denne nám tu však nakazení pacienti rovno zomierajú.

To je veľmi vysoký pomer ťažkých prípadov. Má vaša nemocnica kapacity, aby sa o všetkých pacientov v kritickom stave postarala?

Pôvodne mala naša JISka iba osem lôžok. To sa, samozrejme, v tejto kritickej situácii zmenilo, keď sa nemocnica vypratala a jednotlivé oddelenia sa presunuli. Jednotka intenzívnej starosti sa tak rozšírila a teraz zahŕňa asi štyridsať lôžok, čas z nich je v bývalej pôrodnej sále. To však stále nie je dosť.

V piatok sme si museli stanoviť hranicu – 75 rokov. Ľudia nad touto hranicou sa už u nás neliečia. Lekári sa jednoducho musia rozhodnúť, kto má vyššiu šancu prežiť, teda komu na JISke dajú podporný respirátor, ktorý v podstate dýcha za pacienta. Týchto respirátorov je totiž nedostatok.

Rozprávala som sa o tom s kolegami, ktorí sú v týchto ťažkých časoch v prvej línii a sú nonstop v kontakte s nakazenými. Plakali. Táto situácia je bezprecedentná. Lekár musí niekoľkokrát denne určiť, komu dokáže pomôcť a koho nechá zomrieť. Oficiálne sa o tom síce veľmi nehovorí, ale je to nevyhnutné. Keď vám v priebehu krátkeho času príde päťdesiat ťažkých prípadov nákazy a vy máte len desať respirátorov, musíte si vybrať, koho na prístroj napojíte, lebo má šancu pozviechať sa.

Ako postupujete v prípade pacientov nad 75 rokov, ktorým neviete pomôcť?

Bude to znieť veľmi zle, ale týmto pacientom v našej nemocnici podáme sedatíva, uspíme ich a necháme ich zomrieť. Najlepšie to možno prirovnať k akejsi špecifickej forme eutanázie.

Vaša nemocnica sa zrejme nedokáže postarať o všetkých nakazených. Ako to rieši vláda?

“ Sprvoti som sa stretávala s reakciami, že akýkoľvek poplach je prehnaný. Ľudia takmer každú debatu o nákaze obracali na žart, nemali predstavu, čo ich čaká o týždeň. Preto by som chcela apelovať aj na Slovákov – prosím, izolujte sa, zostávajte doma. „

V priestoroch rôznych výstavísk už vznikajú provizórne stanové nemocnice. Španielsko sa z niekoľkých stovák nakazených dostalo za dva týždne tam, kde je teraz - 25 400 nakazených a viac ako 1300 mŕtvych.

Dlho som rozmýšľala, čím to môže byť. V Nemecku je podobný počet infikovaných, no mŕtvych majú sedemdesiat. Myslím si, že veľkú rolu zohráva zvyk Španielov, ktorí často bývajú v niekoľkogeneračných domoch so svojim rodičmi a starými rodičmi.

Čiže sa nákaza rýchlejšie dostáva k tým najzraniteľnejším?

Áno. Mladí ľudia sú často len bezpríznakovými prenášačmi, no keď sú pod jednou strechou so starými ľuďmi, nákaza sa šíri veľmi ľahko. Zrejme ešte horšie sú na tom seniori, ktorí bývajú v domovoch dôchodcov. Tých sa úradom neporadilo podchytiť vôbec a na nákazu tam zomierajú v obrovských počtoch, vírus prenášajú jeden na druhého. Ani sanitky na tieto miesta už nevyrážajú, nemajú aké. Sanitári radšej ratujú tých, ktorí majú šancu na uzdravenie.

Robí sa veľmi málo testov. Zdravotníci vám tu vzorky neodoberú ani keď poviete, že ste boli v kontakte s nakazeným. Asi je tých testov málo.

Toto ochorenie sa však šíri šialenou rýchlosťou. Na to, čo sa deje teraz, neboli pripravení ani lekári. Moja mama žije v Bratislave, je tiež lekárka – stomatologička, hoci už je dávno na dôchodku. Keď som ju na počiatku tejto pandémie varovala, aby sa vystríhala kontaktu s ľuďmi a nechodila toľko nakupovať, brala to vtedy na ľahkú váhu. Jej sa zdalo, že preháňam.

Čísla ukazujú, že nákaza sa šíri skutočne rýchlo, ale čo šírenie vírusu v tele? Stretli ste sa aj s prípadmi, ktoré mali príliš rýchly priebeh, aby ste stihli zakročiť?

Pravdaže, najmä u starých ľudí. Penzisti sa často nakazia od infikovanej osoby a do dvoch hodín sa u nich rozvinie komplikovaný zápal pľúc. Takýto človek neraz umiera do 24 hodín.

Čo v Madride čaká pacienta, ktorý by teraz akútne potreboval napríklad vybrať zapálený žlčník či slepé črevo? Bude ho mať vôbec kto operovať?

V našej nemocnici by sme mu nepomohli, my už prijímame len ľudí s respiračnými ťažkosťami, s vysokopravdepodobným či potvrdeným ochorením Covid-19. Iné nemocnice majú – v týchto bojových podmienkach – vyčlenenú napríklad jednu miestnosť a dva respirátory pre prípady, že by niekto potreboval akútny chirurgický zákrok.

Rovnako sa snažia mať aspoň minimálne kapacity, keby bolo nutné hospitalizovať onkologického pacienta. Je však otázne, do kedy to v takejto poddimenzovanej kapacite vydrží.

Znamená to, že ak by bolo takýchto pacientov viac naraz, lekári si opäť budú musieť vyberať, koho zoperujú hneď a koho až o pol dňa, dúfajúc, že to vydrží?

Keďže zdravotnícke zariadenia v Madride už týždeň funguje jednotne, myslím si, že by sa nemocnice koordinovali. Ďalších pacientov odkázaných na okamžitý zákrok by sa snažili urýchlene previezť do iného zariadenia, ktoré by malo voľnú operačku. Aspoň predpokladám, že by to tak bolo. To si samozrejme vyžaduje mať po ruke aj dosť sanitárov.

Španielsko však situáciu zo začiatku podcenilo. Kým v krajine boli iba stovky nakazených, konal sa v Madride masový pochod, na ktorý prišlo 120-tisíc ľudí. Nemyslíte si, že takúto hromadnú akciu mali úrady zakázať?

Slovenská vláda zakročila oveľa skôr a zaviedla drakonické opatrenia. Na druhej strane, len v Madride a priľahlých oblastiach žije takmer sedem miliónov ľudí, to je viac ako na celom Slovensku. Neviem preto jednoznačne povedať, čo mala španielska vláda urobiť inak, ani či by pomohlo zakázanie masových podujatí.

Tu si ľudia naozaj dlho neuvedomovali riziko. Ja som síce na žiadnom hromadnom pochode nebola, aj v práci sme sa o tom rozprávali. Zhodli sme sa, že podobné podujatie v tejto chvíli naozaj nie je dobrý nápad, ale ani nám to ešte pred dvoma týždňami nepripadalo ako niečo šialene nezodpovedné.

Máte pocit, že Španielom už dochádza, že by sa mali izolovať, ak nechcú ešte viac paralyzovať zdravotnícky systém?

Už áno. Bývam v radovej zástavbe, je nás tu asi 150 susedov a máme jeden spoločný čet. Sprvoti som sa tam stretávala s reakciami, že akýkoľvek poplach je prehnaný. Ľudia takmer každú debatu o nákaze obracali na žart, nemali predstavu, čo ich čaká o týždeň. Preto by som chcela apelovať aj na Slovákov – prosím, izolujte sa, zostávajte doma.

Spočiatku sa naozaj zdá, že všetko dokážeme udržať pod kontrolou. Ibaže stačí, aby v jeden deň pribudlo výrazne viac prípadov a potom sa to už sype. Nijako to nezastavíte a žiaden zdravotnícky systém na taký nával vysoko infekčných pacientov nemôže byť pripravený. Ľuďom sa to ťažko vysvetľuje. Majú pocit, že prechádzka do parku im v peknom počasí nemôže ublížiť, a že po ceste predsa stretli len zopár okoloidúcich a väčšina mala okolo úst aspoň šál. Nie je správne sa takto alibisticky vyhovárať. Izolácia má zmysel a je absolútne kľúčová

Sama teraz vidím, že Španieli sú oveľa vydesenejší.

