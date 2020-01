Krúpy, sneženie aj rekordné vlny. Španielsko sužuje búrka Gloria

Živel si vyžiadal už deväť obetí.

22. jan 2020 o 23:00 ČTK

Búrka Gloria, ktorá už od víkendu sužuje Španielsko, si vyžiadala už deväť obetí na životoch.

Úrady majú obavy, že kvôli silnému dažďu, ktorý sa v oblasti aj naďalej očakáva, môžu vystúpiť z brehov niektoré rieky.

Už od nedele búrka zasiahla najmä oblasti na východe Španielska a priniesla so sebou krúpy, intenzívne sneženie a silný vietor.

Rekordné vlny zaznamenali v mestách na pobreží Stredozemného mora aj na neďalekých ostrovoch Mallorca a Menorca. Podľa meteorológov by oblasť mala mať už to najhoršie za sebou a búrky by mali postupne začať slabnúť.