Snehová búrka Gloria má v Španielsku už sedem obetí

Podľa meteorológov by oblasť mala mať už to najhoršie za sebou.

22. jan 2020 o 19:21 ČTK

MADRID. Búrka Gloria, ktorá od víkendu sužuje Španielsko, má ďalšie tri obete.

Ich celkový počet tak stúpol na sedem, uviedla agentúra AP.

Miestni predstavitelia majú obavy, že pre silný dážď, ktorý sa v oblasti aj naďalej očakáva, sa vylejú niektoré z riek, napríklad rieka Onyar, ktorá preteká katalánskym mestom Girona

Ďalšie obete v búrky v Španielsku

Telo nezvestného muža našli v stredu v zaplavenej oblasti v blízkosti mesta Callosa na juhovýchode Španielska. Informovali o tom zástupcovia regionálnych úradov vo Valencii.

Ďalšou obeťou je žena, ktorá zahynula v byte v meste Alcoy, keď sa pre dážď čiastočne zrútila budova.

V meste Nijar tiež na juhovýchode krajiny objavili v skleníku, ktorý zasiahli krúpy, mŕtve telo miestneho farmára.

Ďalší štyri ľudia zahynuli medzi nedeľou a utorkom. Niekoľko obyvateľov je stále nezvestných

Búrka by mala slabnúť

Už od nedele búrka sužuje najmä oblasti na východe Španielska a priniesla so sebou krúpy, intenzívne sneženie a silný vietor.

Rekordné vlny zaznamenali v mestách na pobreží Stredozemného mora aj na neďalekých ostrovoch Mallorca a Menorca.

Podľa meteorológov by oblasť mala mať už to najhoršie za sebou a búrka by mala postupne začať slabnúť.

Pre zlé počasie uzavreli viac ako dvesto ciest. Školy zrušili vyučovanie pre viac ako 5700 žiakov

Búrka postihla aj regióny na juhozápade Francúzska. V departementoch Aude a Pyrénées-Orientales vyhlásili meteorológovia najvyšší stupeň nebezpečenstva pre hroziace záplavy.

Kritické hladiny v stredu dosiahla predovšetkým rieka Agly, ktorá preteká oblasťou severne od Perpignane. Z okolia toku museli evakuovať už 1500 obyvateľov

Na juhozápade Francúzska pociťujú dôsledky búrky Gloria od pondelka. V oblasti pršalo aj snežilo.

Popadané stromy pripravili o elektrinu tisíce domácností. V stredu na poludnie ich bez dodávok prúdu bolo ešte 23-tisíc.