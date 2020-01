Nacistov odsúdili v Norimbergu, ale čo s komunistami? Odborníci žiadajú nový tribunál

Komunistov žiadny súd nepotrestal.

13. jan 2020 o 18:47 Nina Sobotovičová

PRAHA, BRATISLAVA. Musel si kľaknúť na stoličku a obuškom ho bili po nohách. Kopali ho alebo mu skrúcali nos toľko, až mu z neho začala tiecť krv. Tak opisoval v rozhovore pre denník SME rímskokatolícky kňaz a disident Vladimír Jukl metódy, aké na väzňoch uplatňovali komunistickí vyšetrovatelia.

Dnes už zosnulého Jukla odsúdili vo vykonštruovanom politickom procese na 25 rokov za velezradu.

Súvisiaci článok Udreli študenta do brucha. Nepochopili, že sa to už nedá zastaviť Čítajte

„Keďže som nespolupracoval, prokurátor mi hneď pred súdom povedal, že dostanem 25 rokov. Sudcovia boli len vykonávateľmi vykonštruovaného procesu,“ spomínal Jukl v roku 2004. Na slobodu sa napokon dostal s podmienkou po štrnástich rokoch.

Podľa vlastných slov zažil fyzického násilia iba trochu. "Hovorím trochu - preto, že medzi katolíckym disentom a medzi väzňami, čo sa reálne pokúšali o pád režimu, robili rozdiel. Politickí väzni boli vnímaní prísnejšie."

Jukl zároveň vyhlásil, že verejné odpustenie komunistom, k akému prikročili napríklad disidenti František Mikloško či Ján Čarnogurský, bolo chybou.

Kým nacistické zločiny a ich páchatelia boli aspoň čiastočne potrestaní v norimberských procesoch, s komunistickými zločinmi sa Európa súdnou cestou nevyrovnala.

Medzinárodná skupina odborníkov preto navrhuje začať nové procesy, ktoré by boli akousi obdobou norimberského tribunálu, no tentoraz by na lavici obžalovaných sedeli komunistickí zločinci.

Ani po 30 rokoch neprišla spravodlivosť

„Všetci vieme, ako sa medzinárodné spoločenstvo vyrovnalo s páchateľmi národného socializmu,“ konštatuje Neela Winkelmannová, bývalá riaditeľka Platformy európskej pamäti a svedomia.

Súčasťou tejto inštitúcie je aj slovenský Ústav pamäti národa (ÚPN).