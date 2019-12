Dobré ráno: Voľby vo Veľkej Británii sú prakticky vyhraté. Bude to stačiť na plynulý brexit?

Predčasné voľby vyhlásil Boris Johnson po brexitovom neúspechu.

9. dec 2019 o 23:30 Nikola Bajánová, Matúš Krčmárik

Dotiahnuť brexit, posilniť rady polície, zamestnať 50-tisíc nových zdravotných sestier, zaviesť špeciálny imigračný systém po vzore Austrálie a tak ďalej a tak ďalej.

S takouto ponukou sa o hlasy voličov uchádzajú britskí konzervatívci.

Ich hlavní rivali – labouristi sľubujú, že prepíšu pravidlá ekonómie tak, aby fungovala pre všetkých, do popredia chcú pretlačiť zelené riešenia a tiež zastaviť privatizáciu zdravotníctva.

Všetko by bolo normálne, keby krajinu nezmietalo "pobrexitové" dianie, ktoré je vlastne príčinou predčasných volieb.

O tom, čo Britov vo štvrtok čaká, sa Nikola Bajánová rozprávala so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME – Matúšom Krčmárikom.

Krátky prehľad správ

Po výbuchu plynu v Prešove pôjdu traja ľudia do väzby. Obvinení sú z trestného činu všeobecného ohrozenia a väzbu im nariadil okresný súd preto, aby nemohli ovplyvňovať svedkov alebo mariť vyšetrovanie. Piatkové nešťastie v prešovskej bytovke má osem obetí. Sedem je potvrdených, jednu nezvestnú nenašli.

Ministerka zdravotníctva za Smer Andrea Kalavská sa rozhodla podať demisiu. V pondelok podvečer to oznámila jej hovorkyňa Zuzana Eliášová. Za jej odchodom z ministerstva sú dlhodobé rozpory so Smerom o reformách v zdravotníctve.

V súvislosti s nedeľným incidentom na Námestí SNP v Bratislave, pri ktorom zomrel 22-ročný cudzinec, zverejnila polícia fotografie mužov, ktorí by svojimi informáciami mohli prispieť k objasneniu prípadu. Malo by ísť o cudzincov hovoriacich po srbsky vo veku od 20 do 35 rokov.

V najbližších štyroch rokoch nesmú Rusi organizovať žiadne majstrovstvá sveta a taktiež nemôžu štartovať na olympijských hrách či svetových šampionátoch pod ruskou vlajkou. Rozhodol o tom Výkonný výbor Svetovej antidopingovej agentúry. Z porušenia antidopingových pravidiel podozrievajú takmer 300 Rusov. Je možné, že ruská strana tento verdikt napadne na Športovom arbitrážnom súde.

Slovensko získalo prvého "vesmírneho oscara" v európskej súťaži Copernicus Masters. Spoločnosť insar.sk dostala ocenenie za systém, ktorý dokáže prostredníctvom družíc presne monitorovať milimetrové pohyby stavieb či iných ľuďmi vytvorených objektov.

Veľmi zaujímavo poňal tému The New York Times, ktorý putoval krajinou a zachytil nálady v rôznych kútoch Spojeného kráľovstva od Londýna až po Glasgow.

