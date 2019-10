Minúta po minúte: Johnson má problém. Hrozí, že o dohode sa hlasovať nebude

Poslanci budú hlasovať už štvrtýkrát.

19. okt 2019 o 9:48 (aktualizované 19. okt 2019 o 11:26) Jakub Habas, Lukáš Onderčanin, TASR, ČTK, SITA

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BbdlQUJ2xkI

Britskí poslanci budú po štvrtýkrát hlasovať o brexite.

Európska únia a Británia sa dohodli na brexitovej dohode.

Británia by mala vystúpiť z Únie 31. októbra.

Rokovanie sledujeme minútu po minúte:

11:25 Boris Johnson potrebuje 320 hlasov, aby jeho dohoda o brexite prešla. BBC odhaduje, že aktuálne by za dohodu zahlasovalo 310 poslancov, 302 je proti. Zvyšných 27 poslancov sa zatiaľ nerozhodlo alebo mlčia. Premiér potrebuje pritom aj hlasy opozície.

10:55 Johnson sa snaží presvedčiť poslancov, že ide o najlepšiu možnú dohodu. Líder labouristov Jeremy Corbyn, ktorý hovorí po ňom, nesúhlasí: "Premiér prerokoval dohodu a spravil ju ešte horšou," vraví.

10:35 Rokovanie začína prejavom premiéra Borisa Johnsona. Ten sa ospravedlňuje poslancom, že musia rokovať v sobotu, kedy by radšej boli s rodinami či sledovali šport.

10:30 O dohode sa dnes vôbec nemusí hlasovať. V prípade, že v parlamente prejde pozmeňovací návrh poslanca Olivera Letwina, vláda pošle poslancov domov. Londýn by na základe dodatku musel požiadať Úniu o ďalší odklad brexitu, zrejme do 31. januára 2020.

09:30 Čo čaká britský parlament? Na úvod predstaví premiér Johnson upravenú dohodu o brexite a potom bude odpovedať na otázky poslancov.

Po otázkach bude nasledovať hlavná rozprava, najskôr predseda Dolnej snemovne John Bercow oznámi, o ktorých pozmeňovacích návrhoch sa bude hlasovať.

Na záver "supersoboty" čaká poslancov hlasovanie.

LONDÝN. Vláda premiéra Borisa Johnsona predloží dolnej komore parlamentu na schválenie upravené podmienky odchodu Británie z Únie.

Mimoriadne zasadnutie začne o 10:30 a "supersobota", ako dnešné dianie označujú britské médiá, sa môže natiahnuť až do neskorého popoludnia.

Hlasovanie môže byť tesné

Súvisiaci článok EÚ ustúpiť nemusela, ale víťazom je Johnson. Aj keby v sobotu prehral Čítajte

V sobotu naposledy britskí poslanci zasadali pred 37 rokmi, dôvodom bola invázia Argentíny na Falklandské ostrovy v južnom Atlantiku.

Johnson potrebuje na schválenie dohody podporu 320 poslancov, konzervatívci majú iba 288 kresiel.

Proti návrhu Johnsona sa okrem opozície postavila aj severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá donedávna svojimi desiatimi hlasmi zaisťovala vláde väčšinu.

Dohode však vyjadrilo podporu desať poslancov Labouristickej strany, s nimi by podľa prepočtov denníka Financial Times mohla vláda tesne zvíťaziť.

Ďalší problém

Johnson ale čelí ešte jednému problému, ktorý sa objavil v piatok večer v podobe pozmeňovacieho návrhu donedávna ešte konzervatívca Olivera Letwina.

Ten by stanovil, že vláda by aj v prípade víťazstva dostala "plnohodnotný" súhlas s brexitovou dohodou až po presadení príslušného ratifikačného zákona. Londýn by teda musel požiadať o ďalší odklad brexitu, ako ukladá zákon.

Autori dodatku uvádzajú, že ich cieľom je zabrániť možnosti, že by Briti nakoniec aj tak opustili 31. októbra Úniu bez "rozvodovej" dohody, pretože zákon o brexite by sa do tej doby nestihol schváliť.

Návrh má podľa všetkého značnú šancu na úspech a podľa televízie Sky news môže celú nadchádzajúcu parlamentnú bitku "postaviť na hlavu"