Milionár sa nevie obesiť, píše oscarový filmár. Epsteinovu smrť vysvetľujú konšpirátori

Boháčovi hrozilo 45 rokov väzenia.

11. aug 2019 o 0:11 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. O multimulionároch som sa naučil niekoľko vecí, napísal na facebooku filmár Michael Moore známy svojimi ľavicovými postojmi krátko po tom, ako sa objavila informácie, že Jeffrey Epstein spáchal vo väzení samovraždu.

„Nikdy sami nešoférujú, nikdy si neprali oblečenie a nemajú ani najmenšie tušenie o tom, ako urobiť uzol na slučke,“ napísal oscarový režisér.

Pridal sa tak k hlasom na internete, ktorí vidia za Epsteinovou smrťou rozsiahle sprisahanie.

Symbol beztrestnosti

Finančník, ktorého pôvod majetku ostáva trochu záhadou aj pre najskúsenejších amerických novinárov, je totiž pre americkú ľavicu symbolom extrémne bohatého muža, ktorý si peniazmi získaval priazeň amerických politikov.

Exprezidenta Billa Clintona viackrát hostil na svojom súkromnom ostrove v Karibiku, pochvalne sa o ňom vyjadroval aj súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump.

Už takmer dve desaťročia sa objavovali podozrenia, že sexuálne zneužíval maloleté dievčatá, no keď mu hrozil trest, uzavrel so štátom dohodu o vine a treste, podľa kritikov voči nemu veľmi zhovievavú. To mal byť dôkaz toho, že peniazmi si vie kúpiť aj beztrestnosť.

Pred mesiacom však skončil za mrežami.