Malajzijské lietadlo zostrelili Rusi a klamali. Teraz ich stíhajú za vraždu

Let MH17 zostrelil ruský protilietadlový systém BUK.

19. jún 2019 o 13:53 Lukáš Onderčanin

KYJEV, BRATISLAVA. Prvý zvuk zaznie, keď vystrelíte. Druhý v momente, keď strela prekoná rýchlosť zvuku. Potom je ticho až do momentu, keď vidíte na oblohe výbuch, po ktorom počujete explóziu.

Aj prostredníctvom týchto indícií hľadal na východe Ukrajiny v roku 2014 britský investigatívny novinár David Crawford z mimovládky Correctiv miesto, odkiaľ vystrelili raketu, ktorá zasiahla lietadlo Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines.

„Vtedy sme boli prví, ktorí prišli s dôkazmi,“ povedal minulý rok v rozhovore pre SME. Následne sa začali roky vzájomného obviňovania Ruska a Ukrajiny z toho, kto je za nešťastie zodpovedný.

Holandskí vyšetrovatelia po piatich rokoch zverejnili mená tých, ktorí za zostrelením lietadla majú stáť. Sú medzi nimi aj príslušníci ruskej tajnej služby. Rodiny obetí by ich najradšej videli pred súdom – no Rusko by ich muselo najskôr vydať.

Trosky padali do dvorov

Je 17. júl 2014, dve minúty predtým, ako strela z odpaľovacieho systému BUK-M1 zasiahne civilný let z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na jeho palube je 298 ľudí, väčšina smeruje na dovolenku do Malajzie.

„Vtáčik letí k vám,“ hlási do vysielačky Valerij Steľmach s krycím menom Žoldnier. „Prieskumné alebo veľké?“ pýta sa na typ lietadla Igor Nikolajevič Bezler, agent ruskej tajnej služby GRU. Žoldnier mu odpovedať nevie – lietadlo zakrývajú mraky a je príliš vysoko.