Tristotisíc eur na obnovu Notre-Dame. Miliardári idú vzorom, škody v chráme spôsobila aj voda

Chrám sa vďaka verejným zbierkam pozviechal už po Francúzskej revolúcii. Teraz sa história môže zopakovať.

16. apr 2019 o 18:11 Nina Sobotovičová

PARÍŽ, BRATISLAVA. Gotickú ikonu Paríža drancovali a plienili ešte počas Francúzskej revolúcie v roku 1789. Pre vyčíňanie revolucionárov katedrála Notre-Dame prišla o viaceré majstrovské diela.

Vytlčené vitráže, zbúrané steny, rozbité sochy a roztavené ozdobné prvky z drahých kovov na oltároch. To všetko Francúzov primalo zamyslieť sa, či by stavbu v dezolátnom stave nebolo lepšie hneď po revolúcii zrovnať so zemou.

Chrám sa však napokon pozviechal najmä vďaka verejným zbierkam.

Štedrí boháči

Zdá sa, že po pondelkovom požiari, s ktorým viac ako dvanásť hodín bojovalo štyristo hasičov, by sa mohol úspech verejných zbierok zopakovať. Peniaze pritom nepribúdajú po symbolických sumách. Naopak.