Minúta po minúte: Európa odpovie na žiadosť posunúť brexit

Posun by mali lídri odobriť.

21. mar 2019

Theresa Mayová po príchode do Bruselu.(Zdroj: SITA/AP)

Britská premiérka Theresa Mayová listom požiadala Európsku úniu o posun termínu brexitu do konca júna.

Predseda Európskej rady Donald Tusk reagoval, že je to možné, ak Briti medzitým schvália dohodu o odchode.

Mayová sa s lídrami členských štátov stretne v Bruseli po 15. hodine. Tuskova tlačoví konferencia sa očakáva po 19. hodine.

Dianie na summite sledujeme minútu po minúte:

14:35 Nedávne slová obdivu voči Mayovej vo štvrtok zopakoval holandský premiér Mark Rutte. Nedávno premiérku prirovnal k čiernemu rytierovi z filmu Monty Python a svätý grál, ktorý svoj súboj s Artušom nevzdával ani po tom, ako postupne prišiel o všetky končatiny.

„Nikdy som nebol z Theresy Mayovej frustrovaný, mám voči nej tú najväčšiu úctu, jej výdrž je výnimočná,“ povedal po príchode na summite. „Je to takmer neľudské, čomu čelí. Bojuju naraz proti toľkým ľuďom, aby Británia budú piatok nezišla z útesu.“

Rozhodnutie je podľa neho na britskom parlamente. „Ak bude parlament súhlasiť s dohodou, ktorá je na stole, Európa chápe, že Británia potrebuje nejaký čas na implementáciu dohody,“ vyhlásil.

14:30 Beth Rigbyová zo Sky News hovorí, že podľa jej zdroja z britskej vlády ani v kabinete neveria tomu, že dohoda budúci týždeň parlamentom prejde.

"Mayová sa teda na konci budúceho týždňa bude rozhodovať medzi odchodom bez dohody a dlhším posunutím odchodu. Podľa mojich zdrojov nakoniec vyhovie členom strany a bude súhlasiť s odchodom bez dohody," píše Rigbyová na twitteri.

14:25 O tom, že posun britského odchodu je možný len v prípade, že parlamentom na tretíkrát prejde dohoda o odchode, hovoria po predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi aj ďalší európski štátnici.

„Podľa nás je veľmi dôležité, aby dolná komora parlamentu odsúhlasila dohodu, ktorú máme, a potom môžeme hovoriť o posune termínu,“ povedal švédsky premiér Stefan Lofven.

Najväčší záujem na tom, aby Británia neodišla bez dohody, má zrejme Írsko. „Odchod bez dohody bude nakoniec len britským rozhodnutím,“ povedal pred summitom írsky premiér Leo Varadkar.

Pripomína, že 29. marec tohto roka si ako termín odchodu vybrala britská vláda a ona môže jednostranne brexit odvolať. „Nemusia si pýtať povolenie od nikoho, ak by teda došlo k odchodu bez dohody, bude to len britská voľba a britské rozhodnutie,“ poznamenal.

14:10 Na európsky summit už dorazila britská premiérka Theresa Mayová. Cestou novinárom potvrdila, že požiada o posun brexitu do konca júna.

„Ako som už včera povedala, tohto posunu mi je osobne veľmi ľúto, ale krátky posun dá parlamentu čas na to, aby spravil konečné rozhodnutie, ktoré zabezpečí naplnenie výsledku referenda,“ povedala novinárom po príchode.

Mayovej sa pýtali aj na to, čo spraví, ak parlament budúci týždeň dohodu aj tretíkrát odmietne, no nič konkrétne nepovedala.

Nepotvrdila ani to, že odmietnutie dohody automaticky znamená, že Británia budúci piatok Európsku úniu opustí bez dohody. O prípadnom záložnom pláne nič nepovedala.

Theresa Mayová v Bruseli (zdroj: SITA/AP)

14:04 Do Bruselu prišiel aj líder opozičných labouristov Jeremy Corbyn, ktorý rokoval so zástupcami Európskej komisie.

Po stretnutí hovoril s novinármi aodmietol vylúčiť možnosť, že by Británia brexit odvolala, no zatiaľ to považuje len za hypotetickú možnosť. Verí, že sa mu predstava labouristov o brexite, teda užšie obchodné vzťahy s kontinentom, ešte podarí presadiť v parlamente.

Táto otázka sa vracia do hry, lebo kým posunutie termínu odchodu musia odobriť všetky členské krajiny Únie, Británia môže o stiahnutí žiadosti o odchode rozhodnúť jednostranne.

13:55 Tim Bale z londýnskej Univerzity kráľovnej Máriehovorí pre al-Džazíru, že Tuskova podmienka, že termín odchodu sa posunie len vtedy, ak britskí poslanci schvália dohodu, pomôže všetkým sústrediť sa na binárnu voľbu – Briti buď odídu o týždeň bez dohody, alebo o niečo neskôr s dohodou.

Na rozdiel od iných odborníkov tvrdí, že ak by britský parlament naozaj chcel zorganizovať referendum o dohode, prípadne o zrušení britského odchodu, nemuselo by to znamenať dlhší posun odchodu.

„Ak by parlament a vláda chceli, určite by sa mohlo referendum konať už o niekoľko týždňov,“ povedal pre al-Džazíru.

Podľa britských zákonov sa na každé referendum schvaľuje osobitný zákon. Otázne je tiež, čo by sa vláda občanov pýtala. Bolo by v hre zotrvanie v Európskej únii, alebo len súčasná dohodu alebo odchod bez nej?

13:42 Na webe britského parlamentu sa zbierajú podpisy pod petíciu, ktorá žiada poslancov, aby odvolali proces podľa článku 50 Lisabonskej zmluvy a tým zrušili celý brexit.

Podpisy pribúdajú po stovkách každú minútu, v súčasnosti ich je viac ako 800-tisíc. S podpismi sa na twitteri chvália aj britské celebrity, napríklad herec Hugh Grant. "Podpísal som a zdá sa, že každý príčetný človek v krajine podpisuje tiež," napísal herec.

Takéto elektronické petície nie sú pre parlament záväzné, no ak získajú viac ako sto tisíc podpisov, poslanci o nich musia diskutovať, aj keď sa to nedeje v hlavnej rokovacej sále dolnej komory.

Poslanci o návrhu nakoniec ani nehlasujú, takže sa nedá očakávať, že by podpisy mali zásadný vplyv na dianie v britskom parlamente. Navyše, množstvo podpisovať nehovorí nič ani o náladách verejnosti, keďže v referende pred tromi rokmi za odchod hlasovalo viac ako sedemnásť miliónov občanov.

O niečo presnejšie o náladách voličov vypovedá súhrn prieskumov nezávislého webu What UK Thinks (Čo si Británia myslí), podľa ktorého by v súčasnosti už 53 percent voličov hlasovalo za zotrvanie v Európskej únii.

BRUSEL. Lídri Európskej únie (EÚ) by v zásade mohli schváliť krátky odklad brexitu, pokiaľ britský parlament budúci týždeň schváli dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení krajiny z európskeho bloku.

Uviedla to nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ak sa to však nestane, bude podľa jej slov možno potrebný ďalší summit EÚ.

Britská premiérka Theresa Mayová sa bude vo štvrtok v Bruseli snažiť osobne presvedčiť európskych lídrov, aby schválili odloženie brexitu z 29. marca na 30. júna.

To však komplikujú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 23. až 26. mája.

"Môžeme v zásade splniť túto požiadavku, ak bude hlasovanie budúci týždeň pozitívne," povedala kancelárka nemeckým poslancom.

Zdôraznila však, že únia sa musí postarať aj o to, aby bola zaručená legitimita eurovolieb.

Merkelová tiež dodala, že ak britský parlament dohodu vyrokovanú s EÚ budúci týždeň neschváli, "ponecháme otvorené, či bude pred termínom odchodu potrebné ďalšie zasadnutie Európskej rady".

Odloženie brexitu si vyžaduje schválenie od všetkých zvyšných 27 členských štátov únie.