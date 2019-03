Minúta po minúte: Poslanci povedia, či chcú posunúť brexit. V hre je aj referendum

Hlasovať sa bude po 20. hodine.

14. mar 2019 o 17:52 Nina Sobotovičová, Matúš Krčmárik

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Britskí poslanci tretí deň po sebe hlasujú o odchode z Európskej únie.

V utorok druhýkrát odmietli dohodu, ktorú vyrokovala premiérka Theresa Mayová.

V stredu odhlasovali, že odmietajú odchod bez dohody za každých okolností.

Vo štvrtok budú hlasovať o tom, či chcú požiadať Brusel o posunutie odchodu, ktorý je teraz naplánovaný na 29. marca.

Ak aj posunutie termínu parlamentom prejde, posledné slovo bude mať Európska únia. Lídri členských štátov sa stretnú na summite budúci štvrtok a piatok.

Hlasovanie o posunutí brexitu sledujeme minútu po minúte:

18:08 Za posledné mesiace je toto prvý raz, čo poslanci hlasujú o druhom referende.

17:59 Britský minister pre brexit Stephen Barclay vyhlásil, že labouristi sa snažia brexit zastaviť.

"Teraz je čas prevziať zodpovednosť," vyhlásil stým, že líder labouristov Jeremy Corbyn sa zodpovednosti vyhýba.

17:30 Hovorca Európskej komisie pripomenul, že pokiaľ bude Británia naďalej členom Únie aj v čase, keď sa uskutočnia májové voľby do Európskeho parlamentu (EP), bude sa ich krajina musieť zúčastniť.

17:10 Trump vyhlásil, že vyhlásenie druhého referenda o brexite by bolo "nefér".

"Nemyslím si, že bude možné ďalšie hlasovanie v tejto veci, pretože by to bolo veľmi nespravodlivé voči ľuďom, ktorí vyhrali. Mohli by povedať: Čo tým myslíte, že bude ďalšie referendum? To by bolo ťažké," nazdáva sa americký prezident.

Hľadiac na aktuálnu situáciu v Spojenom kráľovstve a krik v Dolnej snemovni je ťažké povedať, či vôbec niekto v referende z júna 2016 "vyhral".

LONDÝN, BRATISLAVA. Súčasťou štvrtkového hlasovania o posune termínu britského odchodu z Európskej únie, bude aj hlasovanie o možnosti nového referenda.

Predseda dolnej komory britského parlamentu John Berwcow zaradil pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu medzi štyri návrhy, o ktorých sa bude hlasovať.

Predložila ho nezávislá poslankyňa Sarah Wollastonová, ktorá vo februári opustila rady konzervatívcov a pridala sa medzi poslancov z oboch hlavných strán, ktorí žiadajú zopakovanie ľudového hlasovania z júna 2016.

Hlasovanie s možnosťou zotrvania

Prečítajte si tiež: Dobré ráno: Brexit je chaos, nikto nevie čo bude o 15 dní

Podľa jej návrhu by poslanci žiadali také posunutie odchodu, aby sa krajina mohla pripraviť na nové referendum o brexite. V ňom by sa voliči mali vyjadriť, či si želajú radšej odchod s dohodou, ktorú podporí parlament, alebo zotrvanie v Únii.

Zatiaľ sa neočakáva, že by tento návrh mohol prejsť, keďže nové referendum nemá výraznejšiu podporu medzi konzervatívcami ani labouristami. Poslanci však v stredu podporili deklaráciu, podľa ktorej si neželajú odchod bez dohody.

Vo štvrtok budú teda hlasovať o tom, či má vláda mandát požiadať Európsku úniu o posun termínu odchodu z 29. marca na neskôr.

Aby sa dohoda nevracala

Ďalšia navrhovaná zmena vládneho návrhu hovorí o tom, že kontrolu nad procesom brexitu by od vlády prevzali poslanci, ktorí by si postupne vyberali z rôznych možností.

Labouristi zas v ďalšom návrhu chcú, aby sa odchod posunul tak, aby poslanci dostali priestor na hľadanie iného prístupu k brexitu. Posledný návrh, o ktorom sa bude vo štvrtok po 20. hodine hlasovať, zas má zabrániť premiérke vrátiť do parlamentu dvakrát odmietnutú dohodu o odchode.