Minúta po minúte: Britských poslancov čaká ďalšie kľúčové hlasovanie

Britský parlament bude opäť hlasovať o dohode o brexite.

12. mar 2019 o 11:00 Matúš Krčmárik, Nina Sobotovičová, TASR

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Britský parlament bude opäť hlasovať o dohode o brexite.

Premiérka Mayová vyrokovala v Štrasburgu "právne záväzné zmeny".

Nie je jasné, či zmeny presvedčia váhajúcich poslancov.

Situáciu v britskom parlamente sledujeme minútu po minúte:

12:00 Britská ekonomika za tri mesiace do konca januára vzrástla o 0,2 percenta, rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch.

11:40 Británia musí opustiť EÚ dovtedy, kým voliči z členských krajín nezvolia nový europarlament. Juncker to uviedol v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi.

11:30 Spojené kráľovstvo dostalo druhú šancu, ktorá umožňuje riadený brexit. Vyhlásil to predseda EK Jean-Claude Juncker. Zároveň upozornil na skutočnosť, že v politike sa niekedy stáva, že "dostanete druhú šancu".

"To, na čom záleží, je to, čo s touto druhou šancou urobíte. Pretože nebude žiadna tretia šanca," odkázal britským poslancom.

Juncker spresnil, že zo strany EÚ už bolo urobené maximum a ak hlasovanie opätovne zlyhá, už nebudú "žiadne interpertácie interepretácií, žiadne ďalšie uistenia a znovuuistenia".

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/I_oN8X6Q4rg

11:00 Vláda poslancom predstaví tri dokumenty. Prvý je spoločným právne záväzným nástrojom umožňujúcim Británii odstúpiť od írskej poistky. Británia a EÚ budú spolupracovať, aby sa írska poistka nahradila alternatívnymi opatreniami do decembra 2020.

Druhým dokumentom je spoločné vyhlásenie, ktoré sa pridá k politickej deklarácii o budúcom vzťahu medzi EÚ a Britániou.

Tretím dokumentom je podľa servera BBC "jednostranná deklarácia", ktorá zdôrazní postoj Británie, že jej nič nemôže zabrániť od odstúpenia od ustanovenia o írskej poistke, ak diskusie o budúcom vzťahu s EÚ stroskotajú.

LONDÝN, BRATISLAVA. O tom, kam dospel chaos sprevádzajúci brexitové rokovania, najviac vypovedajú rokovania z noci na utorok.

Ich výsledkom totiž je, že Británia môže odísť v termíne, ktorý si sama v súlade s Lisabonskou zmluvou určila a podľa dohody, ktorú pred niekoľkými mesiacmi podpísala so všetkými členskými štátmi.

Prielomom nemusí byť nové referendum

Veľkým prielomom teda už nemusí byť len prípadné opakovanie referenda či aspoň posunutie odchodu v horizonte niekoľkých rokov, teraz už stačí len banálne dodržanie podmienky o splnení dvojročnej lehoty od aktivovania článku 50 na samotný odchod.

Nehovoriac o tom, že aj termín sa stále môže posunúť o niekoľko týždňov, aj keď brexit sa musí uskutočniť do konca mája, keď sa v členských štátoch konajú voľby do Európskeho parlamentu.

Čo ďalej?

No nejaká dohoda je na svete, čo bude nasledovať?

Theresa Mayová si napriek naťahovačkám a nedôvere vlastných straníkov (nehovoriac už o labouristickej opozícii) domácu úlohu splnila. Do parlamentu prinesie niečo, čo by sa dalo označiť za ubezpečenie o návrate suverenity do Británie.

Ak by sa naťahovali rokovania o zachovaní otvorenej hranice medzi Írskom a Severným Írskom, nebude musieť čakať na bruselské požehnanie a môže jednostranne iniciovať odchod od bruselských regulácií.

Otázne bude, či to ako dostatočné ubezpečenie budú chápať aj Mayovej najväčší odporcovia v strane a medzi demokratickými unionistami, keďže aj za týchto podmienok môže byť Severné Írsko naviazané na Európu dlhšie ako zvyšok krajiny.

Aj vo vládnom návrhu, s ktorým predkladá dohodu poslancom, sa píše o "výraznom znížení šance, že Británia ostane viazaná európskymi reguláciami na neurčito". Zníženie, nie úplné odmietnutie tejto šance.

Konečné rozhodnutie teda nemá Mayová úplne v rukách, ak to však nevyjde, môže rovno položiť funkciu. Ďalšiu možnosť na rokovania už Juncker odmieta a nezdá sa, že by tentokrát blufoval.