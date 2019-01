Miešanie národov sa mi nepáči. Šíri sa hoax s menom Miroslava Horníčka

Falošné výroky slávnych sú na webe úspešné

14. jan 2019 o 23:57 Daniel Hoťka

Mne sa toto zlučovanie národov vôbec nepáči. Pretože, vždy to budem opakovať, nie všetky národy spolu dobre súznejú. Ak sa pridáme do Európskej únie, tak sa my Česi zase staneme otrokmi Nemcov.

Úmyselné šírenie falošných výrokov uznávaných ľudí je obľúbenou taktikou dezinformačných kanálov. Aktuálne do zbierky pribudol výrok o Európskej únii, ktorý sa šíri s obrázkom a menom českého herca Miroslava Horníčka, ktorý zomrel v roku 2003.

Výrok údajne pochádza z rozhovoru, ktorý umelec poskytol Magazínu MF Dnes v roku 2002.

Na hoax upozornil portál Manipulatori.cz, ktorý zistil, že Horníček v roku 2002 MF Dnes žiadny rozhovor nedal. Jeho autentické výroky si môžete pozrieť napríklad na stránke citaty.net.

Falšujú výroky

Miroslav Horníček zďaleka nie je prvým známym človekom, ktorého dezinformačné kanály zneužili na šírenie klamstiev. Ľudia prirodzene nemajú čas ani chuť overovať pravosť výroku a známe meno mu podvedome dodáva na vážnosti.

Rozprávať by o tom mohol slovenský herec Milan Lasica, s ktorého menom sa dlho šíril vymyslený výrok, ktorý kritizoval súčasný stav spoločnosti. V roku 2011 sa od pamfletu musel verejne dištancovať.

Podobne sa s menom českého umelca Jiřího Suchého šíril výrok odsudzujúci kapitalizmus. Autentická z neho bola iba jedna veta.

Ten istý výrok následne prevzali niektoré proruské a nacionalistické stránky na facebooku a pridali k nemu fotografiu slovenského herca Emila Horvátha. Fotomontáž bola viditeľne amatérska, napriek tomu ju prevzali tisíce ľudí.

Klamstvom bol aj údajný výrok nášho prvého porevolučného prezidenta Václava Havla.

Ako odhaliť klamstvo

Obrázok s krátkym textom sa v internetovej reči volá mém (z anglického meme) a je veľmi účinným nosičom informácie. Čitateľovi stačí pár sekúnd pozornosti.

Účinnou obranou je mémom preventívne nedôverovať. A to aj vtedy, keď je na nich napísané niečo, s čím sme v rýchlosti ochotní súhlasiť. Neznamená to totiž, že to je aj pravda.

Druhým dôvodom na nedôveru je, ak sa výrok šíri z neoverených facebookových stránok. Veľa z nich šíri klamstvá úmyselne a úspešne.