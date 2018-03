Hoax: Falošný výrok Jiřího Suchého sa šíri s fotografiou Emila Horvátha

Dezinformačné facebookové skupiny zrecyklovali staré klamstvo a dali mu nový život.

19. mar 2018 o 19:11 Daniel Hoťka

„V socializme zlodeji kradli toaletný papier, mydlo, ceruzky. V kapitalizme zlodeji kradnú fabriky vyrábajúce toaletný papier, mydlá a ceruzky.“ Tento výrok sa už roky šíri po facebooku spolu s fotografiou českého umelca Jiřího Suchého.

Aktuálne sa objavil znova, ale namiesto Suchého naň niekto veľmi nešikovne vložil fotografiu slovenského herca Emila Horvátha. V tejto verzii ho šíri napríklad facebooková stránka Rozmanitosti života, od ktorej ju prevzali nacionalistické stránky Sloveni a Česi a Slováci podporujúci ruský Krym. Napriek hrubej a nedokonalej fotomontáži získal obrázok len zo stránky Rozmanitosti života takmer päťtisíc preposlaní a viac ako päťsto lajkov. Ďalšie mu zabezpečili tí, ktorí ho prevzali.

Kompletne falošný výrok

Výrok pripísaný Emilovi Horváthovi je kompletne falošný. Malý kúsok pravdy na ňom bol, keď sa ešte šíril s menom Jiřího Suchého. Ten totiž skutočne vyslovil prvú vetu textu: „Kapitalizmus je lepší ako socializmus, ale horší ako som si myslel.“ Od zvyšku textu sa sám Suchý dištancoval.

Šírenie falošných výrokov je obľúbenou taktikou dezinformačných kanálov. Ľudia radi šíria výroky, ktoré potvrdzujú ich zažité názory a pod ktorými sú podpísaní slávni ľudia. Z psychologického hľadiska si tu môžeme všimnúť využitie hneď dvoch prirodzených javov. Tým prvým je konfirmačné skreslenie. Ľudia (aj tí najvzdelanejší) prirodzene triedia informácie tak, aby zapadli do ich jestvujúceho názoru. Informácie, ktoré by ho rozbíjali, podvedome potláčajú. Rátať s týmto javom musia napríklad aj lekári pri klinických testoch nových liekov.

Druhým je argument autoritou. Meno slávneho herca má tvrdeniu dodať vážnosť.

Horváth, Lasica, Reagan

Oba popísané javy nás síce ľahko uvedú do omylu, no prax ukazuje, že spoľahlivo fungujú. Na vlastnej koži to zažil Milan Lasica, v ktorého mene sa šíril veľmi podobný text kritizujúci súčasné zriadenie.

Zmes pravdivých a vymyslených výrokov sa už šírila aj v mene niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana a rovnako aj s podobizňou bývalého nášho a českého prezidenta Václava Havla.

Zrecyklovaný vymyslený výrok s menom Emila Horvátha. (zdroj: Facebook)