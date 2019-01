Imigranti zakladajú hnutie odporu. Pozor na manipuláciu

Malmö je obľúbeným terčom dezinformátorov.

7. jan 2019 o 13:51 Kristína Garaiová

Migranti v treťom najľudnatejšom švédskom meste sú zodpovední za výtržnosti v uliciach a plánujú vzburu proti pôvodným obyvateľom mesta. Založili preto hnutie odporu, prostredníctvom ktorého chcú bojovať proti rasistickým útokom. Tie majú zažívať zo strany Švédov. Sú to pritom práve Švédi, ktorí by sa mali obávať migrantov.

Informáciu v tomto znení publikoval český portál Středoevropan, ktorý už v minulosti priniesol niekoľko nepravdivých správ práve o meste Malmö. To je častým cieľom hoaxov, pretože v ňom žije početná menšina migrantov.

Mnoho z nich sa však do krajiny prisťahovalo pred rokmi a vychováva už druhú alebo dokonca tretiu generáciu potomkov. Veľké percento imigrantov pritom v meste žije legálne, no dezinformačné weby využívajú nepresnú terminológiu na to, aby šírili strach.

Správy o pochode migrantov a o ich hlučných prejavoch v uliciach priniesol aj ruský portál Sputnik News a niekoľko ďalších webov podobného zamerania. Zmienka o tom, že by si chceli privlastniť mesto, ktoré ich prijalo, sa však nenachádzala na žiadnom renomovanom spravodajskom webe.

Odpor voči politikom

Za pochodom stálo zoskupenie Välkommen till Motståndet, čo v preklade znamená Privítajte odpor.

Cieľom organizátorov však nebolo vyjadriť odpor spoluobčanom z mesta Malmö, ale politikom. Skupina chcela zároveň poukázať na to, že médiá často stereotypizujú správanie prisťahovalcov či žiadateľov o azyl a prikláňajú sa pritom na stranu krajnej pravice.

„Chceli sme niečo zmeniť tak, že sa spoločne vyjadríme k spomínaným otázkam a ponúkneme uhol pohľadu nás, ľudí, ktorých už napadli a to slovne alebo dokonca fyzicky. Dôvodom bol pritom náš pôvod,“ povedal jeden z organizátorov pochodu vo facebookovej konverzácii s denníkom SME.

Účastníci pritom neútočili na obyvateľov mesta a nechceli ani vyjadriť to, že by malo Malmö patriť imigrantom. Dôkazom toho je aj fakt, že sa zhromaždenie zaobišlo bez násilností a nemusela počas neho zasahovať ani polícia. Mesto navyše najskôr muselo pochod povoliť.

Pochodovali aj Švédi

Stredobodom hoaxov šíriacich sa o proteste sa stal pokrik, ktorý znel na pochode. „Mesto, krajina, všetko je naše,“ kričali imigranti podľa portálu Sputnik News. Zoskupenie Välkommen till Motståndet priznáva, že tieto slová na pochode zazneli, no pripomína, že pochádzajú z existujúcej anti-rasistickej piesne.

„K pochodu sa mohol pridať hocikto, komu sa nepáči rasizmus. Väčšina ľudí na ňom boli rodení Švédi. Slová, ktoré boli vytrhnuté z kontextu pritom nemali smerovať k švédskemu ľudu, ale k rasistom.“

Organizátor akcie dodáva, že prisťahovalci sú pre krajinu, a najmä pre mesto, dôležitou súčasťou.

„Ako pracovná sila sme tu potrební, a to hlavne v meste, ako je Malmö. To, že tu žijeme, sa však stalo stredobodom dezinformácií či politických debát.“