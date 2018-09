John McCain sa stretol s veliteľom IS. Je to hoax

Fotografie sú pravé, no opis je falošný

18. sep 2018 o 9:55 Daniel Hoťka

Po smrti amerického senátora Johna McCaina sa začalo šíriť niekoľko fotografií, ktoré tvrdili, že je na nich zosnulý senátor s Abú Bakrom al-Bagdádím, vodcom organizácie Islamský štát.

Fotografie bez presnejšieho opisu prevzali len na Slovensku stovky ľudí a pribúdali pod nimi desiatky nenávistných komentárov o Spojených štátoch a McCainovi.

Fotografie do éteru púšťala napríklad facebooková stránka Rovnováha 2017, ktorá seba samu tituluje ako "vyvažujúci uhol pohľadu," no poskytuje takmer výlučne antizápadné, nacionalistické a xenofóbne príspevky.

Dezinformáciu si všimla aj česká stránka Manipulatori.cz, podľa ktorej fotografie šírila aj stránka Protiproud a NWOO.

Kto je na fotografii?

Hoax s Johnom McCainom má najmenej dva roky. Dokazuje to článok na americkej stránke Snopes.com, ktorý už v júni 2016 vyvracal dezinformáciu, že McCain sa stretol s vodcom teroristickej organizácie.

Kto je na záberoch naozaj? Všetky skreslené zábery pravdepodobne pochádzajú z tej istej udalosti.

John McCain v máji 2013 skutočne navštívil Sýriu, kde sa stretol s lídrami Sýrskej oslobodzovacej armády (FSA), ktorá v tom čase bojovala proti diktátorskému režimu Bašára Asada, no nebola prepojená na Islamský štát. O návšteve senátora vtedy informovala väčšina štandardných médií.

Snopes.com uvádza aj to, že McCainov komunikačný tím identifikoval ľudí, ktorí boli s McCainom na fotografií, no pre obavy o ich bezpečnosť nezverejnil ich mená. Je však nepravdepodobné, že hlavný veliteľ Islamského štátu by sa bez povšimnutia nachádzal v pevnosti inej vojenskej organizácie a dokonca by sa bez problémov fotografoval s vrcholovým americkým politikom.

Abú Bakr al-Bagdádí sa na muža na zábere podobá iba vzdialene a v čase McCainovej návštevy nosil bradu.

Server dodáva, že počas pokračujúcej sýrskej vojny sa organizácia FSA rozpadla. Niektorí jej členovia pokračovali v boji proti Asadovi, iní sa pridali k Islamskému štátu.

Pozor na facebook

Prevzatie reálnych fotografií alebo videí a ich doplnenie falošným textom je obľúbeným žánrom dezinformačných kanálov.

V rubrike Lovíme hoaxy sme už niekoľkokrát odhalili videá alebo fotografie, ktoré pochádzali z reálnych udalostí, no dezinformačné kanály k nim pripojili klamlivé texty.

Záznam z antiglobalistických protestov v Hamburgu sa na facebooku šíril ako vyčíňanie imigrantov. Podobne sa facebookom šírila fotografia údajných výtržností utečencov v Paríži. V skutočnosti vystrájali futbaloví chuligáni.

