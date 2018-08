Pre krízu v austrálskej vládnej strane odložili zasadanie parlamentu

Premiér Malcolm Turnbull čelí výzvam na odstúpenie z konzervatívneho krídla jeho strany.

23. aug 2018 o 6:54 SITA

CANBERRA. Austrálsky parlament odložil zasadanie Snemovne reprezentantov na neskorší termín v snahe vyriešiť krízu vo vládnej strane.

Premiér Malcolm Turnbull už niekoľko dní bojuje o udržanie si svojej pozície, zatiaľ čo niektorí z jeho kolegov sa usilujú ho nahradiť.

O odložení zasadania parlamentu hlasovali poslanci v pomere 70:68, pričom hlasovanie sprevádzalo pokrikovanie ako "ste hanba" z radov opozície.

Zasadanie dolnej komory parlamentu odložili do 10. septembra.

Konzervatívne krídlo žiada demisiu

Predtým ako došlo k odloženiu traja ministri Mathias Cormann, Michaelia Cash a Mitch Fifield Turnbullovi povedali, že stratil vládnu podporu, a preto by sa medzi poslancami vládnej Liberálnej strany Austrálie mala konať voľba nového lídra.

To je pre pre premiéra, ktorý čelí výzvam na odstúpenie z konzervatívneho krídla jeho strany, ďalšou ranou a môže byť problémom pre jeho zotrvanie vo funkcii.

Bývalý minister vnútra Peter Dutton vo štvrtok uviedol, že chce, aby poslanci strany zvolili nového premiéra.

Podľa miestnych médií sa o Turnbullovu funkciu uchádzajú viacerí ministri vrátane ministra financií Scotta Morrisona.

Uskutoční sa stretnutie vedenia strany

Turnbull sa vyjadril, že v piatok plánuje usporiadať stretnutie strany, ak to väčšina poslancov zo strany bude chcieť. Ak by počas stretnutia vyzvali na ďalšie hlasovanie o vedení, skončil by v parlamente.

To by viedlo k doplňovacím voľbách a vládu by to mohlo stáť jej tesnú väčšinu v parlamente alebo podnietiť jeho nástupcu zvolať všeobecné voľby.

Premiér v utorok prežil vnútrostranícke hlasovanie o dôvere. Po ňom však viacero ministrov rezignovalo na svoju funkciu. Podľa opozičného lídra Billa Shortena Austrália už "nemá funkčnú vládu".

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.