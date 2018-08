Austrálsky premiér znovu získal dôveru liberálov aj parlamentu

Proti Turnbullovi sa v Snemovni reprezentantov vyslovilo len 67 poslancov, 76 ho podporilo.

21. aug 2018 o 7:34 (aktualizované 21. aug 2018 o 8:46) TASR

CANBERRA. Austrálsky premiér Malcolm Turnbull prežil v utorok hlasovanie o nedôvere, iniciované opozičnou Austrálskou labouristickou stranou.

K hlasovaniu poslancov dolnej komory parlamentu došlo len pár hodín po tom, ako Turnbull ustál i vnútrostranícke hlasovanie o dôvere, informovala agentúra DPA.

Návrh na hlasovanie o nedôvere predložil do dolnej komory parlamentu líder labouristov Bill Shorten. Keby zaň hlasoval dostatočný počet poslancov - čo však DPA označila za nepravdepodobné - premiér by musel podať demisiu alebo by sa konali predčasné voľby.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Proti Turnbullovi sa však v Snemovni reprezentantov vyslovilo len 67 poslancov, zatiaľ čo ďalších 76 ho podporilo.

K hlasovaniu v parlamente došlo len niekoľko hodín po tom, ako Turnbull v utorok prežil vnútrostranícke hlasovanie o dôvere, vďaka čomu naďalej zostáva na svojom poste lídra Austrálskej liberálnej strany a šéfa vládneho kabinetu.

Za Turnbullovo zotrvanie v čele strany hlasovalo 48 liberálnych zákonodarcov - poslancov Snemovne reprezentantov a senátorov.

Jeho vyzývateľa, ministra vnútra Petra Duttona, podporilo 35 liberálov. Bezprostredne po zverejnení výsledkov hlasovania Dutton zo svojej funkcie odstúpil.

Turnbull (63) vyhlásil kreslo šéfa liberálov za voľné po týždni špekulácií, že po sérii neuspokojivých výsledkov prieskumov verejnej mienky nemá podporu svojich kolegov.

Od roku 2007 sa na poste austrálskeho premiéra vystriedalo päť politikov, pričom ani jeden z nich nevládol celé volebné obdobie. Nasledujúce parlamentné voľby by sa v Austrálii mali konať najneskôr v máji 2019.