Trump rokoval s Kimom medzi štyrmi očami

V Singapure sa začalo rozšírené kolo rozhovorov.

12. jún 2018 o 5:07 TASR

SINGAPUR. Historické stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una medzi štyrmi očami v hoteli Capella na singapurskom ostrove Sentosa sa v utorok skončilo po približne 45 minútach.

Obaja lídri vyšli na jeden z balkónov hotela a zakývali z neho čakajúcim novinárom.

Trump na neskôr zverejnených záberoch z rokovacej miestnosti povedal, že rozhovory prebehli "dobre, veľmi dobre" a zopakoval, že s Kimom má "vynikajúci vzťah". Vyjadril presvedčenie, že sa podarí dosiahnuť dohodu.

"Spoločne sa o to postaráme. My to vyriešime," konštatoval Trump smerom ku Kimovi.

Rozšírené rokovanie

Následne sa začalo rozšírené kolo rozhovorov, na úvod ktorého si Trump a Kim znovu podali ruky. Trump pred týmto kolom podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv povedal, že obaja "vyriešia problém, ktorý bol predtým nevyriešený". Zároveň opäť vyjadril optimizmus: "Uspejeme, dokážeme to."

Spolu s Trumpom si za rokovací stôl za americkú stranu sadli aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, prezidentov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton a personálny šéf Bieleho domu John Kelly.

V severokórejskej delegácii sú dvaja poprední predstavitelia ústredného výboru Kórejskej strany práce a minister zahraničných vecí. Nebolo tam však vidieť Kimovu sestru Kim Jo-džong, ktorá sa v apríli zúčastnila na summite s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.

Nová kapitola

Summit odštartoval o 09.04 h miestneho času (03.04 h SELČ) podaním rúk Trumpa a Kima.

Predtým, ako sa obaja odobrali na rokovania medzi štyrmi očami, na ktorých boli prítomní len tlmočníci, severokórejský vodca dal najavo, že chce otvoriť novú kapitolu v napätých vzťahoch so Spojenými štátmi.

"Staré praktiky a predsudky pracovali proti nám. Ale všetky sme prekonali. A teraz sme tu," vyhlásil Kim Čong-un.

"Je to pre mňa česť. Cítim sa naozaj dobre, budeme mať dobré rozhovory. Budeme mať úžasný vzťah, o tom nepochybujem," povedal Trump. Svojským spôsobom ukázal palcom nahor a vyhlásil: "Budeme veľmi úspešní."