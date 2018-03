Írsko vyhostí v reakcii na útok v Británii ruského diplomata

Vlády európskych štátov, USA a ďalších krajín oznámili plány na vyhostenie viac ako sto diplomatov.

27. mar 2018 o 14:24 TASR

DUBLIN. Írsko vyhostí jedného ruského diplomata v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou v susednom Anglicku, za ktorým podľa Británie stojí Moskva, oznámil v utorok írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney.

"Ministerstvo zahraničných vecí sa stretlo s veľvyslancom Ruskej federácie a informovalo ho, že sa ukončí akreditácia členovi jeho personálu s diplomatickým statusom - v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch," uviedol Coveney vo vyhlásení a označil použitie chemických zbraní za "šokujúce a odpudivé".

Plány na vyhostenie

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Nevyhostenie ruských diplomatov? Je to hanba pre Slovensko, hovoria analytici

Agentúra Reuters pripomína, že vlády európskych štátov, USA a ďalších krajín oznámili v pondelok plány na vyhostenie viac ako 100 ruských diplomatov v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Británii.

Na bývalého dvojitého agenta Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze.

Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.

Lavrov: Chrapúnstvo nebudeme tolerovať

Rusko nebude tolerovať "chrapúnstvo" západných krajín a na vyhostenie svojich diplomatov bude v každom prípade reagovať, vyhlásil v utorok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

"Môžete si byť istí, že budeme na to odpovedať. Dôvodom je to, že by nikto netoleroval takéto chrapúnstvo. My to tolerovať tiež nebudeme," povedal Lavrov, ktorý je momentálne na pracovnej ceste v Uzbekistane.

Lavrov je podľa agentúry TASS presvedčený, že rozhodnutie niektorých západných krajín vyhostiť ruských diplomatov súvisí s rozsiahlym vydieraním a nátlakom zo strany Spojených štátov.

"Ak jedného či dvoch diplomatov s ospravedlnením požiadajú, aby opustili krajinu, potom s istotou vieme, že tento prípad je výsledkom kolosálneho nátlaku a vydierania, ktoré je hlavným nástrojom Washingtonu na medzinárodnej scéne," tvrdí Lavrov.