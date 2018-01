Na Drahoša spustili špinu, vytiahli starú fotku aj Havla

České dezinformačné kanály pred druhým kolom prezidentskej voľby vypustili ďalšie manipulácie.

23. jan 2018 o 19:45 Daniel Hoťka

Zeman alebo Drahoš? Na Zemana môžeme byť hrdí, tvrdí Čech žijúci v Paríži. Počet moslimov vo Francúzsku narastá a schyľuje sa k občianskej vojne. Zo Západu k nám prichádza odraz zbabelosti a zdegenerovanosti. Varovný nápis na facebooku sprevádza fotka hromadnej moslimskej modlitby na ulici.

V českej predvolebnej kampani pokračujú útoky hoaxami a zmanipulovanými informáciami. Ich spoločným menovateľom je strašenie migrantmi, moslimami a vykresľovanie kandidáta Jiřího Drahoša ako „vítača“ imigrantov.

V rámci tejto témy sa facebooková stránka Zprávy.cz blysla ukážkovou manipuláciou, keď svoj príspevok podporila roky starou fotografiou, ktorá už nezodpovedá realite.

Stará fotografia o čomsi inom

Text cituje v Paríži žijúceho Čecha Martina Janečka, ktorý poskytol rozhovor webstránke Parlamentní listy.

Dopĺňa ho fotografiou moslimov hromadne sa modliacich na ulici. Problém je, že fotografia nezobrazuje súčasnosť, ale pochádza z roku 2010, upozorňuje server Manipulatori.cz.

Záber je z čias, keď parížski moslimovia protestovali proti zrušeniu mešity vo štvrti Clichy-la-Garrenne. Ako formu protestu zvolili modlitby na ulici, ktoré však francúzske úrady už vtedy zakázali.

Zrušenie mešity mali tiež vo svojej právomoci, keďže išlo o mestskú budovu a úrady sa rozhodli pretvoriť ju na knižnicu.

Fotografia sama osebe je autentická, ale stránka Zprávy.cz, v minulosti známa pod menom We are here at home (trochu nešikovný anglický preklad hesla My sme tu doma), ju zasadila do manipulatívneho kontextu.

Príspevok napriek tomu na facebooku získal 3866 preposlaní, 1700 lajkov a stovky komentárov.

Čo povedal Havel

Okrem fotografie sa facebookom šíril aj veľmi skreslený citát niekdajšieho československého a českého prezidenta Václava Havla.

„Byl bych nerad, aby se prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval.“ Tento výrok Havel údajne vyslovil v roku 1997 a v rámci kampane ho po facebooku šíri napríklad „alternatívne médium“ Skrytá pravda.

Údajný výrok má znemožniť Jiřího Drahoša, ktorý je kariérnym akademikom a uznávaným vedcom. Problém je, že Havel tento výrok nepovedal. Server Manipulatori.cz uvádza, že skreslený výrok sa v českej politike šíri najmenej od roku 2003, keď ho použil Mirek Topolánek.

Neskreslený originál Havlovho výroku pochádza z roku 1998 a Havel v ňom pranieroval politické hry o voľbu prezidenta v čase, keď českého prezidenta ešte volil parlament.

„Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že mu ta strana sežene podporu i některých jiných, aby vůbec prošel v parlamentě. Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti, muž třeba velké lidské osobnosti, ale bez politické autority, bez politické váhy. Obě alternativy považuji za špatné, ale obávám se, že jedna nastane po mém odchodu,“ znie originál výroku.

Šírenie skreslených výrokov je obľúbeným žánrom „alternatívnych“ správ. Stránka Zprávy.cz v minulosti šírila aj iný sfalšovaný výrok Václava Havla.

V minulosti sa obeťou podobných praktík stal slovenský herec Milan Lasica či český umelec Jiří Suchý. Podobne sa facebookom šíril aj hrubo skreslený výrok niekdajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana.