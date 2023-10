Počet vojakov nasadených pri hranici s Kosovom sa vrátil "do normálu"

Washington pred troma dňami vyzval Belehrad, aby z oblasti stiahol armádu.

BELEHRAD. Počet srbských vojakov v blízkosti hranice s Kosovom je opäť v normále, oznámil v pondelok veliteľ srbskej armády Milan Mojsilovič. Washington pred troma dňami vyzval Belehrad, aby z oblasti stiahol "veľký počet nasadených srbských jednotiek".

"Operačný režim jednotiek (srbskej armády)... poverených zabezpečením administratívnej línie s Kosovom je znovu v normále," povedal novinárom v Belehrade náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Srbska Mojsilovič. Počet vojakov bol týždeň po smrtiacej streľbe na severe Kosova znížený z 8350 na 4500, dodal.

Aj kosovská vláda vyzvala v sobotu srbského prezidenta Aleksandara Vučiča a srbské inštitúcie na stiahnutie vojakov z hraníc s Kosovom. Varovala, že ich rozmiestnenie pozdĺž hraníc s Kosovom je "ďalším krokom, ktorým Srbsko ohrozuje územnú celistvosť krajiny".

Vučič pre denník Financial Times povedal, že nemá v úmysle nariadiť vojakom prekročiť hranicu s Kosovom, pretože eskalácia konfliktu by poškodila snahy Belehradu o vstup do EÚ.

Predminulú nedeľu 24. septembra na severe Kosova ozbrojenci zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.

Ide o najvážnejší incident za niekoľko uplynulých rokov a Kosovo obviňuje Srbsko z podpory ozbrojencov. Srbský prezident odmieta, že by sa Srbsko akokoľvek zapojilo do potýčok. Troch zabitých ozbrojencov označili v Srbsku za hrdinov a v stredu tam úrady vyhlásili štátny smútok.

Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.