Šéf britskej diplomacie pricestuje na Falklandské ostrovy

Od roku 2016 pôjde o prvú návštevu člena britskej vlády.

LONDÝN. Britský minister zahraničných vecí James Cleverly oznámil, že plánuje navštíviť Falklandské ostrovy, aby vyjadril solidaritu tomuto britskému zámorskému územiu v Atlantickom oceáne.

Od roku 2016 pôjde o prvú návštevu člena britskej vlády na týchto ostrovoch, ktoré vyvolávajú dlhodobé napätie vo vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Argentínou.

Argentínska vláda v marci tohto roku odstúpila od dohody o spolupráci s Britániou a vyzvala Londýn, aby viedol nové rokovania o nezávislosti Falklandských ostrovov.

"Niektorí z vás si možno všimli, že vzhľadom na blížiace sa voľby (v Argentíne) sa (Argentínčania) snažia trochu napnúť svoje svaly, pokiaľ ide o obyvateľov Falklandských ostrovov. Verím v právo ľudí na sebaurčenie a obyvatelia týchto ostrovov jasne vyjadrili svoj postoj," uviedol Cleverly v nedeľu večer na recepcii, ktorá sa konala v rámci konferencie vládnucej Konzervatívnej strany.

Pred desiatimi rokmi sa Falklanďania v referende približne 99.8 percentami hlasov vyslovili, že chcú, aby ich ostrovy, na ktoré si dlhodobo robí nároky Argentína, zostali pod správou Británie.

Šéf britskej diplomacie v nedeľňajšom príhovore avizoval, že má v úmysle Falklandy navštíviť, aby demonštroval, že tamojší obyvatelia môžu dôverovať dôverovať súčasnej britskej vláde.

"Len konzervatívna vláda sa bude starať o najlepšie záujmy tejto krajiny a ostatných ľudí na celom svete, ktorí sa spoliehajú na dobrú britskú správu vecí verejných, vrátane, samozrejme, úžasných, statočných ľudí na Ukrajine, ktorí sa bránia proti ruskej agresii," vyhlásil Cleverly.

Dal pri tom do kontrastu údajne diametrálne odlišný postoj opozičných britských labouristov, ktorí by podľa neho napríklad "zapredali" Gibraltár - malú britskú enklávu na južnom cípe Španielska, ak by sa im podarilo dostať sa k moci.

Falklandské ostrovy naposledy navštívila vlani britská princezná Anna pri príležitosti 40. výročia vojny o Falklandy, počas ktorej sa argentínske sily vzdali po 74 dňoch konfliktu.

Argentínske sily napadli Falklandy 2. apríla 1982. Konflikt si vyžiadal životy 255 britských vojakov a troch civilistov, ako aj 649 Argentínčanov. Vláda Argentíny naďalej vznáša nároky na toto územie, pre ktoré táto juhoamerická krajina používa označenie Malvíny.